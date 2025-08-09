गजब का फ्लिप स्मार्टफोन, मिल सकता है फुल साइज कवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग भी

ऑनर मार्केट में अपना नया फ्लिप फोन लाने की तैयारी कर रहा है। यह फोन इसी महीने लॉन्च हो सकता है। लीक के अनुसार ऑनर का यह फोन फुल साइज कवर डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन में ऑफर किया जाने वाला डिस्प्ले हाई-रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा।

ऑनर मार्केट में अपना नया फ्लिप फोन लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस लेटेस्ट फ्लिप फोन का नाम Honor Magic V Flip 2 या Honor Magic V2 Flip हो सकता है। यह फोन इसी महीने चीन में लॉन्च हो सकता है। कंपनी की तरफ से इस फोन के नाम और इसकी लॉन्च डेट के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इसी बीच टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने इस अपकमिंग फोन के आउटर डिस्प्ले के बारे में डीटेल्स को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। लीक के अनुसार ऑनर का यह फोन फुल साइज कवर डिस्प्ले के साथ आएगा।

यह एक LTPO पैनल होगा और इसमें कंपनी हाई-रिफ्रेश रेट, हाई रेजॉलूशन और ज्यादा ब्राइटनेस ऑफर करेगी। फोन का कवर डिस्प्ले ऐक्टिव एरिया में पंच-होल कैमरा कटआउट देगा। इससे फोन में यूजर्स को ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले क्लॉक के साथ लाइव इन्फर्मेशन और बिना विजुअल ब्रेक के डाइनैमिक नोटिफिकेशन्स देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने फोन के लिए यूनिफॉर्म कैमरा डिजाइन को चुना है, जो फर्स्ट जेनरेशन मॉडल के अनईवेन लेआउट को रिप्लेस करेगा।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में जो आउटर डिस्प्ले देने वाली है, उसका साइज 4 इंच का हो सकता है। वहीं, फोन का इनर OLED LTPO डिस्प्ले 6.8 इंच का हो सकता है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 1/1.5 इंच के सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जा सकता है। प्रोसेसर की बात करें, तो यह फोन स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट से लैस हो सकता है।