200MP कैमरे वाला फ्लिप फोन लाया ऑनर, 4 इंच की कवर स्क्रीन और 16GB रैम भी, इतनी है कीमत

Honor Magic V Flip 2 launched: ऑनर ने चीन में अपने लेटेस्ट फ्लिप फोन HONOR Magic V Flip2 को लॉन्च कर दिया है। इसमें 6.82-इंच की मेन OLED स्क्रीन है, जिसकी अधिकतम ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। फोन में 200 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 09:07 PM
200MP कैमरे वाला फ्लिप फोन लाया ऑनर, 4 इंच की कवर स्क्रीन और 16GB रैम भी, इतनी है कीमत

Honor Magic V Flip 2 launched: फ्लिप फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन कैमरा दमदार चाहिए, तो ऑनर का नया फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ने चीन में अपने लेटेस्ट फ्लिप फोन HONOR Magic V Flip2 को लॉन्च कर दिया है। इस फोन में 6.82-इंच की OLED स्क्रीन है, जिसकी अधिकतम ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। फोन में 200 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा मिलता है, जो फोटोग्राफी लवर्स को काफी पंसद आने वाला है। इसकी अलावा फोन में पावरफुल प्रोसेसर और बैटरी भी है। चलिए डिटेल में जानते हैं फोन की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

5000 निट्स ब्राइटनेस के साथ OLED डिस्प्ले

फोन में 6.82 इंच की मेन OLED स्क्रीन है, जिसमें फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन, एचडीआर10+ और 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। फोन में 4 इंच की कवर OLED स्क्रीन भी है, जिसमें 3600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही स्क्रीन 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट गका सपोर्ट करती हैं। फोन की कवर स्क्रीन में नए इंटरैक्टिव फीचर हैं, जिनमें नौ एनिमेटेड पेट्स वाली एक पर्सनलाइज्ड थीम भी शामिल है जो हवा के इशारों पर प्रतिक्रिया देती हैं। स्क्रीन पर टैप करने से डिजिटल पेट्स के साथ और भी बेहतर इंटरैक्शन संभव हो जाता है। कवर स्क्रीन में कई AI पावर्ड फीचर भी शामिल हैं, जैसे वन-क्लिक स्मार्ट रिप्लाई, AI इंटरप्रेटर और मैजिक कैप्सूल।

honor magic v flip 2 launched

तेजतर्रार प्रोसेसर, हैवी रैम

यह फोन स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर, 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज के साथ आता है। इसमें RF एन्हांसमेंट चिप C1+ और एनर्जी एफिशिएंसी एन्हांसमेंट चिप E2 भी है।

फोन में 200 मेगापिक्सेल कैमरा

इसमें EIS+OIS के साथ 200 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। कैमरा सिस्टम AI ऑनर इमेज इंजन को भी इंटीग्रेट करता है, जिसमें 30x टेलीफोटो शूटिंग के लिए AI सुपर जूम और AI पासर्स-बाय इरेजर, AI कटआउट और AI अपस्केल जैसे AI एडिट फीचर्स की एक सीरीज शामिल है।

स्टाइलिश डिजाइन

कंपनी ने फोन के डिजाइन के लिए फैशन डिजाइनर प्रोफेसर जिमी चू येंग कीट ओबीई के साथ अपना सहयोग जारी रखा है। यह लिमिटेड एडिशन मॉडल क्रिस्टल के लुक से इंस्पायर्ड है, जबकि अन्य कलर - पर्पल, व्हाइट और ग्रे - भी उनकी डिजाइन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हैं। इस फोन को लेदर स्लिंग या पर्ल स्ट्रैप के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे एक फैशन एक्सेसरी के रूप में स्थापित करता है।

honor magic v flip 2 launched

दमदार बैटरी, मजबूत बॉडी

मजबूती के बारे में कंपनी का कहना है कि इसे 3,50,000 बार फोल्ड के लिए टेस्ट किया गया है। इसमें एयरोस्पेस-ग्रेड टाइटेनियम अलॉय हिंज है, जो क्रीज को कम करते हुए, इसे खोलने पर लगभग फ्लैट इनर स्क्रीन बनाने में मदद करता है। फोन को IP58 और IP59 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ लॉन्च किया गया है और यह ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए SGS प्रीमियम सर्टिफाइड है। इसमें 5500mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है, जो 80W सुपर फास्ट चार्ज, 50W वायरलेस चार्जिंग और 7.5W वायरलेस रिवर्स चार्जिंग के साथ आती है।

अलग-अलग वेरिएंट की कीमत

इसकी कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 5499 युआन (लगभग 66,900 रुपये) 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 5999 युआन (लगभग 72,930 रुपये), 12GB+1TB वेरिएंट के लिए 6499 युआन (लगभग 79,000 रुपये), 16GB+1TB प्रीमियम एडिशन वेरिएंट के लिए 7499 युआन (लगभग 91,200 रुपये) है। फोन अब ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और 28 अगस्त से चीन में इसकी बिक्री शुरू होगी।

