iPhone Pro स्टाइल कैमरा, 12GB रैम और 10080mAh बैटरी; आ रहा गजब फोन

iPhone Pro स्टाइल कैमरा, 12GB रैम और 10080mAh बैटरी; आ रहा गजब फोन

संक्षेप:

Honor Power 2 जनवरी में लॉन्च हो सकता है, जिसमें 10,080mAh बैटरी और Dimensity 8500 चिपसेट मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसके डिजाइन को लेकर चर्चा ज्यादा है, जो काफी हद तक iPhone 17 Pro से इंस्पायर्ड लग रहा है।

Dec 26, 2025 03:33 pm ISTPranesh Tiwari
स्मार्टफोन कंपनी Honor जल्द ही चीन में अपनी नए परफॉर्मेंस-फोकस्ड स्मार्टफोन्स की रेंज को अपडेट करने जा रही है। कंपनी आज अपनी पहली Honor Win series को लॉन्च कर रही है, जबकि जनवरी में एक नया मिड-रेंज परफॉर्मेंस फोन Honor Power 2 लॉन्च हो सकता है। लॉन्च से पहले ही इस फोन को लेकर कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं।

Honor Win और Win RT को कंपनी ने हार्डकोर परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए तैयार किया है। इन हैंडहेल्ड-स्टाइल डिवाइसेज में Snapdragon 8 Elite चिपसेट और 10000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो इन्हें गेमिंग और हैवी यूज के लिए खास बनाती है। लेकिन असली चर्चा का विषय बनने वाला फोन Power 2 माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

पावरफुल परफॉर्मेंस देगा डिवाइस

लीक्स के मुताबिक, Honor Power 2 में MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जिसके साथ 10080mAh की दमदार बैटरी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसके स्पेसिफिकेशंस से ज्यादा इसका डिजाइन लोगों का ध्यान खींच रहा है। चाइनीज प्लेटफॉर्म Weibo पर मशहूर टिप्स्टर Panda is Bald की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में फोन का लुक काफी हद तक iPhone 17 Pro से मिलता-जुलता नजर आ रहा है।

फोन में पीछे की तरफ तीन कैमरों वाला कैमरा मॉड्यूल दिखता है, जो Apple के डिजाइन स्टाइल की याद दिलाता है। LED फ्लैश भी लेफ्ट साइड में दिया गया है। इतना ही नहीं, Power 2 का हीरो कलर ऑरेंज बताया जा रहा है, जो हाल ही में लॉन्च Pro iPhones से काफी मिलता-जुलता है। इसके अलावा ब्लैक और वाइट कलर ऑप्शन भी मिल सकते हैं। कुल मिलाकर डिजाइन को लेकर यह फोन ज्यादा इनोवेटिव नहीं, बल्कि Apple-इंस्पायर्ड कहा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:कर लो इंतजार! 2026 में आ रहे हैं ये पांच सबसे पावरफुल स्मार्टफोन

ऐसे होंगे फोन के बाकी स्पेफिकेशंस

स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Honor Power 2 में 6.79-इंच का OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 1.5K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा। फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा और पीछे की तरफ 50MP का मेन कैमरा दिया जा सकता है। फोन में 12GB रैम और Android 16 बेस्ड Magic OS 10 देखने को मिल सकता है।

बता दें, यही Dimensity 8500 चिपसेट आने वाले समय में Redmi Turbo 5, Poco X8 Pro और Realme Neo 8 SE जैसे फोनों में भी देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Redmi Turbo 5 इस चिप के साथ आने वाला पहला फोन होगा, जो फिलहाल चीन तक सीमित रहेगा, जबकि Poco X8 Pro को इसका ग्लोबल वर्जन माना जा रहा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
