परफॉर्मेंस में छा गया 10,080mAh बैटरी वाला फोन, दिखने में हूबहू iPhone जैसा; AnTuTu टेस्ट में गाड़े झंडे

Jan 02, 2026 11:04 pm IST

ऑनर अपने नए स्मार्टफोन Honor Power 2 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। फोन पिछले कई दिनों से अपने लुक और बैटरी पैक को लेकर सुर्खियों में है। दिखने में फोन iPhone 17 Pro जैसा दिखता है। खास बात यह है कि यह फोन 10,080mAh बैटरी से लैस होगा और अगले हफ्ते चीन में लॉन्च होगा। कंपने ने अब उस चिप की परफॉर्मेंस डिटेल्स टीज की हैं जो इसे पावर देगी। दरअसल, ऑनर ने Power 2 का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर बताया है। इसके साथ ही कंपनी ने उन कलर ऑप्शन का भी खुलासा किया है जिनमें ऑनर पावर 2 चीन में डेब्यू करेगा। यह पहले ही कंफर्म हो चुका है कि इसमें नई MediaTek Dimensity चिप और एक बड़ी 10,080mAh बैटरी होगी। कंपनी इसे Honor Power के सक्सेसर पर ला रही है, जिसने अप्रैल 2025 में डेब्यू किया था।

Honor Power 2 ने AnTuTu पर 2.4 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए वीबो पोस्ट के जरिए, ऑनर ने अनाउंस किया है कि अपकमिंग ऑनर पावर 2 ने AnTuTu बेंचमार्क पर 2.4 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। कंपनी का यह भी दावा है कि यह फोन के प्राइस सेगमेंट (जो अभी पता नहीं है) में सबसे ज्यादा बेंचमार्क स्कोर है। यह भी कंफर्म हो गया है कि अपकमिंग ऑनर पावर 2 फोन मीडियाटेक के नए डाइमेंसिटी 8500 एलीट चिपसेट से लैस पहला फोन होगा।

इसके अलावा, ऑनर ने चीन में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनर पावर 2 को लिस्ट किया है। लिस्टिंग में यह डिवाइस फैंटम नाइट ब्लैक, सनबर्स्ट ऑरेंज और स्नो व्हाइट जैसे कलर ऑप्शन में दिखाया गया है। यह पहले ही कंफर्म हो चुका है कि इसमें 10,080mAh की बैटरी होगी, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

ऑनर पावर 2 को 5 जनवरी को स्थानीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे (भारत के लिए शाम 5 बजे) लॉन्च किया जाएगा। अफवाह है कि इसमें 6.79-इंच का LTPS फ्लैट डिस्प्ले होगा जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K (1,200x2,640 पिक्सेल) और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। डिस्प्ले में 8,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है। फोन में ऑनर 16-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा दे सकता है। उम्मीद है कि यह Android 16 पर बेस्ड मैजिकओएस 10 पर चलेगा और इसकी मोटाई 7.98 एमएम हो सकती है।