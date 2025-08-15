धूम मचाने आ रहा धांसू फ्लिप फोन, इसमें मिलेगी सबसे बड़ी बैटरी, 200MP कैमरा, इस दिन होगा लॉन्च

ऑनर 21 अगस्त को चीन में Honor Magic V Flip 2 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फोन की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें अब तक किसी भी फ्लिप फोन में देखी गई सबसे बड़ी बैटरी होगी। फोन में 5500mAh की बड़ी बैटरी होगी।

Honor Magic V Flip 2: फोल्डेबल फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन बैटरी बड़ी चाहिए, तो ऑनर का नया फोन आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। दरअसल, ऑनर 21 अगस्त को चीन में Honor Magic V Flip 2 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लॉन्च से पहले कंपनी धीरे-धीरे इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। अब कंपनी ने इसकी बैटरी कैपेसिटी का खुलासा कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस फोन की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें अब तक किसी भी फ्लिप फोन में देखी गई सबसे बड़ी बैटरी होगी। आज, ऑनर ने एक ऑफिशियल पोस्ट जारी करके फोन की बैटरी और चार्जिंग कैपेसिटी के बारे में जानकारी दी है।

सबसे बड़ी बैटरी वाला फ्लिप फोन गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल, चीन में इस साल जून में लॉन्च हुआ Xiaomi Mix Flip 2 अपनी 5165mAh की बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, फ्लिप फोन में सबसे बड़ी बैटरी का रिकॉर्ड रखता है। हालाxकि, इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है।

एक नए पोस्ट से पता चलता है कि Honor Magic V Flip 2 में 5500mAh की बड़ी बैटरी होगी। यह 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी, जिससे यह फ्लिप फोन में अब तक का सबसे पावरफुल बैटरी और चार्जिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा।

एक अन्य पोस्टर से पता चलता है कि मैजिक वी फ्लिप 2 में अल्ट्रा-ड्यूरेबल यूटीजी ग्लास लगा है, जिसकी क्रिज 3,50,000 बार मोड़ने के बाद भी 50μm से कम हैं। ब्रांड का दावा है कि यह पांच साल के इस्तेमाल के बाद भी बिल्कुल नया जैसा स्मूद बना रहता है।

