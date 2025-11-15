16GB तक की रैम वाला नया फोन, मिल सकता है 200MP का कैमरा, बैटरी 8000mAh की
संक्षेप: ऑनर 500 प्रो 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आ सकता है। फोन में कंपनी 16जीबी तक की रैम और 8000mAh की बैटरी ऑफर कर सकती है। ऑनर का यह स्मार्टफोन इसी महीमे चीन में एंट्री कर सकता है।
ऑनर की नई स्मार्टफोन सीरीज- Honor 500 Series जल्द मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। हाल में इस सीरीज के दो फोन (मॉडल नंबर MEY-AN00 और MEP-AN00) को चीन के 3C सर्टिफिकेशन पर देखा गया था। इन फोन की लॉन्च डेट को अभी कंपनी ने कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन इसी बीच इस सीरीज का MEY-AN00 फोन बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर दिखा है। इस लिस्टिंग के अनुसार यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस होगा। रिपोर्ट के अनुसार यह फोन Honor 500 Pro है। वहीं, MEY-AN00 ऑनर 500 होगा और यह स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 से लैस होगा।
रैम, स्टोरेज और कलर वेरिएंट
गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार सीरीज का प्रो वेरिएंट 16जीबी रैम से लैस होगा और ऐंड्रॉयड 16 पर काम करेगा। गीकबेंच के सिंगल-कोर टेस्ट में फोन को 3100 पॉइंट और मल्टी-कोर टेस्ट में 9463 पॉइंट मिलेंगे। कंपनी पहले की कन्फर्म कर चुकी है कि यह फोन 12जीबी + 256जीबी, 12जीबी + 512जीबी, 16जीबी + 512जीबी और 16जीबी + 1टीबी वेरिएंट में आएगा। फोन चार कलर ऑप्शन ऐक्वामरीन, स्टारलिट पिंक, ऑब्सीडियन ब्लैक और मूनलाइट सिल्वर में आएगा।
मिल सकता है 200MP का कैमरा
लीक रिपोर्ट के अनुसार फोन में कंपनी 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा के साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल हो सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है।
8000mAh की बैटरी के साथ आ सकता है फोन
फोन को पावर देने के लिए इसमें 8000mAh की बैटरी दी जा सकती है। यह बैटरी 100 वॉट की वायर्ड और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। वहीं, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको अल्ट्रा-सोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। ऑनर की यह नई स्मार्टफोन सीरीज 24 नवंबर को चीन में लॉन्च हो सकती है।
