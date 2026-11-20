7 इंच डिस्प्ले और 13500mAh बैटरी, ऑनर ला रहा धांसू फोन, लॉन्च डिटेल भी लीक
Honor जल्द एक और बड़ी बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में जुट गया है। खबर है कि ब्रांड अब एक ऐसा स्मार्टफोन ला रहा है, जिसमें 7 इंच स्क्रीन के साथ 13,500mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। एक टिप्स्टर ने इस अपकमिंग फोन की जानकारी दी है।
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Honor बैक टू बैक बड़ी बैटरी वाले फोन बाजार में पेश कर रहा है। ऑनर जनवरी में 10,080mAh बैटरी वाला 'ऑनर पावर 2' लाया था, और तब से अब तक कंपनी बड़ी बैटरी वाले कई फोन लॉन्च कर चुकी है। अब, एक नए लीक से पता चलता है कि कंपनी एक ऐसा मिडरेंज फोन ला रहा है, जिसमें आज के फ्लैगशिप फोन में मिलने वाले 6.9-इंच डिस्प्ले से भी बड़े डिस्प्ले होगा और इस फोन में 13,500mAh बैटरी मिलने की भी बात कही जा रही है।
अपकमिंग फोन में बड़ी स्क्रीन और बैटरी
चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने कहा कि ऑनर चाइनीज न्यू ईयर (जो 6 फरवरी 2027 को है) से पहले एक नया मिडरेंज फोन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कथित तौर पर इसमें 6.96-इंच या लगभग 7-इंच का डिस्प्ले होगा, जिसे लगभग 13,500mAh की बैटरी के साथ जोड़ा जाएगा।
बताई गई बैटरी कैपेसिटी, ऑनर की उस 13,500mAh बैटरी के करीब है, जिसका ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। इससे पहले, एक और लीक में 7-इंच वाले मिड-रेंज फोन के लिए 15,000mAh बैटरी की टेस्टिंग किए जाने की बात सामने आई थी।
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, पावर 3 एक और ऐसा फोन है जिसमें काफी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। खबरों के अनुसार, ऑनर इसके डेवलपमेंट में तेजी ला रहा है; इसमें 7 इंच की नई स्क्रीन, एक बड़ी बैटरी और ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होगा। कहा जा रहा है कि ऑनर के इस फोन में 12,000mAh की बैटरी और डाइमेंसिटी 8600 चिप हो सकती है।
ऑनर चौड़े फोन भी तैयार कर रहा है
लीक में दो और डिवाइस का जिक्र है, हालांकि ये आम स्मार्टफोन नहीं हैं। लीक के अनुसार, ऑनर का चौड़ा फोल्डेबल फोन 'स्प्रिंग फेस्टिवल' के बाद लॉन्च होगा। बताया जा रहा है कि इसमें 200 मेगापिक्सेल का कैमरा, 7000mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 प्रोसेसर होगा। ऑनर एक ऐसे चौड़े फोन पर भी काम कर रहा है जिसमें रेगुलर, नॉन-फोल्डिंग डिस्प्ले होगा। इसे साल की पहली छमाही में लॉन्च किए जाने की संभावना है, लेकिन 'डिजिटल चैट स्टेशन' ने अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
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लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें