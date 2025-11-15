Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Honor 500 Pro with Snapdragon 8 Elite surfaces on Geekbench ahead of launch may offer 200mp camera and 8000mah battery
16GB तक की रैम वाला नया फोन, मिल सकता है 200MP का कैमरा, बैटरी 8000mAh की

16GB तक की रैम वाला नया फोन, मिल सकता है 200MP का कैमरा, बैटरी 8000mAh की

संक्षेप: ऑनर 500 प्रो 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आ सकता है। फोन में कंपनी 16जीबी तक की रैम और 8000mAh की बैटरी ऑफर कर सकती है। ऑनर का यह स्मार्टफोन इसी महीमे चीन में एंट्री कर सकता है।

Sat, 15 Nov 2025 03:12 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑनर की नई स्मार्टफोन सीरीज- Honor 500 Series जल्द मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। हाल में इस सीरीज के दो फोन (मॉडल नंबर MEY-AN00 और MEP-AN00) को चीन के 3C सर्टिफिकेशन पर देखा गया था। इन फोन की लॉन्च डेट को अभी कंपनी ने कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन इसी बीच इस सीरीज का MEY-AN00 फोन बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर दिखा है। इस लिस्टिंग के अनुसार यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस होगा। रिपोर्ट के अनुसार यह फोन Honor 500 Pro है। वहीं, MEY-AN00 ऑनर 500 होगा और यह स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 से लैस होगा।

रैम, स्टोरेज और कलर वेरिएंट

गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार सीरीज का प्रो वेरिएंट 16जीबी रैम से लैस होगा और ऐंड्रॉयड 16 पर काम करेगा। गीकबेंच के सिंगल-कोर टेस्ट में फोन को 3100 पॉइंट और मल्टी-कोर टेस्ट में 9463 पॉइंट मिलेंगे। कंपनी पहले की कन्फर्म कर चुकी है कि यह फोन 12जीबी + 256जीबी, 12जीबी + 512जीबी, 16जीबी + 512जीबी और 16जीबी + 1टीबी वेरिएंट में आएगा। फोन चार कलर ऑप्शन ऐक्वामरीन, स्टारलिट पिंक, ऑब्सीडियन ब्लैक और मूनलाइट सिल्वर में आएगा।

मिल सकता है 200MP का कैमरा

लीक रिपोर्ट के अनुसार फोन में कंपनी 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले ऑफर कर सकती है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा के साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा शामिल हो सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:पोको के नए पैड में मिल सकती है 12000mAh की बैटरी, प्रोसेसर भी तगड़ा

8000mAh की बैटरी के साथ आ सकता है फोन

फोन को पावर देने के लिए इसमें 8000mAh की बैटरी दी जा सकती है। यह बैटरी 100 वॉट की वायर्ड और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। वहीं, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको अल्ट्रा-सोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। ऑनर की यह नई स्मार्टफोन सीरीज 24 नवंबर को चीन में लॉन्च हो सकती है।

(Photo: huaweicentral)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Honor Smartphones Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।