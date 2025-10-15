9000mAh की बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में ऑनर, प्रोसेसर भी पावरफुल
स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कंपनियां अपने डिवाइसेज में दमदार बैटरी ऑफर करने में लगी है। इसी कड़ी अब ऑनर भी बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा है। एक नई लीक के अनुसार ऑनर 9000mAh की बैटरी वाला डिवाइस लाने वाला है। यह फोन अपकमिंग GT2 सीरीज का होगा। इस सीरीज के डिवाइस स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर पर काम करेंगे। फोन के बारे में यह जानकारी टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने वीबो पर दी है। टिपस्टर ने फोन के बारे में कहा कि यह स्नैपड्रैगन 8 फ्लैगशिप परफॉर्मेंस फोन होगा, जो बड़ी बैटरी के साथ आएगा।
हो सकता है ऑनर GT का अपग्रेडेड वर्जन
टिपस्टर ने पोस्ट में फोन में ऑफर किए जाने वाले चिपसेट का सटीक नाम तो नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह फोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट से लैस होगा। यह फोन ऑनर GT का अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है, जो स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 पर काम करता है। पहले आई एक लीक में कहा गया था कि यह फोन 8800mAh की बैटरी से लैस होगा।
सिलिकॉन-कार्बन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
ऑनर GT 7200mAh की बैटरी के साथ आता है। वहीं, GT2 में 9000mAh की बैटरी ऑफर करने के लिए इसमें कंपनी सिलिकॉन-कार्बन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है। फोन में ऑफर की जाने वाली चार्जिंग स्पीड 100 वॉट की हो सकती है। फोन 24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस हो सकता है।
फोन में आपको 1.5K रेजॉलूशन के साथ शानदार OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। ऑनर का यह फोन चीन में नवंबर या दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। फोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा या नहीं इस बारे में पक्के तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
