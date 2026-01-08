देखते ही हो जाओगे फैन, चार खूबसूरत कलर्स में आ रहा ऑनर का स्लिम और लाइटवेट फोन
Honor ने घोषणा की कि Honor Magic 8 Pro Air स्मार्टफोन 19 जनवरी को चीन में लॉन्च किया जाएगा। एक टिप्स्टर ने अपकमिंग फोन कई रेंडर शेयर किए हैं, जिससे इसका डिजाइन, कलर और डाइमेंशन सामने आए हैं। इसे मैजिक 8 प्रो का थिन और लाइटवेट वेरिएंट भी बताया जा रहा है।
Honor Magic 8 Pro Air Leak: ऑनर तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। ऑनर ने Honor Magic 8 Pro को अक्टूबर 2025 में चीन में 7,200mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया था। अब, कंपनी ने कंफर्म किया है कि एक दूसरा स्मार्टफोन मैजिक 8 लाइनअप में शामिल होने वाला है। Honor Magic 8 Pro Air नाम का यह अपकमिंग स्मार्टफोन जनवरी के चौथे हफ्ते में चीन में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, टेक फर्म ने अभी तक फोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक टिप्स्टर ने Honor Magic 8 Pro Air के कई रेंडर शेयर किए हैं, जिससे इसका डिजाइन, कलर और डाइमेंशन सामने आए हैं। इसे मैजिक 8 प्रो का थिन और लाइटवेट वेरिएंट भी बताया जा रहा है।
19 जनवरी को आएगा Honor Magic 8 Pro Air फोन
चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो पर एक पोस्ट में, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने घोषणा की कि Honor Magic 8 Pro Air स्मार्टफोन 19 जनवरी को चीन में लॉन्च किया जाएगा। यह घोषणा "प्रो इन द एयर" टैगलाइन के साथ की गई, जिससे पता चलता है कि इसमें प्रो मॉडल की परफॉर्मेंस एक थिन और लाइटवेट फॉर्म फैक्टर में होगी। कंपनी आने वाले दिनों में इस अपकमिंग फोन के बारे में और डिटेल्स बता सकती है।
इसके अलावा, टिप्स्टर आइस यूनिवर्स (@UniverseIce) ने एक्स पर कई पोस्ट में Honor Magic 8 Pro Air की असली तस्वीरें और रेंडर शेयर किए हैं, जिससे इसके कलर और डिजाइन का पता चलता है। फोन ऑरेंज, पर्पल, ब्लैक और व्हाइट कलर में आने वाला है। इसमें एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिख रहा है, जो एक हॉरिजॉन्टल पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल के अंदर है। बैक पैनल पर एक डुअल LED फ्लैश यूनिट भी दिख रही है, जो डेको के नीचे लगी है। इसके अलावा, ऑनर की ब्रांडिंग रियर पैनल के नीचे है।
अपकमिंग Honor Magic 8 Pro Air में फ्लैट मेटल फ्रेम भी हो सकता है। नीचे की तरफ एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है, जबकि वॉल्यूम कंट्रोल और पावर बटन फोन के राइट साइड हो सकते हैं। लेफ्ट साइड खाली रहने की उम्मीद है। टिप्स्टर का यह भी दावा है कि फोन में 5500mAh की बैटरी होगी। कहा जा रहा है कि इसका वजन लगभग 155 ग्राम होगा, जबकि इसकी मोटाई केवल 6.1 एमएम होगी।
पुराने मॉडल की कीमत और खासियत
यह Honor Magic 8 Pro के अक्टूबर 2025 में चीन में लॉन्च होने के महीनों बाद आया है। ऑनर मैजिक 8 प्रो को 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 4,499 युआन (लगभग 55,000 रुपये) और 12GB रैम + 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 4,799 युआन (लगभग 59,100 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। यह फोन वेलवेट ब्लैक, स्नो व्हाइट, सनराइज गोल्ड और एज्योर ग्लेज जैसे कलर्स में आया था।
ऑनर मैजिक 8 प्रो में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर 3nm स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट है, जिसमें 16GB तक रैम और 1TB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज है। इसमें 7200mAh की बैटरी है जो 120W वायर्ड और 80W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा है।
