तहलका मचाने आ रहा यह धांसू फोन, मिल सकती है 8800mAh बैटरी और 100W चार्जिंग, रैम 24GB तक

ऑनर GT 2 जल्द लॉन्च हो सकता है। फोन में कंपनी 8800mAh की बैटरी और 100 की फास्ट चार्जिंग दे सकती है। यह फोन 24जीबी तक की रैम भी ऑफर कर सकता है। फोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर से लैस हो सकता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 11:46 AM
ऑनर आजकल अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Honor GT 2 Series पर काम कर रहा है। इस सीरीज में कंपनी दो डिवाइस - ऑनर GT 2 और GT 2 Pro ऑफर कर सकती है। ये फोन इसी साल नवंबर या दिसंबर में मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। कुछ दिन पहले आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस सीरीज के डिवाइस स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट के साथ आने वाले सबसे पहले फोन्स में से एक हो सकते हैं। इसी बीच अब एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें इस सीरीज के बेस वेरिएंट यानी Honor GT 2 के कुछ खास डीटेल्स को शेयर किया गया है। लीक के अनुसार फोन में कंपनी 8800mAh की बैटरी, 100 वॉट चार्जिंग और 24जीबी रैम ऑफर करने वाली है। आइए जानते हैं डीटेल।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है ऑनर GT 2

ITBear की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 8800mAh की बैटरी दे सकती है। फोन में ऑफर की जाने वाली यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। कंपनी का यह लेटेस्ट फोन 24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के स्टोरेज के साथ आ सकता है। कंपनी इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 या पिछले साल लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दे सकती है। फोन 1.5K रेजॉलूशन वाले 6.7 इंच के फ्लैट OLED LTPS डिस्प्ले के साथ आ सकता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर सकती है।

जुलाई में लॉन्च हुआ था 8300mAh की बैटरी वाला फोन

ऑनर ने इसी साल जुलाई में ऑनर X70 को लॉन्च किया था। कंपनी का यह फोन 6.79 इंच के 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। फोन 12जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसका सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन की बैटरी 8300mAh की है, जो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन IP69K + IP69 + IP68 + IP66 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है।

