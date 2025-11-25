Hindustan Hindi News
200MP के कैमरा वाले दो नए वॉटरप्रूफ फोन लॉन्च, सेल्फी कैमरा 50MP का, बैटरी 8000mAh की

200MP के कैमरा वाले दो नए वॉटरप्रूफ फोन लॉन्च, सेल्फी कैमरा 50MP का, बैटरी 8000mAh की

संक्षेप:

ऑनर 500 और ऑनर 500 प्रो की मार्केट में एंट्री हो गई है। ये फोन 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। इनमें कंपनी 8000mAh की बैटरी दे रही है। कंपनी के नए फोन 16जीबी तक की रैम से लैस हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Tue, 25 Nov 2025 05:41 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑनर ने अपने स्मार्टफोन की रेंज को बढ़ाते हुए मार्केट में दो नए डिवाइसेज को लॉन्च किया है। इन फोन का नाम Honor 500 और Honor 500 Pro है। चीन में लॉन्च हुए ये फोन 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस हैं। डिवाइसेज में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन्स की बैटरी 8000mAh की है, जो 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ऑनर 500 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसकी शुरुआती कीमत 2699 युआन (करीब 33,850 रुपये) है।

वहीं, ऑनर 500 प्रो 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसकी शुरुआती कीमत 3599 युआन (करीब 45140 रुपये) है। चीन में ये फोन ऑर्डर के लिए उपलब्ध हो गए हैं। इनकी सेल 27 नवंबर से शुरू होगी।

ऑनर 500 और 500 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इन फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन्स में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 6000 निट्स का है। ऑनर 500 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 दिया गया है।

ऑनर 500 प्रो की बात करें, तो यह 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर भी दे रही है। फोटोग्राफी के लिए दोनों फोन में 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा दिया गया है। ऑनर 500 प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ 3x पोर्ट्रेट टेलिफोटो कैमरा भी मिलेगा। फोन्स में दी गई बैटरी 8000mAh की है, जो 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:55 से 75 इंच की साइज वाले नए टीवी, डॉल्बी साउंड से घर बनेगा सिनेमा हॉल

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए ऑनर 50 में इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल और 500 प्रो में इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो ये फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Magic OS 10.0 पर काम करते हैं। कंपनी के ये नए फोन IP68, IP69 और IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं।

(Photo: huaweicentral)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
