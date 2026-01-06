Hindustan Hindi News
आ गया 10080mAh की बैटरी वाला धांसू वॉटरप्रूफ फोन, 8000 निट्स का डिस्प्ले, लुक iPhone जैसा

संक्षेप:

ऑनर ने 10080mAh की बैटरी वाले अपने नए स्मार्टफोन - Honor Power 2 को लॉन्च किया है। कंपनी का यह फोन IP69K वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। फोन के डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 8000 निट्स का है।

Jan 06, 2026 10:30 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ऑनर (Honor) ने बड़ा धमाका किया है। कंपनी ने 10080mAh की बैटरी वाले अपने नए स्मार्टफोन - Honor Power 2 को लॉन्च किया है। कंपनी का यह फोन IP69K वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। फोन के डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 8000 निट्स का है। चीन में लॉन्च हुआ यह फोन 12जीबी रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसकी शुरुआती कीमत 2699 युआन (करीब 34840 रुपये) है। फोन की सेल चीन में 9 जनवरी से शुरू होगी। आइए डीटेल में जानते हैं ऑनर के इस नए स्मार्टफोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

ऑनर पावर 2 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.79 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 8000 निट्स का है। फोन 12जीबी की LPDDR5X रैम और 512जीबी तक के UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इसमें Mali - G720 MCU GPU के साथ डाइमेंसिटी 8500 एलीट चिपसेट दे रही है।

Honor Power 2

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का OIS मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा बैक पैनल पर एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा भी दिया गया है। फोन का सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। ऑनर के इस नए फोन का लुक आईफोन 17 प्रो से काफी मिलता-जुलता है। फोन में ऑफर की जा रही बैटरी 10080mAh की है। यह बैटरी 80 वॉट की सुपरचार्ज फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें कंपनी 27 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी दे रही है।

फोन IP69K + IP69 + IP68 + IP66 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Magic OS 10.0 पर काम करता है। फोन तीन कलर ऑप्शन- सनराइज ऑरेंज, स्नो वाइट और फैंटम ब्लैक में आता है।

(Photo: huawei central)

