कन्फर्म! खत्म हो जाएगा चार्जर का काम, आ रहे हैं 10000mAh बैटरी वाले ये फोन

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां बैटरी टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर बना रही हैं, और नए लीक्स ने सबको प्रभावित किया है। Honor की ओर से 10000mAh बैटरी तो वहीं Redmi फोन में 9000mAh तक की बैटरी मिल सकती है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 09:29 PM
स्मार्टफोन बैटरी टेक्नोलॉजी में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि Xiaomi और Honor अपने नए डिवाइस के साथ बैटरी कैपेसिटी के मामले में नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनियां अब नए स्मार्टफोन्स में 8500mAh से लेकर 10000mAh तक क्षमता वाली बैटरी देने वाली हैं। खास बात यह है कि इन डिवाइसेज की मोटाई और वजन में बढ़त नहीं देखने को मिलेगी।

मिल रही जानकारी के मुताबिक, Redmi एक ऐसा स्मार्टफोन डिवेलप कर रहा है, जिसकी बैटरी क्षमता 8500 mAh से 9000 mAh के बीच हो सकती है। खास बात यह है कि कंपनी इसके लिए सिलिकॉन-कार्बन कंपोजिट टेक्नोलॉजी का एडवांस्ड वर्जन यूज करेगी। यह टेक्नोलॉजी बैटरी का साइज बढ़ाए बिना उसकी क्षमता बढ़ाने में मदद करती है, जिससे फोन का डिजाइन 8.5mm से पतला रखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

Redmi का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन

अगर यह डिवाइस लॉन्च होता है, तो यह Redmi के इतिहास में सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा। इससे पहले कंपनी का Turbo 4 Pro 7500 mAh बैटरी के साथ और चर्चा में आया था, जबकि Turbo 5 Pro को 8000mAh बैटरी के साथ लाने की चर्चा थी।

Honor भी बना सकता है एक नया रिकॉर्ड

दूसरी ओर, Honor भी अपने Power सीरीज में 10000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन पेश करने की योजना बना रही है, जो मौजूदा Honor Power मॉडल का अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। इस सीरीज में पहले से ही सिलिकॉन-कार्बन तकनीक वाली 8000mAh बैटरी मिलती है।

ये भी पढ़ें:₹40 हजार से कम में खरीदना है बेस्ट फोन? OnePlus से Samsung तक, ये रहीं बेस्ट डील

बैटरी टेक्नोलॉजी में यह बदलाव सिर्फ उसकी क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि चार्जिंग स्पीड और बैकअप टाइम भी बेहतर करने पर जोर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर, हाल ही में लॉन्च हुए Honor X70 में 8300 mAh की बैटरी दी गई थी, जो 18 घंटे का स्क्रीन टाइम और 27 घंटे का वीडियो प्लेबैक देती है, साथ ही 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

