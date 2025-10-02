7200mAh बैटरी, 120W फास्ट चार्जिंग, आते ही छा जाएंगे ये स्मार्टफोन, डिटेल्स लीक honor magic 8 and honor magic 8 pro key specifications leak check details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Honor चीन में 15 अक्टूबर को अपने दो धांसू स्मार्टफोन Honor Magic 8 और Honor Magic 8 Pro स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। दोनों ही मॉडल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होंगे। लॉन्च से पहले दोनों के कई खास स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। देखें अपकमिंग फोन्स में क्या खास मिलने वाला है...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 07:32 PM
Honor चीन में 15 अक्टूबर को अपने दो धांसू स्मार्टफोन Honor Magic 8 और Honor Magic 8 Pro स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। दोनों ही मॉडल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होंगे। एक नए लीक से हिंट मिलता है कि दोनों मॉडल के कैमरों में काफी कुछ एक समान होगा, लेकिन डिस्प्ले, बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग तकनीक के मामले में ये एक-दूसरे से अलग होंगे। लॉन्च से पहले दोनों के कई खास स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। देखें अपकमिंग फोन्स में क्या खास मिलने वाला है...

Honor Magic 8 के स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार)

बेस मैजिक 8 स्मार्टफोन में 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.58-इंच का फ्लैट डिस्प्ले होने की उम्मीद है। इसमें 90W वायर्ड चार्जिंग के साथ 7000mAh की बैटरी शामिल हो सकती है, लेकिन प्रो एडिशन के विपरीत, इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होने की उम्मीद नहीं है।

कैमरे की बात करें तो फोन के रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल लेंस, 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड सेंसर, 200-मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और एक रेड मेपल कैमरा सेंसर होने की उम्मीद है। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि रेड मेपल कैमरा सेंसर एक मल्टीस्पेक्ट्रल या स्पेक्ट्रल-कलर इमेजिंग सेंसर है, जिसका उद्देश्य रंगों की सटीकता में सुधार करना है, खासकर अलग-अलग रोशनी में। फोन में सेल्फी के लिए 50-मेगापिक्सेल का कैमरा मिल सकता है। इस मॉडल के ब्लैक, व्हाइट, लाइट ब्लू और गोल्ड कलर ऑप्शन्स में आने की उम्मीद है।

Honor Magic 8 Pro के स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार)

ऑनर मैजिक 8 प्रो स्मार्टफोन में 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.71-इंच का माइक्रो-क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले होने की उम्मीद है। इसमें 120W वायर्ड और 80W वायरलेस चार्जिंग के साथ 7200mAh की बैटरी हो सकती है।

कैमरे की बात करें तो, फोन के रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस, 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और एक रेड मेपल कलर सेंसर शामिल होने की उम्मीद है। इस मॉडल में भी सेल्फी के लिए 50-मेगापिक्सेल का कैमरा मिल सकता है। मैजिक 8 प्रो का वजन लगभग 222 ग्राम बताया जा रहा है। इसके ब्लैक, व्हाइट और ब्लू कलर ऑप्शन्स में आने की उम्मीद है। यह गोल्ड कलर में आएगा या नहीं, फिलहाल कंफर्म नहीं है।

ऑनर नया टैबलेट भी लॉन्च कर सकता है

ब्रांड, मैजिक 8 सीरीज स्मार्टफोन के अलावा, ऑनर मैजिकपैड 3 प्रो टैबलेट भी लॉन्च कर सकता है। इस फ्लैगशिप डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर, 3.2K रिजॉल्यूशन और 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 13.3 इंच का एलसीडी डिस्प्ले और 12,450mAh की दमदार बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है।

