Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Honor 400 series crosses 6 million shipments sale is 195 percent more than honor 300 series
इस स्मार्टफोन सीरीज ने मचाया तहलका, ग्लोबल शिपमेंट 60 लाख पार, 195% बढ़ी सेल

इस स्मार्टफोन सीरीज ने मचाया तहलका, ग्लोबल शिपमेंट 60 लाख पार, 195% बढ़ी सेल

संक्षेप: ऑनर 400 सीरीज का ग्लोबल शिपमेंट 6 मीलियन (60 लाख) के आंकड़े को पार कर गया है। कंपनी के अनुसार चीन में ऑनर 300 सीरीज के मुकाबले 400 सीरीज की सेल 195% और ऑनर 200 सीरीज से 138% ज्यादा है।

Tue, 11 Nov 2025 10:53 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑनर अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज- Honor 500 Series को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस सीरीज को लॉन्च करने से पहले कंपनी ने ऑनर 400 सीरीज की सेल्स के बारे में बड़ी जानकारी देकर सबको चौंका दिया है। ऑनर के सेल्स और सर्विस के प्रेसिडेंट वैंग बैन ने घोषणा की कि ऑनर 400 सीरीज का ग्लोबल शिपमेंट 6 मीलियन (60 लाख) के आंकड़े को पार कर गया है। बैन ने यह जानकारी एक वीबो पोस्ट में दी है। ऑनर 400 सीरीज को इसी साल 22 मई को ग्लोबली लॉन्च किया गया था। इसके बाद 28 मई को इसकी चीन में एंट्री हुई थी।

कंपनी के अनुसार चीन में ऑनर 300 सीरीज के मुकाबले 400 सीरीज की सेल 195% और ऑनर 200 सीरीज से 138% ज्यादा है। 30 जून तक ऑनर 400 सीरीज ने दुनियाभर में 1 मिलियन (10 लाख) ऐक्टिवेशन के आंकड़े को छू लिया था। बीते तीन साल में कंपनी की यह पहली स्मार्टफोन सीरीज है, जिसने सबसे तेजी से इस बेंचमार्क को पार किया हो। सितंबर की शुरुआत में यह नंबर 3 मिलियन और अब 6 मिलियन को पार कर गया।

ऑनर 400 सीरीज के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इन फोन में 6.55 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह FHD+ OLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 5000 निट्स का है। फोन 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आते हैं। ऑनर 400 में प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 और ऑनर 400 प्रो में स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए दोनों फोन में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

फोन्स को पावर देने के लिए इनमें 7200mAh की बैटरी दी गई है। ऑनर 400 80 वॉट और ऑनर 400 प्रो 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों फोन में 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इनमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ये फोन IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आते हैं।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले सामने आया गैलेक्सी S26 प्लस का धांसू लुक, खास फीचर भी लीक

(Photo: gadgetmatch)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Honor Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।