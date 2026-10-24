200MP कैमरा और 9000mAh बैटरी, ऑनर ला रहा पावरफुल फोन, पीछे भी स्क्रीन मिलेगी

ऑनर अब Honor 700 series स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। सीरीज के फोन कई हैवी फीचर्स पैक करेंगे। टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, इसमें 200 मेगापिक्सेल कैमरा और 9000 एमएएच की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। अपकमिंग फोन में और क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं…

रिपोर्ट के अनुसार, Honor 700 series इन फोन्स को नवंबर में लॉन्च करने की योजना बना रहा है, हालांकि इस शेड्यूल में अभी भी बदलाव हो सकता है।

Honor अपने परफॉर्मेंस फोकस्ड और बड़ी बैटरी वाले फोन्स के लिए पॉपुलर है। अब ब्रांड अपनी लाइनअप में Honor 700 series फोन जोड़ने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में सामने आई एक लीक रिपोर्ट में बताया गया था कि इसमें पीछे की तरफ 1.72-इंच की छोटी की स्क्रीन मिलेगी। अब, पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने अपकमिंग ऑनर 700 सीरीज के बारे में और जानकारी शेयर की है। टिप्स्टर का कहना है कि इस सीरीज का इंटरनल कोडनेम "फ्लोरा" है, और यह नई जानकारी एक इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप से मिली है। ऑनर इन फोन्स को नवंबर में लॉन्च करने की योजना बना रहा है, हालांकि इस शेड्यूल में अभी भी बदलाव हो सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर..

ऑनर 700 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स टिप्स्टर के अनुसार, इस प्रोटोटाइप में 6.57 इंच का 1.5K डिस्प्ले है। ऑनर ने इसके चारों तरफ बेजेल्स को बहुत ही पतला रखा है, इसलिए स्क्रीन के साइज के हिसाब से यह फोन काफी कॉम्पैक्ट हो सकता है। सबसे बड़ा बदलाव फोन के पिछले हिस्से में है। टिप्स्टर ने फिर दोहराया है कि फोन में 1.72 इंच की इन-बिल्ट रियर स्क्रीन है।

फोन में 200 मेगापिक्सेल मेन कैमरा भी खबरों के अनुसार, इसके कैमरा सेटअप में पीछे की तरफ तीन कैमरे हैं, जिनमें 200 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर शामिल है। टिप्स्टर ने सेंसर का नाम नहीं बताया है, इसलिए इसके साइज और अन्य जानकारियों के बारे में अभी पता नहीं है। वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि बेहतर जूम के लिए Honor 700 Pro में 50 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है।

फोन में 9000mAh की बड़ी बैटरी भी कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 9,000mAh की बैटरी होगी। यह भी कहा जा रहा है कि ऑनर 700 सीरीज के चार कलर्स - कूल व्हाइट, स्काई ब्लू, एज्योर और पिंक मिस्ट में उपलब्ध होने की उम्मीद है। हालांकि, यह अभी फाइनल डिटेल नहीं है, हो सकता है कंपनी इसमें कुछ बदलाव कर दे।

हाल ही में ऑनर ने लॉन्च किए 12,070mAh बैटरी वाले फोन कुछ दिन पहले ही कंपनी ने अपने घरेलू बाजार में विन-सीरीज फोन लॉन्च किए हैं। यहां हम आपको सीरीज में शामिल Win RT 2 और Win Turbo 2 के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी 12,070mAh बैटरी पैक की वजह से चर्चा में हैं। बड़ी बैटरी के अलावा, ये दोनों फोन 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले 2K डिस्प्ले के साथ आते हैं।

Honor Win RT 2 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स विन RT 2 फ्लैगशिप मॉडल है, इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर, LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज दिया गया है। साथ ही, इसमें 12,070mAh की बड़ी बैटरी है। फोन में 2K 185 हर्ट्ज डिस्प्ले है। फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें ऑनर का 'डोंगफेंग टर्बो कूलिंग सिस्टम' लगा है, जिससे हैवी गेमिंग के दौरान भी फोन गर्म नहीं होता। यह फोन IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए, इसके रियर कैमरा सेटअप में OIS के साथ 200-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस है। सेल्फी के लिए, 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।