7200mAh की बैटरी, 120W चार्जिंग और 200MP कैमरा वाला नया फोन, लुक सुपरकार से इंस्पायर्ड
Honor Magic 8 RSR लॉन्च हो गया है। फोन सुपरकार से इंस्पायर्ड क्लासिक पोर्श स्लीक लाइन्स के साथ आता है। इसकी बैटरी 7200mAh की है। 24जीबी तक की रैम वाले इस फोन में 200 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा भी लगा है।
39% OFF
Lenovo Tab M11 WiFi + Cellular 4GB RAM
- Seaform Green
- 4 GB RAM
- 128 GB Storage
₹19999₹33000
खरीदिये
ऑनर ने मार्केट में अपना नया फोन लॉन्च किया है। इस फोन का नाम Honor Magic 8 RSR है। फोन की एंट्री अभी चीन में हुई है। फोन स्लेट ग्रे और मूनस्टोन कलर ऑप्शन में आता है। इसमें कंपनी सुपरकार से इंस्पायर्ड क्लासिक पोर्श स्लीक लाइन्स दे रही हैं। फोन का बैक पैनल माइक्रोक्रिस्टलाइन नैनो-सिरेमिक से बना है, जिसे मार्केट में मौजूद इकलौता रियल सिरेमिक कहा जाता है। फोन 24जीबी तक की रैम और 7200mAh की बैटरी के साथ आता है। इसमें 120W की फास्ट चार्जिंग और 200 मेगापिक्सल के टेलिफोटो लेंस वाला धांसू कैमरा सेटअप भी दिया गया है। फोन की शुरुआती कीमत 7999 युआन (करीब 1.4 लाख रुपये) है।
39% OFF
Lenovo Tab M11 WiFi + Cellular 4GB RAM
- Seaform Green
- 4 GB RAM
- 128 GB Storage
₹19999₹33000
खरीदिये
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी इस फोन में 1256 x 2808 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.71 इंच का 1.5K LTPO क्वॉड कर्व्ड OLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 1800 निट्स के पीक ब्राइटनेस और 6000 निट्स के HDR पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोन 24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।
इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 200 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 7200mAh की है। यह बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में कंपनी 80 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दे रही है।
ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Magic UI 10.0 पर काम करता है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन IP68 + IP69 + IP69K डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आता है। दमदार साउंड के लिए फोन में कंपनी DTS:X Ultra के साथ ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दे रही है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।