108MP और 200MP कैमरा वाले दो नए स्मार्टफोन हुए लॉन्च, बैटरी 7500mAh तक की

संक्षेप: ऑनर ने मार्केट में अपने दो नए फोन - Honor Magic8 Lite और Honor Magic8 Pro को लॉन्च किया है। नए फोन्स में कंपनी 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा ऑफर कर रही है। इनमें दी गई बैटरी 7500mAh तक की है।

Jan 10, 2026 08:06 am IST

ऑनर ने मार्केट में अपने दो नए फोन को लॉन्च किया है। कंपनी के इन नए फोन का नाम Honor Magic8 Lite और Honor Magic8 Pro है। नए फोन्स में कंपनी 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा ऑफर कर रही है। इनमें दी गई बैटरी 7500mAh तक की है। कंपनी ने इन फोन को यूके में लॉन्च किया है। ऑनर मैजिक8 लाइट की कीमत £399.99 (करीब 48 हजार रुपये) है। वहीं, ऑनर मैजिक8 प्रो £1,099.99 (करीब 1,32,800 रुपये) के प्राइसटैग के साथ आता है। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

ऑनर मैजिक 8 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.71 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह LTPO OLED फुल एचडी+ डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 200 मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस शामिल है।

फोन का सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है। यह फोन 6270mAh की बैटरी से लैस है, जो 100 वॉट की वायर्ड और 80 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फोन MagicOS 10 पर काम करता है और इसमें कई शानदार एआई फीचर भी दिए गए हैं।

ऑनर मैजिक 8 लाइट के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.79 इंच का 1.5K डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 8जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा के साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा दिया गया है।