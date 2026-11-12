हर फोन में 9000mAh बैटरी और छोटी रियर स्क्रीन, कल लॉन्च होंगे Honor 700 सीरीज मॉडल
Honor 700 series कल चीन में लॉन्च होने के लिए तैयार है। सीरीज में तीन मॉडल - Honor 700, Honor 700S और Honor 700 Pro शामिल हैं। लॉन्च से पहले इनके कई स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं। क्या होगा खास, चलिए बताते हैं...
Honor 700 series specs leak: ऑनर कल चीन में 'Honor 700 Series' फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सीरीज में तीन मॉडल शामिल होंगे। लॉन्च से पहले कंपनी धीरे-धीरे इनके स्पेसिफिकेशन्स टीज कर रही है। हालांकि, अब एक नए लीक से हमें इन तीनों फोन्स के खास स्पेसिफिकेशन्स की काफी डिटेल मिल गई है। चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर 'एक्सपीरियंस मोर' नाम के यूजर ने Honor 700, Honor 700S और Honor 700 Pro के स्पेसिफिकेशन्स शेयर किए हैं। अपकमिंग फोन्स में हमें क्या-क्या खास देखने को मिलने वाला है, चलिए जानते हैं...
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तीनों में डिस्प्ले, बैटरी एक समान
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, हार्डवेयर में अंतर होने के बावजूद, इन तीनों फोन में एक जैसी डिस्प्ले और बैटरी होगी। हर फोन में 6.57 इंच की मेन स्क्रीन है, जिसके चारों तरफ 0.98mm के LIPO बेजेल्स हैं, और साथ ही पीछे की तरफ 1.72 इंच की डिस्प्ले दी गई है। सभी फोन में 9000mAh की बैटरी और 80W की वायर्ड चार्जिंग की सुविधा है। पीछे दी गई छोटी सी स्क्रीन बड़े काम की है। यूजर इस पर कई सारे काम कर सकते हैं। इस पर टाइम विजेट और एनिमेशन देखे जा सकते हैं, और साथ ही रियर कैमरों से सेल्फी लेते समय यह लाइव कैमरा प्रीव्यू भी दिखा सकती है।
तीन में 200MP कैमरा, प्रोसेसर अलग-अलग
रिपोर्ट के अनुसार, स्टैंडर्ड Honor 700 फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट पर चलता है। इसके रियर कैमरा सेटअप में 200 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और 50 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस लगा है। यह फोन टेलीकन्वर्टर एक्सेसरी को भी सपोर्ट करता है।
Honor 700S में स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर और वही 200 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा दिया गया है। हालांकि, इसमें से पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस को हटा दिया गया है। इस फोन में भी 9,000mAh की बैटरी और 80W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
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सबसे टॉप मॉडल Honor 700 Pro कथित तौर पर क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 के साथ आता है। इसका कैमरा सेट हार्डवेयर स्टैंडर्ड ऑनर 700 के समान है, यानी इसमें भी 200 मेगापिक्सेल मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और टेलीकन्वर्टर एक्सेसरी के लिए सपोर्ट शामिल है। इसमें 80W वायर्ड चार्जिंग के साथ 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।
ऑनर ने अभी तक इन तीनों फोनों में से किसी के भी पूरे स्पेसिफिकेशन या कीमतों का खुलासा नहीं किया है। कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि क्या ऑनर 700 सीरीज चीन के बाहर के बाजारों में आएगी या नहीं। कल होने वाले लॉन्च से इन बातों का पता चल जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें