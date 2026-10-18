रेड कलर के धांसू पावरबैंक लाया ऑनर, 20000mAh तक कैपेसिटी, इसमें डिस्प्ले भी
Honor Life power bank: फोन चार्ज करने पावरबैंक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ऑनर का नया मॉडल परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कंपनी ने रेड कलर में 10,000mAh और 20,000mAh कैपेसिटी वाले मॉडल लॉन्च किए हैं। देखें कीमत और खासियत..
स्मार्टफोन, वॉच, ईयरबड्स या फिर अन्य किसी गैजेट्स को हमेशा चार्ज रखने के लिए पावरबैंक खरीदने का प्लान है, तो ऑनर के नए चार्जिंग डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। ऑनर ने चीन में दो नए 'ऑनर लाइफ' पावरबैंक लॉन्च किए हैं, जिनकी कैपेसिटी 10,000mAh और 20,000mAh है। इन दोनों पावरबैंक के बीच खास अंतर इनकी कैपेसिटी और साइज का है। 10,000mAh वाले मॉडल की मोटाई 16.68 एमएम है। जबकि, 20,000mAh वाला मॉडल, कैपेसिटी के मामले में तो बड़ा है ही, साथ में इसका साइज भी बड़ा है। दोनों पावरबैंक रेड कलर के हैं, जिन पर काली धारियां और 'ऑनर लाइफ' की ब्रांडिंग दी गई है। रेड कलर में ये दोनों ही पावरबैंक काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं।
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गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों मॉडल में सामने की तरफ एक डिजिटल डिस्प्ले है, जो बैटरी स्टेटस के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे यह पता लगाना आसान हो जाता है कि इसमें कितना चार्ज बचा हुआ है। ये दोनों JD.com पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 148 युआन (लगभग 21 डॉलर) और 198 युआन (लगभग 28 डॉलर) है।
पावरबैंक में जुड़ी है एक ब्रेडेड USB-C केबल
दोनों ही मॉडल में पावरबैंक के साथ एक ब्रेडेड USB-C केबल जुड़ी आती है, इसलिए रोजमर्रा की चार्जिंग के लिए अलग से कोई केबल साथ रखने की जरूरत नहीं है। यह केबल 'बायडायरेक्शनल' (दोनों तरफ से काम करने वाली) फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है; यानी इसी केबल से आप कनेक्टेड डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं और इसी केबल से पावरबैंक को भी रिचार्ज किया जा सकता है। ऑनर का यह भी कहना है कि दोनों मॉडल एक साथ कई डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं।
टेम्परेचर मैनेजमेंट की बात करें तो, पावरबैंक चार्जिंग के दौरान हीट मॉनिटरिंग के लिए एनटीसी स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल चिप का उपयोग करते हैं। कंपनी का कहना है कि ये पावरबैंक 3C सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, जिससे इन्हें हवाई यात्रा के दौरान साथ कैरी किया जा सकता है।
ऑनर लाइफ पावरबैंक की कीमत और उपलब्धता
ये दोनों पावरबैंक चीन में JD.com पर ऑनर के अपने स्टोर पर लिस्ट किए गए हैं। 10,000mAh वाले मॉडल की कीमत 148 युआन (लगभग 2,000 रुपये) है, जबकि 20,000mAh वाले वर्जन की कीमत 198 युआन (लगभग 2800 रुपये) है। फिलहाल, ऑनर ने इन मॉडल्स को सिर्फ चीनी बाजार के लिए पेश किया है। कंपनी ने अन्य क्षेत्रों में इनके लॉन्च के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
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लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें