Honor may launch 10000mah battery phones soon suggests new leak
गजब! आ रहे हैं 10000mAh से ज्यादा बैटरी वाले फोन, ये कंपनी लाएगी दो मॉडल

संक्षेप: ऑनर ब्रैंड अगले साल धाकड़ बैटरी वाले कई स्मार्टफोन लाने जा रहा है। नए लीक्स में संकेत मिले हैं कि कंपनी दो फोन्स 10000mAh से ज्यादा बैटरी के साथ लाने वाली है।  

Mon, 10 Nov 2025 08:19 PM
जल्द ऐसे डिवाइसेज मार्केट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिन्हें बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि स्मार्टफोन मेकर Honor एक नहीं बल्कि दो 10000mAh बैटरी फोन्स पर काम कर रहा है। इनमें से पहले डिवाइस में MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर मिलेगा और यह Honor Power 2 नाम से आ सकता है। इसके अलावा अब टिप्सटर Digital Chat Station की ओर से बताया गया है कि एक और 10000mAh बैटरी पर काम चल रहा है।

टिप्सटर ने बताया है कि ऑनर का एक और 10000mAh क्षमता वाला फोन जल्द लॉन्च होगा और इसमें बड़े 6.8 इंच 1.5K OLED डिस्पले मिल सकता है। साथ ही इस डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 7-Series चिप दिया जाएगा। इस फोन के डिजाइन की बात करें तो यह राउंड एजेस के साथ आएगा और इसमें फ्लैट डिस्प्ले मिल सकता है। हालांकि, यह फोन भारत में भी लॉन्च होगा या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

ये भी पढ़ें:गजब! रोबोट फोन ला रहा है Honor, रोबोटिक आर्म की मदद से खुद चलेगा कैमरा

नए डिवाइस को मिला सर्टिफिकेशन

बीते दिनों एक चाइनीज टेक ब्लॉगर ने खुलासा किया है कि Honor X80 को एक खास बैटरी डिजाइन मिला है और इसे पड़ोसी देश में 3C सर्टिफिकेशन मिला है। इसकी रेटेड कैपेसिटी 9755mAh है और सामने आया है कि इसकी टिपिकल वैल्यू 10000mAh से भी ज्यादा होगी।

नए Honor X80 को कंपनी Honor X70 के सक्सेसर के तौर पर मार्केट का हिस्सा बनाया जा सकता है। याद दिला दें, Honor X70 में 8300mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। इस फोन को 80W फास्ट चार्जिंग और 80W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। नए Honor X80 को चाइनीज मार्केट में अगले साल की तीसरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

साफ है कि ऑनर का प्लान बैटरी सेगमेंट में धाक जमाने का है और कंपनी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा क्षमता वाली बैटरी इसके नए डिवाइसेज में देने की है। जल्द बाकी ब्रैंड्स भी इस बदलाव और ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
