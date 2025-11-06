8000mAh बैटरी और 100W चार्जिंग, धूम मचाने आ रहे ये दो धांसू फोन, मिलेगा 200MP कैमरा भी

संक्षेप: ऑनर अब बड़ी बैटरी वाले दो और स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं Honor 500 और Honor 500 Pro की। एक रिपोर्ट के अनुसार, ये दोनों फोन 8000mAh बैटरी से लैस होंगे और स्नैपड्रैगन 8-सीरीज चिप पैक करेंगे। इनमें 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।

ऑनर अब बड़ी बैटरी वाले दो और स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं Honor 500 और Honor 500 Pro की। हाल ही में, मॉडल नंबर MEY-AN00 वाला एक ऑनर फोन गीकबेंच डेटाबेस में दिखाई दिया था। चूंकि इसमें स्नैपड्रैगन 8-सीरीज चिप लगी थी, इसलिए शुरुआत में यह Honor 500 Pro लग रहा था। हालांकि, टिप्स्टर फिक्स्ड-फोकस डिजिटल और एक ऑनर इंजीनियर के नए Weibo पोस्ट से पता चलता है कि MEY-AN00 मॉडल ही स्टैंडर्ड Honor 500 है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों मॉडल 200 मेगापिक्सेल मेन कैमरे से लैस होंगे और इनमें 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।

दमदार स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिप से लैस होंगे फोन टिप्स्टर के मुताबिक, इस बार पूरी ऑनर 500 सीरीज में स्नैपड्रैगन 8-सीरीज चिप्स का इस्तेमाल होगा। स्टैंडर्ड मॉडल को सीधे स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 में अपग्रेड किया जाएगा और इसकी बैटरी लाइफ कथित तौर पर "8-कुछ" रेंज तक पहुंच सकती है, जिससे लगभग 8000mAh की बैटरी कैपेसिटी का हिंट मिलता है।

एक अन्य टिप्स्टर (एक्सपीरियंस मोर) ने खुलासा किया है कि ऑनर 500 प्रो में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट होगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें 8000mAh+ की बैटरी होगी या नहीं। लीक से यह भी पता चलता है कि पूरा लाइनअप वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है और फुल वॉटर रेसिस्टेंट हो सकता है, जो IP68+69 रेटिंग के साथ आ सकता है।

अफवाहों को बल देते हुए, ऑनर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आरएंडडी इंजीनियर ए योंग ने कहा कि उनके स्टैंडर्ड मॉडल (ऑनर 500) में चिपसेट प्रतिस्पर्धी प्रो वेरिएंट (ओप्पो रेनो 15 प्रो का जिक्र करते हुए) की तुलना में काफी मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस सेगमेंट के डिवाइस के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में तेजी से सुधार होगा, ताकि यूजर्स बेहतर एक्सपीरियंस का आनंद ले सकें।