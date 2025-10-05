गीकबेंच पर दिखा यह धांसू फोन, मिल सकती है 7200mAh बैटरी, 120W चार्जिंग, कैमरा 200MP का

ऑनर का नया फोन इसी महीने ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर सकता है। इस फोन को गीकबेंच पर देखा गया है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस फोन में 7200mAh की बैटरी, 120W चार्जिंग और 200 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर दे सकती है।

ऑनर अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज- Honor Magic 8 Pro को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी की इस सीरीज में दो स्मार्टफोन- मैजिक 8 और मैजिक 8 प्रो आ सकते हैं। इन फोन को कंपनी इसी महीने चीन में लॉन्च कर सकती है। दोनों फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होंगे। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार इन डिवाइसेज का मॉडल नंबर BKQ-AN80 और BKQ-AN90 है। इसी बीच इनमें से एक फोन बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर लिस्ट हो गया है।

गीकबेंच पर जो फोन दिखा है, उसका मॉडल नंबर BKQ-N49 है। यह फोन मैजिक 8 प्रो का ग्लोबल वर्जन माना जा रहा है। लिस्टिंग के अनुसार फोन में कंपनी 12जीबी रैम, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और ऐंड्रॉयड 16 ऑफर करने वाली है। गीकबेंच के सिंगल-कोर टेस्ट में इस फोन को 3664 और मल्टी-कोर टेस्ट में 7632 पॉइंट मिले हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इस फोन में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन लीक रिपोर्ट्स के अनुसार ऑनर का यह फोन 6.7 इंच के माइक्रो क्वॉड कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आ सकता है। यह OLED डिस्प्ले 1.5K रेजॉलूशन और 120Hz के रिफ्रेश रेट से लैस हो सकता है। फोन में कंपनी फोटोग्राफी के लिए कंपनी तीन कैमरे दे सकती है। इनमें 50 मेगापिक्सल के OIS मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 200 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल हो सकता है।