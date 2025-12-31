Hindustan Hindi News
honor power 2 confirmed to aome with ip68 ip69 and ip69K rating
पानी में डूबने पर भी खराब नहीं होगा यह फोन, दिखने में iPhone जैसा, बैटरी 10080mAh की

पानी में डूबने पर भी खराब नहीं होगा यह फोन, दिखने में iPhone जैसा, बैटरी 10080mAh की

संक्षेप:

Honor Power 2: ऑनर ने अपने लेटेस्ट टीजर में कंफर्म किया है कि Power 2 में IP68, IP69 और IP69K रेटिंग होगी। यानी फोन की बॉडी डस्टप्रूफ है, जो पानी में डूबने और हाई प्रेशर + हाई टेम्परेचर वाले वॉटर जेट से भी सुरक्षित है।

Dec 31, 2025 03:32 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Honor Power 2: ऑनर अपना अगला बड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं Honor Power 2 की, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। लॉन्च से पहले, कंपनी धीरे-धीरे इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। ऑनर ने अभी-अभी Honor Power 2 के लिए एक नया टीजर जारी किया है। ब्रांड का अपकमिंग स्मार्टफोन जल्द ही चीन में लॉन्च होने वाला है, और लेटेस्ट इमेज पोस्टर से पता चलता है कि इसमें मौसम से बचाव के लिए हाई एंड IP रेटिंग होगी। यह ऑनर का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा। यह iPhone 17 Pro जैसा दिखता है। तो आइए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…

honor power 2 details

Honor Power 2 का टीजर

कंपनी ने अपने लेटेस्ट टीजर में कंफर्म किया है कि Power 2 में IP68, IP69 और IP69K रेटिंग होगी। यानी फोन की बॉडी डस्टप्रूफ है, जो पानी में डूबने और हाई प्रेशर + हाई टेम्परेचर वाले वॉटर जेट से भी सुरक्षित है। आपको बता दें कि कंपनी इस डिवाइस को अपने घरेलू मार्केट में 5 जनवरी 2026 को लॉन्च करेगी। लेकिन लॉन्च से पहले, हाल के टीजर और ऑफिशियल पोस्टर्स ने इसके कई खास फीचर्स को भी कंफर्म किया है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले Realme 16 Pro सीरीज के सभी वेरिएंट की कीमत लीक, FREE मिलेगा बैकपैक
ये भी पढ़ें:कंटेंट क्रिएटर्स हो जाएंगे मालामाल, यूट्यूब से ज्यादा पैसे देगा X, मस्क का दावा
honor power 2

फोन में सबसे बड़ी बैटरी

इस मॉडल की सबसे खास बात इसका बड़ा 10,080mAh बैटरी पैक है, जो कुछ टैबलेट को भी पीछे छोड़ देता है। ऑनर का दावा है कि यह फोन 20.3 घंटे तक लगातार स्क्रीन ऑन यूसेज, 22 घंटे तक शॉर्ट-वीडियो प्लेबैक और 14.2 घंटे तक गेमिंग टाइम दे सकता है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इस मॉडल में नया डाइमेंसिटी 8500 चिपसेट और एक बड़ी 6.79-इंच LTPS OLED डिस्प्ले मिलेगी, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 8000 निट्स होगी।

फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सेल का डुअल कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, 12GB तक रैम, 512GB इंटरनल स्टोरेज, 27W रिवर्स चार्जिंग और 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट शामिल हैं। Honor Power 2 तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च होगा, जिनके नाम हैं स्नो व्हाइट, मिडनाइट ब्लैक और सनराइज ऑरेंज।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Honor Smartphones

