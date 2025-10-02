7200mAh बैटरी, 120W फास्ट चार्जिंग, आते ही छा जाएंगे ये स्मार्टफोन, डिटेल्स लीक

Honor चीन में 15 अक्टूबर को अपने दो धांसू स्मार्टफोन Honor Magic 8 और Honor Magic 8 Pro स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। दोनों ही मॉडल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होंगे। लॉन्च से पहले दोनों के कई खास स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। देखें अपकमिंग फोन्स में क्या खास मिलने वाला है...

Honor चीन में 15 अक्टूबर को अपने दो धांसू स्मार्टफोन Honor Magic 8 और Honor Magic 8 Pro स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। दोनों ही मॉडल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होंगे। एक नए लीक से हिंट मिलता है कि दोनों मॉडल के कैमरों में काफी कुछ एक समान होगा, लेकिन डिस्प्ले, बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग तकनीक के मामले में ये एक-दूसरे से अलग होंगे। लॉन्च से पहले दोनों के कई खास स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। देखें अपकमिंग फोन्स में क्या खास मिलने वाला है...

Honor Magic 8 के स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार) बेस मैजिक 8 स्मार्टफोन में 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.58-इंच का फ्लैट डिस्प्ले होने की उम्मीद है। इसमें 90W वायर्ड चार्जिंग के साथ 7000mAh की बैटरी शामिल हो सकती है, लेकिन प्रो एडिशन के विपरीत, इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होने की उम्मीद नहीं है।

कैमरे की बात करें तो फोन के रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल लेंस, 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड सेंसर, 200-मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और एक रेड मेपल कैमरा सेंसर होने की उम्मीद है। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि रेड मेपल कैमरा सेंसर एक मल्टीस्पेक्ट्रल या स्पेक्ट्रल-कलर इमेजिंग सेंसर है, जिसका उद्देश्य रंगों की सटीकता में सुधार करना है, खासकर अलग-अलग रोशनी में। फोन में सेल्फी के लिए 50-मेगापिक्सेल का कैमरा मिल सकता है। इस मॉडल के ब्लैक, व्हाइट, लाइट ब्लू और गोल्ड कलर ऑप्शन्स में आने की उम्मीद है।

Honor Magic 8 Pro के स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार) ऑनर मैजिक 8 प्रो स्मार्टफोन में 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.71-इंच का माइक्रो-क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले होने की उम्मीद है। इसमें 120W वायर्ड और 80W वायरलेस चार्जिंग के साथ 7200mAh की बैटरी हो सकती है।

कैमरे की बात करें तो, फोन के रियर कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस, 200-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और एक रेड मेपल कलर सेंसर शामिल होने की उम्मीद है। इस मॉडल में भी सेल्फी के लिए 50-मेगापिक्सेल का कैमरा मिल सकता है। मैजिक 8 प्रो का वजन लगभग 222 ग्राम बताया जा रहा है। इसके ब्लैक, व्हाइट और ब्लू कलर ऑप्शन्स में आने की उम्मीद है। यह गोल्ड कलर में आएगा या नहीं, फिलहाल कंफर्म नहीं है।