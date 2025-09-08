5000mAh बैटरी और बड़ा डिस्प्ले! Honor ने लॉन्च किया सस्ता और दमदार फोन

टेक कंपनी Honor की ओर से एक नया डिवाइस Honor Play 10 पेश किया गया है। इस फोन में बड़े डिस्प्ले के अलावा 5000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है और लाइट एंड्रॉयड वर्जन मिलता है।

चाइनीज टेक कंपनी Honor की ओर से इसकी Play सीरीज में नया स्मार्टफोन Honor Play 10 नाम से पेश किया गया है। इस डिवाइस को मिडरेंज सेगमेंट का हिस्सा बनाया गया है और इसमें पावरफुल प्रोसेसर के अलावा एंड्रॉयड का लाइट एडिशन Android Go Edition दिया गया है। रोजमर्रा के टास्क और हल्की-फुल्की गेमिंग भी इसकी मदद से आसानी से की जा सकती है।

डिवाइस में 6.74 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है और इसका रेजॉल्यूशन 720x1600 पिक्सल है। इस डिवाइस में MediaTek Helio G81 प्रोसेसर दिया गया है और इसकी बड़ी 5000mAh क्षमता वाली बैटरी को 10W चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इस फोन का वजन करीब 189 ग्राम और मोटाई 8.55mm है। इस डिवाइस तो दो रैम और स्टोरेज वेरियंट्स में पेश किया गया है।

ऐसे हैं Honor Play 10 के बाकी स्पेसिफिकेशंस Honor Play 10 में बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए 13MP कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है। खास बात यह है कि इन दोनों ही कैमरों को 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट दिया गया है। इसका स्टोरेज 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 4G, WiFi, Bluetooth, 3.5mm हेडफोन जैक और USB टाइप-C कनेक्टिविटी पोर्ट मिलता है। फोन अनलॉक करने और ऑथेंटिकेशन के लिए इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।