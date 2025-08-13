21 अगस्त को लॉन्च होगा मुड़ने वाला यह शानदार फोन, जबर्दस्त है लुक, फीचर भी तगड़े

ऑनर मैजिक V फ्लिप 2 की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। यह फ्लिप फोन 21 अगस्त को लॉन्च होगा। शेयर किए गए ऑफिशियल फोटो में फोन के लुक को भी देखा जा सकता है। फोन 16जीबी तक की रैम और 5500mAh की बैटरी के साथ आ सकता है।

ऑनर के नए फ्लिप फोन Honor Magic V Flip 2 का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि यह फोन 21 अगस्त को लॉन्च होगा। फोन को कंपनी सबसे पहले चीन में लॉन्च करने वाली है। फोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऑफिशियल फोटोज से फोन के डिजाइन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। साथ ही लीक रिपोर्ट्स में इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं डीटेल।

ऑफिशियल फोटो के अनुसार फोन में कंपनी बड़ा एक्सटर्नल डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। इसका ड्यूल कैमरा लेआउट पिछले मॉडल से अलग होगा। फोन का फ्लैश लोअर हाफ में दिया गया है, ताकि स्क्रीन एरिया को मैक्सिमाइज किया जा सके। फोन के कवर डिस्प्ले के बारे में कहा जा रहा है कि यह 4 इंच का है, जो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा होगा। ऑफिशियल इमेज के अनुसार फोन चार शेड्स- ज्वेल डिजाइन के साथ ब्लू ग्रेडिएंट, पर्पल, वाइट और ग्रे/सिल्वर में आएगा। फोन को कंपनी तीन वेरिएंट- 12जीबी+256जीबी, 12जीबी+512जीबी और 16जीबी+1टीबी में लॉन्च कर सकती है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन लीक रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस फोन में स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 या 8 जेन 3 प्रोसेसर दे सकती है। फोन का फोल्डेबल डिस्प्ले 6.8 इंच का हो सकता है। यह OLED LTPO डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है। साथ ही इसमें कंपनी हाई-फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग भी दे सकती है। फोन में आपको 5500mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है।

यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आ सकती है। फोन के कैमरा के बारे में कहा जा रहा है कि यह पिछले मॉडल से बेहतर होगा। साथ ही यह फोन रियर-कैमरा असिस्टेड सेल्फी भी ऑफर करेगा।