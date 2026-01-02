Hindustan Hindi News
परफॉर्मेंस में छा गया 10,080mAh बैटरी वाला फोन, दिखने में हूबहू iPhone जैसा; AnTuTu टेस्ट में गाड़े झंडे

परफॉर्मेंस में छा गया 10,080mAh बैटरी वाला फोन, दिखने में हूबहू iPhone जैसा; AnTuTu टेस्ट में गाड़े झंडे

संक्षेप:

ऑनर ने अनाउंस किया है कि अपकमिंग Honor Power 2 ने AnTuTu बेंचमार्क पर 2.4 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। कंपनी का यह भी दावा है कि यह फोन के प्राइस सेगमेंट (जो अभी पता नहीं है) में सबसे ज्यादा बेंचमार्क स्कोर है।

Jan 02, 2026 11:04 pm IST
सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

19% OFF

Moto G67 Power 5G

Moto G67 Power 5G

  • checkBlue Curacao
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹15399

₹18999

खरीदिये

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15069

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

discount

15% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16190

₹18999

खरीदिये

ऑनर अपने नए स्मार्टफोन Honor Power 2 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। फोन पिछले कई दिनों से अपने लुक और बैटरी पैक को लेकर सुर्खियों में है। दिखने में फोन iPhone 17 Pro जैसा दिखता है। खास बात यह है कि यह फोन 10,080mAh बैटरी से लैस होगा और अगले हफ्ते चीन में लॉन्च होगा। कंपने ने अब उस चिप की परफॉर्मेंस डिटेल्स टीज की हैं जो इसे पावर देगी। दरअसल, ऑनर ने Power 2 का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर बताया है। इसके साथ ही कंपनी ने उन कलर ऑप्शन का भी खुलासा किया है जिनमें ऑनर पावर 2 चीन में डेब्यू करेगा। यह पहले ही कंफर्म हो चुका है कि इसमें नई MediaTek Dimensity चिप और एक बड़ी 10,080mAh बैटरी होगी। कंपनी इसे Honor Power के सक्सेसर पर ला रही है, जिसने अप्रैल 2025 में डेब्यू किया था।

Honor Power 2 ने AnTuTu पर 2.4 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए

वीबो पोस्ट के जरिए, ऑनर ने अनाउंस किया है कि अपकमिंग ऑनर पावर 2 ने AnTuTu बेंचमार्क पर 2.4 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। कंपनी का यह भी दावा है कि यह फोन के प्राइस सेगमेंट (जो अभी पता नहीं है) में सबसे ज्यादा बेंचमार्क स्कोर है। यह भी कंफर्म हो गया है कि अपकमिंग ऑनर पावर 2 फोन मीडियाटेक के नए डाइमेंसिटी 8500 एलीट चिपसेट से लैस पहला फोन होगा।

इसके अलावा, ऑनर ने चीन में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनर पावर 2 को लिस्ट किया है। लिस्टिंग में यह डिवाइस फैंटम नाइट ब्लैक, सनबर्स्ट ऑरेंज और स्नो व्हाइट जैसे कलर ऑप्शन में दिखाया गया है। यह पहले ही कंफर्म हो चुका है कि इसमें 10,080mAh की बैटरी होगी, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

ऑनर पावर 2 को 5 जनवरी को स्थानीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे (भारत के लिए शाम 5 बजे) लॉन्च किया जाएगा। अफवाह है कि इसमें 6.79-इंच का LTPS फ्लैट डिस्प्ले होगा जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K (1,200x2,640 पिक्सेल) और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। डिस्प्ले में 8,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है। फोन में ऑनर 16-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा दे सकता है। उम्मीद है कि यह Android 16 पर बेस्ड मैजिकओएस 10 पर चलेगा और इसकी मोटाई 7.98 एमएम हो सकती है।

स्टैंडर्ड Honor Power अप्रैल 2025 में 8,000mAh बैटरी और 66W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया था। यह स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 चिपसेट पर चलता है, और कंपनी के मैजिकओएस 9 स्किन के साथ एंड्रॉयड 15 पर काम करता है।

