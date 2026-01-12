Hindustan Hindi News
19 जनवरी को आ रहा यह जबर्दस्त फोन, मिल सकता है 200MP का कैमरा, बैटरी 7200mAh की

19 जनवरी को आ रहा यह जबर्दस्त फोन, मिल सकता है 200MP का कैमरा, बैटरी 7200mAh की

संक्षेप:

ऑनर अपना नया फोन वाला है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Honor Magic 8 RSR है। यह फोन 19 जनवरी को लॉन्च होगा। फोन में कंपनी 200 मेगापिक्सल का कैमरा और 7200mAh की बैटरी ऑफर कर सकती है।

Jan 12, 2026 11:28 am IST Kumar Prashant Singh
ऑनर अपना नया फोन वाला है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Honor Magic 8 RSR है। यह फोन 19 जनवरी को ऑनर मैजिक 8 प्रो के साथ मार्केट में एंट्री करेगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस फोन का एक टीजर पोस्टर शेयर किया है। इसमें देखा जा सकता है कि फोन दो कलर ऑप्शन- पर्पल और ब्लैक में आएगा। फोन के बैक पैनल पर स्क्वर्कल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, इसी बीच एक चाइनीज टेक ब्लॉगर ने इसके स्पेक्स को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं लीक में इस फोन के बारे में क्या जानकारियां दी गई हैं।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन

लीक के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.71 इंच का LTPO OLED 1.5K डिस्प्ले देने वाली है। डिस्प्ले क्वॉड-कर्व्ड डिजाइन के साथ आएगा। कंपनी इस फोन को 24जीबी रैम और 1टीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आ सकता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 देने वाली है। टिपस्टर ने कहा कि फोन में कंपनी ट्रिपल कैमरा सेटअप देने वाली है।

Honor

इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल होगा। यह पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा OIS सपोर्ट और 3.7x ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने वाली है। लीक में कहा गया है कि फोन में ऑफर की जाने वाली बैटरी 7200mAh की होगी।

ये भी पढ़ें:नए साल में वॉट्सऐप लाया तगड़ा फीचर, मेसेज टाइप करते समय दिखेगा बड़ा बदलाव

यह बैटरी 120 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसमें आपको 80 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देने वाली है। ऑनर का यह डिवाइस IP68/69/69K डस्ट और वॉटर रेडिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा। फोन में कंपनी सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी ऑफर करने वाली है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग का 5G फोन हुआ सस्ता, मिल रहा ₹8 हजार का डिस्काउंट, 31 जनवरी तक मौका

(Photo: phonearena)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
