5000mAh बैटरी और बड़ा डिस्प्ले! Honor ने लॉन्च किया सस्ता और दमदार फोन Honor Play 10 Goes Official with 5000mAh Battery Up to 128GB Storage, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Honor Play 10 Goes Official with 5000mAh Battery Up to 128GB Storage

5000mAh बैटरी और बड़ा डिस्प्ले! Honor ने लॉन्च किया सस्ता और दमदार फोन

टेक कंपनी Honor की ओर से एक नया डिवाइस Honor Play 10 पेश किया गया है। इस फोन में बड़े डिस्प्ले के अलावा 5000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है और लाइट एंड्रॉयड वर्जन मिलता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 08:19 PM
share Share
Follow Us on
5000mAh बैटरी और बड़ा डिस्प्ले! Honor ने लॉन्च किया सस्ता और दमदार फोन

चाइनीज टेक कंपनी Honor की ओर से इसकी Play सीरीज में नया स्मार्टफोन Honor Play 10 नाम से पेश किया गया है। इस डिवाइस को मिडरेंज सेगमेंट का हिस्सा बनाया गया है और इसमें पावरफुल प्रोसेसर के अलावा एंड्रॉयड का लाइट एडिशन Android Go Edition दिया गया है। रोजमर्रा के टास्क और हल्की-फुल्की गेमिंग भी इसकी मदद से आसानी से की जा सकती है।

डिवाइस में 6.74 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है और इसका रेजॉल्यूशन 720x1600 पिक्सल है। इस डिवाइस में MediaTek Helio G81 प्रोसेसर दिया गया है और इसकी बड़ी 5000mAh क्षमता वाली बैटरी को 10W चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इस फोन का वजन करीब 189 ग्राम और मोटाई 8.55mm है। इस डिवाइस तो दो रैम और स्टोरेज वेरियंट्स में पेश किया गया है।

ये भी पढ़ें:23 सितंबर से Amazon और Flipkart पर सबसे बड़ी सेल! इन फोन डील्स पर रहेगी नजर

ऐसे हैं Honor Play 10 के बाकी स्पेसिफिकेशंस

Honor Play 10 में बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए 13MP कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है। खास बात यह है कि इन दोनों ही कैमरों को 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट दिया गया है। इसका स्टोरेज 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 4G, WiFi, Bluetooth, 3.5mm हेडफोन जैक और USB टाइप-C कनेक्टिविटी पोर्ट मिलता है। फोन अनलॉक करने और ऑथेंटिकेशन के लिए इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:Flipkart Big Billion Days सेल में सबसे सस्ते मिलेंगे ये स्मार्टफोन, टॉप-5 डील्स

फिलहाल कीमत का खुलासा नहीं

नए डिवाइस को Honor ने तीन कलर ऑप्शंस- Starry Purple, Ocean Cyan और Midnight Black में पेश किया गया है। हालांकि अभी इसकी कीमत और लॉन्च डेट का खुलासा नहीं हुआ है। GSMArena की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस डिवाइस का ग्लोबल डेब्यू जल्द होने की उम्मीद है। भारतीय मार्केट में यह फोन बजट प्राइस पर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि इसे सभी मार्केट्स का हिस्सा बनाया जाए।

Honor Smartphones Smartphone Smartphones
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.