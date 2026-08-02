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7000mAh बैटरी, 50MP कैमरे वाला किफायती फोन लाया ब्रांड,बॉडी भी 'लोहालाट'

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Honor Play 11 Pro को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने चीन में इसे अपने ऑनलाइन स्टोर पर चुपचाप लिस्ट कर दिया है। फोन की कीमत एकमात्र वेरिएंट के लिए 29,500 रुपये के करीब है। चलिए डिटेल में बताते हैं फोन में क्या-क्या खास मिलता है

Honor Play 11 Pro
Honor Play 11 Pro की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी है। इसमें 45W वायर्ड चार्जिंग के साथ 7,000mAh की बैटरी है।

Honor तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। मई में, ऑनर ने चीन में Honor Play 11 Plus को लॉन्च किया था, और अब इसने प्ले 11 प्रो से पर्दा हटा दिया है। प्ले 11 प्रो को चीन में अपने ऑनलाइन स्टोर पर चुपचाप लिस्ट कर दिया है, जिससे फोन के पूरे स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और उपलब्धता का पता चल गया है। फोन लाइटवेट और स्लिम बॉडी के साथ आता है और इसमें 7000mAh बैटरी के साथ 50 मेगापिक्सेल का तगड़ा कैमरा मिलता है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ..

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Honor Play 11 Pro की खासियत

फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी है। इसमें 45W वायर्ड चार्जिंग के साथ 7,000mAh की बैटरी है। फोन स्लिम और लाइटवेट भी है। लगभग 185 ग्राम वजनी इस फोन की बॉडी केवल 7.34 मिमी पतली है। ऑनर का कहना है कि बैटरी को 1,000 चार्जिंग साइकिल के बाद अपनी ओरिजनल कैपेसिटी का कम से कम 80 प्रतिशत तक बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लगभग छह साल तक चलेगी। यह फोन मैजिकओएस 10 पर बेस्ड एंड्रॉयड 16 के साथ आता है।

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ये भी पढ़ें:नए फोन का है प्लान? धूम मचाने आ रहे ये चार 'धुरंधर' फोन, मिलेगी 8000mAh तक बैटरी

फोटोग्राफी के लिए, फोन में 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। इसके रियर पैनल पर 50 मेगापिक्सेल कैमरा दिया गया है। फोन मेटल फ्रेम के साथ आता है और इसे धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66 रेटिंग दी गई है। फोन गिरने पर आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि यह एसजीएस पांच-स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है।

ऑनर प्ले 11 प्रो में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.6-इंच 1.5K OLED फ्लैट डिस्प्ले, 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 95 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और आंखों के कंफर्ट के लिए 3840Hz PWM डिमिंग की सुविधा है। फोन डाइमेंसिटी 6500 प्रोसेसर से लैस है, जिसे 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है, हालांकि इसमें माइक्रोएसडी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी इसेक स्टोरेज को बढ़ाया नहीं जा सकेगा।

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इतनी है कीमत

ऑनर प्ले 11 प्रो की कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 2,099 युआन (~$310, करीब 29,500 रुपये) है। यह चीन में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है। इसे मून सिल्वर, सनराइज गोल्ड और मिडनाइट ब्लैक में पेश किया गया है। फिलहाल, यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इसे चीन के बाहर भारत समेत अन्य बाजारों में लॉन्च किया जाएगा या नहीं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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