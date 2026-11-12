हर फोन में 9000mAh बैटरी और छोटी रियर स्क्रीन, कल लॉन्च होंगे Honor 700 सीरीज मॉडल

Honor 700 series कल चीन में लॉन्च होने के लिए तैयार है। सीरीज में तीन मॉडल - Honor 700, Honor 700S और Honor 700 Pro शामिल हैं। लॉन्च से पहले इनके कई स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं। क्या होगा खास, चलिए बताते हैं...

Honor 700 series के सभी फोन में 9000mAh की बैटरी और 80W की वायर्ड चार्जिंग की सुविधा है।

Honor 700 series specs leak: ऑनर कल चीन में 'Honor 700 Series' फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सीरीज में तीन मॉडल शामिल होंगे। लॉन्च से पहले कंपनी धीरे-धीरे इनके स्पेसिफिकेशन्स टीज कर रही है। हालांकि, अब एक नए लीक से हमें इन तीनों फोन्स के खास स्पेसिफिकेशन्स की काफी डिटेल मिल गई है। चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर 'एक्सपीरियंस मोर' नाम के यूजर ने Honor 700, Honor 700S और Honor 700 Pro के स्पेसिफिकेशन्स शेयर किए हैं। अपकमिंग फोन्स में हमें क्या-क्या खास देखने को मिलने वाला है, चलिए जानते हैं...

तीनों में डिस्प्ले, बैटरी एक समान गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, हार्डवेयर में अंतर होने के बावजूद, इन तीनों फोन में एक जैसी डिस्प्ले और बैटरी होगी। हर फोन में 6.57 इंच की मेन स्क्रीन है, जिसके चारों तरफ 0.98mm के LIPO बेजेल्स हैं, और साथ ही पीछे की तरफ 1.72 इंच की डिस्प्ले दी गई है। सभी फोन में 9000mAh की बैटरी और 80W की वायर्ड चार्जिंग की सुविधा है। पीछे दी गई छोटी सी स्क्रीन बड़े काम की है। यूजर इस पर कई सारे काम कर सकते हैं। इस पर टाइम विजेट और एनिमेशन देखे जा सकते हैं, और साथ ही रियर कैमरों से सेल्फी लेते समय यह लाइव कैमरा प्रीव्यू भी दिखा सकती है।

तीन में 200MP कैमरा, प्रोसेसर अलग-अलग

रिपोर्ट के अनुसार, स्टैंडर्ड Honor 700 फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट पर चलता है। इसके रियर कैमरा सेटअप में 200 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और 50 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस लगा है। यह फोन टेलीकन्वर्टर एक्सेसरी को भी सपोर्ट करता है।

Honor 700S में स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर और वही 200 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा दिया गया है। हालांकि, इसमें से पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस को हटा दिया गया है। इस फोन में भी 9,000mAh की बैटरी और 80W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

सबसे टॉप मॉडल Honor 700 Pro कथित तौर पर क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 के साथ आता है। इसका कैमरा सेट हार्डवेयर स्टैंडर्ड ऑनर 700 के समान है, यानी इसमें भी 200 मेगापिक्सेल मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और टेलीकन्वर्टर एक्सेसरी के लिए सपोर्ट शामिल है। इसमें 80W वायर्ड चार्जिंग के साथ 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।