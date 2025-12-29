5 जनवरी को आ रहा 10080mAh की बैटरी वाला दमदार फोन, रैम 24GB तक, रियर लुक आईफोन जैसा

संक्षेप: ऑनर ने 10080mAh की बैटरी वाले अपने नए फोन- पावर 2 की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। यह फोन 5 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। यह फोन 8000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल वाले डिस्प्ले से लैस हो सकता है। इसमें 24जीबी तक रैम मिल सकती है।

Dec 29, 2025 01:51 pm IST

ऑनर ने हाल में 10000mAh की बैटरी वाले दो फोन्स- Win और Win RT को लॉन्च किया था। अब कंपनी अपना एक और नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस अपकमिंग फोन का नाम Honor Power 2 है। यह साल 2026 का ऑनर का पहला डिवाइस होगा। कंपनी ने आज एक पोस्टर रिलीज करके इसकी लॉन्च डेट को कन्फर्म किया है। 10080mAh की बैटरी वाला ऑनर का यह फोन 5 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। कंपनी का दावा है कि यह फोन 20.3 घंटे का स्क्रीन-ऑन यूसेज, 22 घंटे का शॉर्ट वीडियो प्लेबैक और 14.2 घंटे की गेमिंग ऑफर करेगा।

ऑनर पावर 2 के फीचर और स्पेसिफिकेशन (संभावित) रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस फोन में 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.79 इंच का LTPS OLED डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 8000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करेगा। फोन में कंपनी ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड MagicOS 10 ऑफर करने वाली है। ऑनर ने कन्फर्म किया कि फोन ऑल-न्यू डाइमेंसिटी 8500 एलीट चिपसेट से लैस होगा।

फोन में कंपनी 10080mAh की बैटरी ऑफर करने वाली है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में वायरलेस चार्जिंग का फीचर नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी का यह फोन दो वेरिएंट- 12जीबी + 256जीबी और 12जीबी + 512जीबी में आएगा। इसमें कंपनी 12जीबी तक की वर्चुअल रैम भी देने वाली है, जिससे इस फोन की टोटल रैम 24जीबी तक की हो जाएगी।

फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा शामिल होगा।