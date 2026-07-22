13 इंच डिस्प्ले और 10,100mAh की बैटरी, आ गया पॉपुलर ब्रांड का धांसू टैब, कीमत भी कमाल

ऑनर ने अपने नए टैबलेट के तौर पर Honor Pad X9 Max को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। टैबलेट में 10,100mAh की बैटरी और पावरफुल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। देखें नए टैबलेट की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ

साल 2023 में Honor ने Honor Pad X9 लॉन्च किया था और उसके बाद 2025 में Pad X9a आया। अगर आपको लगा कि कंपनी ने यह लाइनअप पूरा कर लिया है, तो उसने सबको चौंकाते हुए इस सीरीज में एक और मॉडल, Honor Pad X9 Max पेश किया है। UK में लॉन्च हुए इस नए टैबलेट में बड़ी 13-इंच की डिस्प्ले, 10100mAh की बैटरी, Android 16 और स्नैपड्रैगन चिपसेट दिया गया है। यहां देखें ऑनर के नए टैबलेट की कीमत और खासियत

Honor Pad X9 Max की खासियत ऑनर पैड X9 मैक्स में 13-इंच की LCD स्क्रीन है, जिसमें 2500x1560 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1.07 बिलियन कलर्स का सपोर्ट मिलता है। इस स्क्रीन में पेपर जैसा व्यूइंग मोड, डीसी डिमिंग, लो ब्लू लाइट और बिना झिलमिलाहट (यानी फ्लिकल-फ्री) व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन और 88 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो भी मिलता है।

बैटरी और प्रोसेसर भी दमदार इस टैबलेट में स्नैपड्रैगन 6s 4G जेन 2 चिपसेट दिया गया है। इसमें 6GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। टैबलेट में 10100mAh की बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि एक बार चार्ज करने पर यह बैटरी 16 घंटे तक वीडियो प्लेबैक या 13 घंटे तक रीडिंग टाइम दे सकती है।

टैबलेट एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड मैजिकओएस 10 पर चलता है और इसमें AI मेमो, डेस्कटॉप-स्टाइल फाइल मैनेजमेंट और एंड्रॉयड, iOS, HarmonyOS, Windows और macOS डिवाइस के साथ क्रॉस-प्लेटफॉर्म फाइल शेयरिंग जैसे फीचर शामिल हैं। इस टैबलेट में ऑटोफोकस के साथ 5-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 5-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा दिया गया है।

टैबलेट में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में IMAX एन्हांस्ड सपोर्ट वाले चार स्पीकर, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, चार्जिंग के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और ऑप्शनल ऑनर मैजिक पेंसिल 4s स्टाइलस व स्मार्ट ब्लूटूथ कीबोर्ड का सपोर्ट शामिल है। इसकी बॉडी स्लिम है और एल्युमीनियम से बनी है। लगभग 618 ग्राम वजनी इस टैब का साइज 297.62x192.72x6.72 एमएम है।