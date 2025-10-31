Hindustan Hindi News
पावरबैंक का झंझट खत्म, 9000mAh से भी बड़ी बैटरी वाले फोन ला रहा ब्रांड, यह होगा खास

संक्षेप: Honor बड़ी बैटरी वाले फोन बनाने पर ज्यादा फोकस कर रहा है। हम बात कर रहे हैं Honor GT 2 Series फोन की। कहा जा रहा है कि ये फोन बड़ी बैटरी के साथ आएंगे और इसकी कैपेसिटी 9000mAh से ज्यादा होगी। फोन की डिटेल्स लीक हो गई है। देखें अपकमिंग फोन्स में क्या खास होगा

Fri, 31 Oct 2025 04:19 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Honor बड़ी बैटरी वाले फोन बनाने पर ज्यादा फोकस कर रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 8,000mAh कैपेसिटी वाला Honor Power पहले से मौजूद है, और अब ऑनर इससे भी बड़ी बैटरी वाले फोन पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑनर पिछले साल लॉन्च हुए Honor GT के अपग्रेड के तौर पर Honor GT 2 सीरीज के लॉन्च की तैयारी कर रहा है। हालांकि, कंपनी की ओर से नए स्मार्टफोन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शुरुआती लीक से अपकमिंग फोन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन और लॉन्च की संभावित तारीखों के बारे में जानकारी मिली है। Honor GT 2 में क्वालकॉम के फ्लैगशिप-ग्रेड स्नैपड्रैगन चिपसेट होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि ये फोन बड़ी बैटरी के साथ आएंगे और इसकी कैपेसिटी 9000mAh से ज्यादा होगी। Honor GT 2 सीरीज में 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और पिछले हिस्से पर 50 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर होने की उम्मीद है।

Honor GT 2 Series के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि ऑनर जीटी 2 सीरीज का लॉन्च 2025 के अंत से पहले होगा। लीक के अनुसार, अपकमिंग जीटी-ब्रांडेड स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 से लैस होंगे।

Honor GT 2 लाइनअप में 1.5K रिजॉल्यूशन डिस्प्ले और मेटल फ्रेम होने की उम्मीद है। इसकी एक और खासियत 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह 'फुल लेवल' वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आएगा।

फोन में 9000mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी

Honor GT 2 के लिए बताए गए प्रमुख अपग्रेड्स में से एक इसकी बड़ी बैटरी कैपेसिटी है। हालांकि सटीक बैटरी कैपेसिटी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन टिप्सटर ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में बताया है कि बैटरी कैपिसिटी 9000mAh से ज्यादा हो सकती है, जो Honor GT की 5300mAh बैटरी की तुलना में काफी बड़ी और बेहतर है। अगर यह लीक सच साबित होता है, तो Honor GT 2 बाजार में सबसे बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स में से एक बन जाएगा। मौजूदा Honor GT 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

ऑनर जीटी सीरीज में फिलहाल स्टैंडर्ड ऑनर जीटी और ऑनर जीटी प्रो शामिल है। इस नेमिंग स्ट्रैटजी के हिसाब से देखा जाए, तो अपकमिंग सीरीज में ऑनर जीटी 2 प्रो मॉडल भी शामिल होने की उम्मीद है।

मौजूदा ऑनर जीटी सीरीज फोन की खासियत

स्टैंडर्ड Honor GT में 6.7 इंच का फुल-एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है और यह स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर, 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज पर चलता है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन प्राइमरी सेंसर और 12-मेगापिक्सेल का मैक्रो सेंसर है। फोन में 16-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है और यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP65-रेटेड बिल्ड के साथ आता है।

Honor GT Pro थोड़ा ज्यादा प्रीमियम डिवाइस है जिसमें 6.78-इंच का फुल-एचडी प्लस एलटीपीओ ओएलईडी डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और तीन 50-मेगापिक्सेल सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है और यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है। ऑनर जीटी प्रो में 7200mAh की बैटरी है जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

