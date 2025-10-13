Hindustan Hindi News
200MP कैमरा, 7200mAh बैटरी, धूम मचाने आ रहा धांसू फोन, 15 अक्टूबर को होगा लॉन्च

15 अक्टूबर को ऑनर के नए स्मार्टफोन बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Honor Magic 8 Pro और Honor Magic 8 की। अब, एक टिप्स्टर ने प्रो वेरिएंट के खास स्पेसिफिकेशन लीक कर दिए हैं। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास होगा, आप भी जानिए

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 04:51 PM
15 अक्टूबर को ऑनर के नए स्मार्टफोन बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Honor Magic 8 Pro और Honor Magic 8 की। कंपनी ने आधिकारिक लॉन्च से पहले अपकमिंग सीरीज का टीजर जारी किया है, जिससे लॉन्च से पहले ही फोन के खास स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं। टीजर से कंफर्म हो गया है कि फोन में 200 मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और 7200mAh की पावरफुल बैटरी मिलेगी। अब, एक टिप्स्टर ने प्रो वेरिएंट के खास स्पेसिफिकेशन लीक कर दिए हैं। उम्मीद है कि यह 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और 120W तक वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। इन फोन्स को फिलहाल चीन में लॉन्च किया जाएगा। चलिए एक नजर डालेत हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Honor Magic 8 Pro के खास स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के एक पोस्ट के अनुसार, ऑनर मैजिक 8 प्रो में एक समान बेजल के साथ 6.71-इंच 1.5K क्वाड-कर्व्ड स्क्रीन होगी। इसमें 3D फेस रिकग्निशन के साथ-साथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर सपोर्ट होने की उम्मीद है।

टिप्स्टर का यह भी दावा है कि ऑनर मैजिक 8 प्रो 120W फास्ट चार्जिंग (वायर्ड) सपोर्ट के साथ आएगा। इसके ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस शामिल होने की उम्मीद है, और कंपनी पहले ही पुष्टि कर चुकी है कि इसमें f/2.6 अपर्चर वाला 200-मेगापिक्सेल का 1/1.4-इंच टेलीफोटो कैमरा होगा। कंपनी बताती है कि तस्वीरों को AIMAGE ऑनर नॉक्स इंजन का इस्तेमाल करके प्रोसेस किया जाएगा, और कैमरे में इंडस्ट्री का पहला 5.5-स्टॉप CIPA इमेज स्टेबिलाइजेशन होने का दावा किया गया है।

लॉन्च से पहले, ऑनर ने यह भी खुलासा किया कि मैजिक 8 प्रो में 7200mAh की बैटरी होगी। एआई-पावर्ड वोल्टेज स्टेबलाइजेशन एल्गोरिदम के बारे में दावा किया गया है कि यह मौजूदा मॉडल्स की तुलना में बिजली की खपत को 13 प्रतिशत कम कर देगा, जिससे इसकी पावर एफिशियंसी में सुधार होगा।

ऑनर मैजिक 8 सीरीज, जिसमें बेस और प्रो वेरिएंट शामिल हैं, दो कलर्स में आएगा। डिस्प्ले में TÜV रीनलैंड ग्लोबल आई प्रोटेक्शन 5.0 सर्टिफिकेशन और 6,000 निट्स तक HDR पीक ब्राइटनेस लेवल होगा। यह फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड मैजिकओएस 10 पर चलेगा।

