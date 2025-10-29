Hindustan Hindi News
बड़ा धमाका करने की तैयारी में Honor, जल्द आ सकता है 10000mAh की बैटरी वाला फोन

बड़ा धमाका करने की तैयारी में Honor, जल्द आ सकता है 10000mAh की बैटरी वाला फोन

संक्षेप: ऑनर 10000mAh की बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस फोन का नाम Honor Power 2 है। टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के एक वीबो पोस्ट के अनुसार इस फोन ने चीन में सर्टिफिकेशन को पास कर लिया है।

Wed, 29 Oct 2025 01:16 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
स्मार्टफोन की दुनिया में ऑनर बड़ा धमाका करने वाला है। कंपनी 10000mAh की बैटरी वाले फोन- Honor Power 2 पर काम कर रही है। टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के एक वीबो पोस्ट के अनुसार इस फोन ने चीन में सर्टिफिकेशन को पास कर लिया है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन जल्द ही मार्केट में लॉन्च हो सकता है। टिपस्टर ने बताया कि ऑनर की जिस बैटरी को चीन में सर्टिफाइ किया गया है, उसकी रेटेड कैपिसिटी 9886mAh और टिपिकल वैल्यू 10000mAh है।

तीन अपकमिंग मिड-रेंज फोन में ऐसी बड़ी बैटरी

टिपस्टर ने दावा किया कि कंपनी के तीन अपकमिंग मिड-रेंज फोन हैं, जो इस तरह की बड़ी बैटरी के साथ चीन में लॉन्च होने वाले हैं। टिपस्टर ने आगे कहा कि ये फोन स्नैपड्रैगन 7s जेन 4, स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 और डाइमेंसिटी 8500 से लैस होंगे। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 प्रोसेसर वाले ऑनर फोन का नाम क्या होगा। स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट वाले फोन की एंट्री Honor 500 के नाम से हो सकती है। वहीं, ऑनर 500 प्रो स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आ सकता है।

बड़ी बैटरी के बावजूद थिन बॉडी

डाइमेंसिटी 8500 प्रोसेसर वाले अपकमिंग फोन के बारे में कहा जा रहा है कि यह ऑनर पावर 2 हो सकता है। यह फोन चीन में अगले साल की पहली तिमाही में एंट्री कर सकता है। इस फोन में कंपनी 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.79 इंच का LTPS OLED डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। रिपोर्ट की मानें, तो बड़ी बैटरी के बावजूद इस फोन की बॉडी 8mm थिन होगी। फोन ड्रॉप रेजिस्टेंट रेटिंग और अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ सकता है।

Honor X6b Plus हुआ लॉन्च

ऑनर ने मार्केट में अपने नए एंट्री लेवल स्मार्टफोन- Honor X6b Plus को हाल में लॉन्च किया है। फोन 8जीबी तक की वर्चुअल रैम के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम 16जीबी तक की हो जाती है। यह फोन अभी फिलिपींस में लॉन्च हुआ है। फोन में कंपनी 6.56 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर रही है, जो 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में हीलियो G85 चिपसेट दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। यह फोन 5100mAh की बैटरी से लैस है।

