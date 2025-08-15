धूम मचाने आ रहा धांसू फ्लिप फोन, इसमें मिलेगी सबसे बड़ी बैटरी, 200MP कैमरा, इस दिन होगा लॉन्च honor magic v flip 2 will pack the largest battery ever in flip phone with 5500mah capacity, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़honor magic v flip 2 will pack the largest battery ever in flip phone with 5500mah capacity

धूम मचाने आ रहा धांसू फ्लिप फोन, इसमें मिलेगी सबसे बड़ी बैटरी, 200MP कैमरा, इस दिन होगा लॉन्च

ऑनर 21 अगस्त को चीन में Honor Magic V Flip 2 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फोन की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें अब तक किसी भी फ्लिप फोन में देखी गई सबसे बड़ी बैटरी होगी। फोन में 5500mAh की बड़ी बैटरी होगी।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 04:41 PM
share Share
Follow Us on

Honor Magic V Flip 2: फोल्डेबल फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन बैटरी बड़ी चाहिए, तो ऑनर का नया फोन आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। दरअसल, ऑनर 21 अगस्त को चीन में Honor Magic V Flip 2 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लॉन्च से पहले कंपनी धीरे-धीरे इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। अब कंपनी ने इसकी बैटरी कैपेसिटी का खुलासा कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस फोन की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें अब तक किसी भी फ्लिप फोन में देखी गई सबसे बड़ी बैटरी होगी। आज, ऑनर ने एक ऑफिशियल पोस्ट जारी करके फोन की बैटरी और चार्जिंग कैपेसिटी के बारे में जानकारी दी है।

धूम मचाने आ रहा धांसू फ्लिप फोन, इसमें मिलेगी सबसे बड़ी बैटरी, 200MP कैमरा, इस दिन होगा लॉन्च

सबसे बड़ी बैटरी वाला फ्लिप फोन

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल, चीन में इस साल जून में लॉन्च हुआ Xiaomi Mix Flip 2 अपनी 5165mAh की बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, फ्लिप फोन में सबसे बड़ी बैटरी का रिकॉर्ड रखता है। हालाxकि, इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है।

honor magic v flip 2

एक नए पोस्ट से पता चलता है कि Honor Magic V Flip 2 में 5500mAh की बड़ी बैटरी होगी। यह 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी, जिससे यह फ्लिप फोन में अब तक का सबसे पावरफुल बैटरी और चार्जिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा।

एक अन्य पोस्टर से पता चलता है कि मैजिक वी फ्लिप 2 में अल्ट्रा-ड्यूरेबल यूटीजी ग्लास लगा है, जिसकी क्रिज 3,50,000 बार मोड़ने के बाद भी 50μm से कम हैं। ब्रांड का दावा है कि यह पांच साल के इस्तेमाल के बाद भी बिल्कुल नया जैसा स्मूद बना रहता है।

ये भी पढ़ें:रोबोट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिर्फ 16.33 सेकंड में पूरी की 100 मीटर दौड़
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Honor Magic V Flip 2 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार)

हाल ही में आई एक लीक रिपोर्ट से पता चला है कि फोन में 1.5K रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.82-इंच की LTPO OLED फोल्डेबल स्क्रीन होगी। बाहर की तरफ, इसमें 4-इंच की LTPO OLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले होगी। सेल्फी के लिए इसमें 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा होगा, जबकि बैक पैनल पर 200-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस हो सकता है। फोन स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिप से लैस होगा, जिसे 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा जाएगा। इसकी मोटाई 6.9 एमएम और वजन 204 ग्राम होगा। यह फोन ब्लैक, व्हाइट, पर्पल और ब्लू (स्पेशल एडिशन) जैसे कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा।

Gadgets Hindi News Smartphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।