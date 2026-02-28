तहलका मचाने आ रहा यह धांसू फोन, मिल सकती है 9000mAh की बैटरी, कैमरा 200MP का

Feb 28, 2026 03:34 pm IST

ऑनर का नया फोन- Honor 600 आने वाला है। यह फोन ऑनर 500 का सक्सेसर होगा। लॉन्च से पहले आई लीक में इस फोन के खास फीचर्स की जानकारी दी गई है। यह फोन 9000mAh की बैटरी और 200MP के कैमरा से लैस होगा।

ऑनर ने पिछले साल अपने Honor 500 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। अब कंपनी इसके सक्सेसर यानी Honor 600 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले आई एक लीक में कहा गया था कि फोन 9000mAh की बैटरी और 6.57 इंच के डिस्प्ले के साथ आएगा। अब एक नई लीक आई है, जिसमें इस अपकमिंग फोन के बारे में कई और जानकारियां दी गई हैं। लीक के अनुसार फोन फोन 200 मेगापिक्सल के कैमरा और स्नैपड्रैगन 8E प्रोसेसर के साथ आएगा। आइए जानते हैं डीटेल।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन नई लीक रिपोर्ट के अनुसार ऑनर इस फोन में 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.57 इंच LPTS 2.5D कर्व्ड ग्लास देने वाली है। फोन की सबसे बड़ी खूबी इसकी बैटरी होगी। रिपोर्ट के अनुसार यह फोन 9000mAh की सिलिकॉन बैटरी के साथ आएगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देने वाली है, जो 1/1.4 इंच का होगा। साथ ही यहां आपको एक टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जाने वाला यह बड़ा सेंसर लो-लाइट परफॉर्मेंस को बेहतर करने के साथ ही डीटेल्स को कैप्चर करेगा। वहीं, टेलीफोटो लेंस के होने से यह कन्फर्म होता है कि कंपनी अपने जूम कैपेबिलिटी पर कोई कटौती नहीं कर रही है।

फोन के इंजीनियरिंग सैंपल के बारे में कहा जा रहा है कि यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर से लैस होगा। ऑनर 500 स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिप के साथ आता है। इससे यह पता चलता है कि ऑनर 600 परफॉर्मेंस में जबर्दस्त रहने वाला है। फोन के बाकी फीचर्स की बात करें, तो इसमें कंपनी मेटल फ्रेम और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देने वाली है। फोन में कंपनी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देने वाली है। फिलहाल आइए जान लेते हैं ऑनर 500 के फीचर्स के बारे में।