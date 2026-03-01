दुनिया का सबसे पतला टैबलेट, सिर्फ 4.8mm है थिकनेस; इसमें 10100mAh बैटरी, 16GB रैम भी
Honor MagicPad 4 world’s thinnest tablet: ऑनर ने MWC 2026 में अपने ग्लोबल शोकेस से पहले अपना लेटेस्ट Android टैबलेट, Honor MagicPad 4 लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अभी दुनिया का सबसे पतला टैबलेट है, जिसकी मोटाई सिर्फ 4.8 एमएम है।
Honor MagicPad 4 world’s thinnest tablet: ऑनर ने MWC 2026 में अपने ग्लोबल शोकेस से पहले अपना लेटेस्ट Android टैबलेट, Honor MagicPad 4 लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अभी दुनिया का सबसे पतला टैबलेट है, जिसकी मोटाई सिर्फ 4.8 एमएम है। अल्ट्रा-थिन प्रोफाइल के साथ, यह डिवाइस डिस्प्ले और परफॉर्मेंस में अच्छे अपग्रेड लाता है। इसमें OLED डिस्प्ले है, जो कंटेंट देखने का बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है। डिस्प्ले 165 हर्टज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जिससे विजुअल्स स्मूद हो जाते हैं। पतला होने के बावजूद टैब में हैवी रैम और 10,100mAh की बैटरी है। कंपनी ने इसे दो कॉन्फिगरेशन - 12GB+256GB और 16GB+512GB में लॉन्च किया है। चलिए अब जान लेते हैं कि दुनिया के सबसे टैबलेट में क्या-क्या खास मिलता है…
सम्बंधित सुझाव
42% OFF
HONOR Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 2K Display, Snapdragon 685, 7GB (4GB+3GB RAM Turbo), 128GB Storage, 6 Speakers, Up-to 13 Hours Battery, Android 13, WiFi Tablet, Metal Body, Gray
- HONOR Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 2K Display
- Snapdragon 685
- 7GB (4GB+3GB RAM Turbo)
₹15126₹25999
खरीदिये
67% OFF
Spiral Cable Protector for Honor MagicPad 2 12.3 Saver Charging Cord Protective Wire Protector Lightweight Durable Flexible Wire Winder Universal Cable Cover (4 Pieces, SH.H)
- Spiral Cable Protector for Honor MagicPad 2 12.3 Saver Charging Cord Protective Wire Protector Lightweight Durable Flexible Wire Winder Universal Cable Cover (4 Pieces
- SH.H)
₹199₹599
खरीदिये
67% OFF
Spiral Cable Protector for Honor MagicPad 13 Saver Charging Cord Protective Wire Protector Lightweight Durable Flexible Wire Winder Universal Cable Cover (4 Pieces, SH.H)
- Spiral Cable Protector for Honor MagicPad 13 Saver Charging Cord Protective Wire Protector Lightweight Durable Flexible Wire Winder Universal Cable Cover (4 Pieces
- SH.H)
₹199₹599
खरीदिये
67% OFF
Spiral Cable Protector for Honor MagicPad 3 Saver Charging Cord Protective Wire Protector Lightweight Durable Flexible Wire Winder Universal Cable Cover (4 Pieces, SH.H)
- Spiral Cable Protector for Honor MagicPad 3 Saver Charging Cord Protective Wire Protector Lightweight Durable Flexible Wire Winder Universal Cable Cover (4 Pieces
- SH.H)
₹199₹599
खरीदिये
60% OFF
4 in 1 Fast Charging Cable For Honor MagicPad 3 Amazon Original Quick Charge Metal Flat Braided Indestructible Cable Speed Upto 3.4 Amp iOS Type-C Devices Android Smartphone with 1.2m - (Black, SH.A3)
- 4 in 1 Fast Charging Cable For Honor MagicPad 3 Amazon Original Quick Charge Metal Flat Braided Indestructible Cable Speed Upto 3.4 Amp iOS Type-C Devices Android Smartphone with 1.2m - (Black
- SH.A3)
₹399₹999
खरीदिये
Honor MagicPad 4 की खासियत
ऑनर मैजिकपैड 4 में 12.3 इंच का OLED डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 3000x1920 पिक्सेल है और इसकी पीक एचडीआर ब्राइटनेस 2400 निट्स है। यह कई एडाप्टिव लेवल के साथ 165 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग के लिए स्मूद विजुअल मिलते हैं। इसके पतले फ्रेम के बावजूद, इसका वजन लगभग 450 ग्राम है और इसकी चौड़ाई 273.4 एमएम और ऊंचाई 178.8 एमएम है।
टैबलेट को स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 मोबाइल प्लेटफॉर्म पावर देता है, जिसे 16GB तक रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। टैबलेट Android 16 पर बेस्ड मैजिकओएस 10 पर चलता है। इसमें 10,100mAh की शक्तिशाली बैटरी है और यह 66W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करें तो, टैब में पीछे की तरफ ऑटोफोकस के साथ 13-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। सामने की तरफ, सेल्फी, वीडियो कॉल और ऑनलाइन मीटिंग के लिए 9-मेगापिक्सेल का सेंसर है।
सम्बंधित सुझाव
60% OFF
4 in 1 Fast Charging Cable For Honor MagicPad 3 Amazon Original Quick Charge Metal Flat Braided Indestructible Cable Speed Upto 3.4 Amp iOS Type-C Devices Android Smartphone with 1.2m - (Black, SH.A5)
- 4 in 1 Fast Charging Cable For Honor MagicPad 3 Amazon Original Quick Charge Metal Flat Braided Indestructible Cable Speed Upto 3.4 Amp iOS Type-C Devices Android Smartphone with 1.2m - (Black
- SH.A5)
₹399₹999
खरीदिये
60% OFF
4 in 1 Fast Charging Cable For Honor MagicPad 3 Amazon Original Quick Charge Metal Flat Braided Indestructible Cable Speed Upto 3.4 Amp iOS Type-C Devices Android Smartphone with 1.2m - (Black, SH.A)
- 4 in 1 Fast Charging Cable For Honor MagicPad 3 Amazon Original Quick Charge Metal Flat Braided Indestructible Cable Speed Upto 3.4 Amp iOS Type-C Devices Android Smartphone with 1.2m - (Black
- SH.A)
₹399₹999
खरीदिये
62% OFF
4 in 1 Fast Charging Cable For Honor MagicPad 13 Amazon Original Quick Charge Metal Flat Braided Indestructible Speed Upto 3.4 Amp iOS Type-C Devices Android Smartphone with 1.2m - (Black, 4-W,)
- 4 in 1 Fast Charging Cable For Honor MagicPad 13 Amazon Original Quick Charge Metal Flat Braided Indestructible Speed Upto 3.4 Amp iOS Type-C Devices Android Smartphone with 1.2m - (Black
- 4-W
- )
₹379₹999
खरीदिये
62% OFF
4 in 1 Fast Charging Cable For Honor MagicPad 3 Amazon Original Quick Charge Metal Flat Braided Indestructible Speed Upto 3.4 Amp iOS Type-C Devices Android Smartphone with 1.2m - (Black, 4-W,)
- 4 in 1 Fast Charging Cable For Honor MagicPad 3 Amazon Original Quick Charge Metal Flat Braided Indestructible Speed Upto 3.4 Amp iOS Type-C Devices Android Smartphone with 1.2m - (Black
- 4-W
- )
₹379₹999
खरीदिये
62% OFF
4 in 1 Fast Charging Cable For Honor MagicPad 3 Amazon Original Charge Metal Flat Braided Indestructible Cable Speed Upto 3.4 Amp iOS Type-C Devices Android Smartphone with 1.2m - (Black, 4-V,)
- 4 in 1 Fast Charging Cable For Honor MagicPad 3 Amazon Original Charge Metal Flat Braided Indestructible Cable Speed Upto 3.4 Amp iOS Type-C Devices Android Smartphone with 1.2m - (Black
- 4-V
- )
₹379₹999
खरीदिये
टैबलेट में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में 2×2 MIMO सपोर्ट वाला वाई-फाई 7 और कई हाई-क्वालिटी ऑडियो कोडेक सपोर्ट वाला ब्लूटूथ 6.0 शामिल है। ऑनर का PC Mode, रीसाइजेबल विंडो के साथ डेस्कटॉप-स्टाइल इंटरफेस देता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यूजर टैबलेट में कीबोर्ड और स्टाइलस जैसे एक्सेसरीज को भी जोड़ सकते हैं।
इतनी है Honor MagicPad 4 की कीमत
ऑनर ने कंफर्म किया है कि MagicPad 4 को MWC 2026 में ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक ऑफिशियल कीमत और भारत में उपलब्धता की जानकारी नहीं दी है। टैबलेट ग्रे और व्हाइट कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा। कंपनी जल्द खुलासा कर सकती है कि इसे किन-किन बाजारों में लॉन्च किया जाएगा।
अमेजन पर सस्ते मिल रहे ये टैबलेट
फिलहाल यह टैबलेट भारत में उपलब्ध नहीं है। अगर आप टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन इंडिया पर मिल रही बेस्ट टैबलेट डील्स के बारे में बता रहे हैं। नीचे देखें बेस्ट डील्स
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।