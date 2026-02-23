दो डिस्प्ले वाला नया फोन, मिल सकती है 7150mAh की बैटरी, कैमरा 200MP का

Feb 23, 2026 11:00 am IST

ऑनर अपने नए फोल्डेबल फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस फोन का नाम Honor Magic V6 है। इस फोन को अगले हफ्ते होने वाले MWC 2026 में शोकेस किया जाएगा। ऑफिशियल डेब्यू से पहले इस फोन के रेड वेरिएंट के फोटो सामने आए हैं। इसमें यह फोन विंटर ओलिम्पिक चैंपियन Xu Mengtao के हाथ में दिख रहा है। फोन के फोटो सामने आने के साथ ही टिपस्टर बाल्ड पांडा ने इस फोल्डेबल फोन की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग कैपेसिटी को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है।

सामने आए कुछ अर्ली फोटो के अनुसार ऑनर मैजिक V6 कंपनी के फोल्डेबल डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करेगा। वहीं, रियर में दिया गया ऑक्टागोनल कैमरा मॉड्यूल भी जाना-पहचाना है। हालांकि, इसमें दिए गया कैमरा अरेंजमेंट पहले से ज्यादा सिम्मेट्रिकल है। माना जा रहा है कि कंपनी इस फोन को अल्ट्रा-थिन और लाइटवेट रखने वाली है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है ऑनर का नया फोन टिपस्टर के अनुसार कंपनी इस फोन को वाइट, ब्लैक और गोल्ड कलर ऑप्शन में लॉन्च करेगी। फोन के रेड एडिशन को आप लीक फोटो में देख सकते हैं। टिपस्टर ने कहा कि फोन के टॉप वेरिएंट में कंपनी 7150mAh की दमदार बैटरी देने वाली है। फोन में ऑफर की जाने वाली यह बैटरी 120W की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी। फोन में ऑफर किए जाने वाले कैमरा मॉड्यूल में तीन कैमरे हो सकते हैं। इनमें 200 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक अल्ट्रा वाइड ऐंगल लेंस और एक 3x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो कैमरा शामिल हो सकता है।

ऑनर का यह फोल्डेबल फोन फुल वॉटरप्रूफिंग और Beidou सैटेलाइट कम्यूनिकेशन के साथ आएगा। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी साइड-फेसिंग फिंगरप्रिंट सेंसर देने वावी है। फोन के डाइमेंशन के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। माना जा रहा है कि यह पिछवे जेनरेशन थिन और स्लिम हो सकता है।

Honor X6d 5G हुआ लॉन्च ऑनर ने हाल में X6d 5G को लॉन्च किया है। कंपनी का यह फोन 6.75 इंच का TFT LCD पैनल और 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 450 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। कंपनी ने इस फोन को 6जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। ऑनर का यह फोन 5260mAh की बैटरी के साथ आता है। यह बैटरी 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।