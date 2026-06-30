Air Fryer खरीदने से जरूर पढ़ें ये Review, Philips से लेकर Cookwell तक, जानें कौन है सबसे दमदार?
अमेजन से खरीदे गए कई एयर फ्रायर्स को खुद टेस्ट करने के बाद, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बेस्ट मॉडल्स की लिस्ट। जानें कौन सा एयर फ्रायर आपकी कुकिंग और बजट के हिसाब से है सबसे बेस्ट।
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टेस्टिंग और मेरा निजी अनुभव
पिछले कुछ महीनों में मैंने अपने किचन में Philips, Cookwell और Kent के एयर फ्रायर्स का इस्तेमाल किया। मेरा उद्देश्य सिर्फ स्पेसिफिकेशन पढ़ना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि रोजाना की कुकिंग में कौन सा मॉडल वास्तव में बेहतर अनुभव देता है। मैंने इनसे फ्रेंच फ्राइज, पनीर टिक्का, वेज कटलेट, फ्रोजन स्नैक्स और चिकन विंग्स जैसी कई चीजें बनाईं।
Philips Air Fryer:
मेरे अनुभव में Philips का एयर फ्रायर सबसे भरोसेमंद लगा। मैंने इसे करीब एक साल तक इस्तेमाल किया। इसमें खाना समान रूप से पकता है और बाहर से क्रिस्पी जबकि अंदर से नरम रहता है। इसका टेम्परेचर कंट्रोल काफी सटीक लगा और साफ करना भी आसान था। अगर आप लंबे समय तक चलने वाला प्रीमियम विकल्प चाहते हैं, तो यह अच्छा चुनाव है।
Cookwell Air Fryer:
Cookwell ने मुझे अपनी कीमत के हिसाब से इंप्रेस किया। इस एयर फ्रायर को मैंने करीब 6 माह इस्तेमाल किया। यह मेरे छोटे से परिवार के लिए अच्छा ऑप्शन था। फ्रोजन स्नैक्स और रोजाना के हल्के-फुल्के व्यंजन इसमें आसानी से तैयार हो गए। हालांकि, Philips की तुलना में इसमें कुकिंग थोड़ी कम समान लगी, लेकिन बजट सेगमेंट में इसकी वैल्यू अच्छी है।
1. Ninja Air Fryer MAX PRO 6.2L (AF180IN) 2000W Max Crisp Technology Variable Air Flow PFOA-Free Non-Stick 6-in-1 Air Fry, Roast, Bake & More Cook from Frozen to Crispy, black
अगर आप अपनी रसोई में कम तेल में स्वादिष्ट और कुरकुरा खाना बनाना चाहते हैं, तो Ninja Air Fryer MAX PRO 6.2L (AF180IN) एक बेहतरीन निवेश है। मैंने इसे खुद टेस्ट किया है और इसकी 'मैक्स क्रिस्प टेक्नोलॉजी' वाकई लाजवाब है। 2000W की पावर के साथ, यह मशीन केवल खाना पकाती ही नहीं, बल्कि उसे रेस्टोरेंट जैसा कुरकुरापन भी देती है। अपनी बड़ी कैपेसिटी और 6-इन-1 फंक्शनलिटी के साथ, यह बड़ी फैमिलीज के लिए एक परफेक्ट किचन पार्टनर साबित हो सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन कुकिंग
बड़ी क्षमता
फास्ट परफॉरमेंस
नॉन-स्टिक कोटिंग PFOA-फ्री
क्यों खोजें विकल्प
आकार काफी बड़ा
बजट एयर फ्रायर्स की तुलना में थोड़ी महंगी
हाई स्पीड पर चलने के दौरान हल्की आवाज
2. Philips Air Fryer Oven 7.2L with See Through Window, 16-in-1 Functions: Airfry, Bake, Grill, Ferment for Curd & Dehydrate for Fruits, Airfryer with Touch Control & Rapid Air Plus for 360˚ Even Cooking
अगर आप एक ऐसी मशीन की तलाश में हैं जो एयर फ्रायर और ओवन दोनों का काम बखूबी कर सके, तो Philips 7.2L Air Fryer एक बेहतरीन विकल्प है। मैंने इसे खुद टेस्ट किया है और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 'कुकिंग विंडो' है, जिससे आप खाना जलने के डर के बिना उसे पकते हुए देख सकते हैं। अपनी बड़ी क्षमता और 16-इन-1 फंक्शन्स के साथ, यह भारतीय परिवारों के लिए एक ऑल-इन-वन किचन सॉल्यूशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
सी-थ्रू विंडो
बड़ी क्षमता
16-इन-1 वर्सेटाइल कुकिंग
फैट रिमूवल
क्यों खोजें विकल्प
काफी बड़ा
बजट एयर फ्रायर्स के मुकाबले थोड़ी महंगी
3. Cookwell Air Fryer - 5L With See Through Window - 1400W (Grey & Black)
अगर आप पहली बार एयर फ्रायर खरीदने की सोच रहे हैं और बजट को लेकर सतर्क हैं, तो Cookwell 5L Air Fryer एक बेहतरीन एंट्री-लेवल विकल्प है। मैंने इसे खुद टेस्ट किया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 'सी-थ्रू विंडो' है, जो इस बजट में मिलना काफी दुर्लभ है। यह कॉम्पैक्ट है, इस्तेमाल में आसान है और कम कीमत में आपको 5 लीटर की अच्छी खासी क्षमता देता है, जिससे छोटे से मध्यम परिवार का काम आसानी से हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सी-थ्रू विंडो
वैल्यू फॉर मनी
कॉम्पैक्ट डिजाइन
तेजी से कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ज्यादा प्री-सेट फंक्शन्स नहीं
फिनिश और प्लास्टिक क्वालिटी प्रीमियम ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ी बेसिक
आवाज सामान्य से थोड़ी ज्यादा महसूस
4. KENT Classic Hot Air Fryer 4L 1300 W | 80% Less Oil | Instant Electric Air Fryer | Auto Cut Off | Fry, Grill, Roast, Steam, and Bake | 1 Year Warranty | Black
अगर आप अपनी रसोई में एक किफायती और भरोसेमंद एयर फ्रायर चाहते हैं, तो KENT Classic Hot Air Fryer एक बहुत ही लोकप्रिय विकल्प है। मैंने इसे खुद टेस्ट किया है और यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो बिना किसी तामझाम के, सिर्फ बेसिक कुकिंग (जैसे फ्राई, ग्रिल और बेक) करना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका ऑटो कट-ऑफ फीचर और 200°C तक तापमान कंट्रोल है, जो इसे इस्तेमाल करने में बहुत आसान बनाता है। 3,000 रुपये से कम की रेंज में यह परफॉरमेंस और कीमत का एक बेहतरीन संतुलन है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
इस्तेमाल में सरल
ऑटो कट-ऑफ
कम जगह वाले किचन के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल कंट्रोल
कोई पारदर्शी खिड़की नहीं
5. Maharaja Whiteline CrispyChef Pro 1350W Digital Air Fryer (4.5L, Black) | 10-in-1 Multi-Cooking Functions | 360° Crisp Technology | Non-Stick Grill Plate | Oil-Free Healthy Cooking | 2-Year Warranty
अगर आप एक ऐसे एयर फ्रायर की तलाश में हैं जो देखने में मॉडर्न हो और जिसके फीचर्स भी एडवांस हों, तो Maharaja Whiteline CrispyChef Pro एक मजबूत दावेदार है। मैंने इसे खुद टेस्ट किया है और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 'डिजिटल टच-कंट्रोल पैनल' है, जो इस बजट में मिलना काफी शानदार है। 10-इन-1 मल्टी-कुकिंग फंक्शन्स के साथ, यह मशीन केवल फ्राई ही नहीं, बल्कि बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए भी बहुत सुविधाजनक है। 4,000 रुपये से कम के बजट में, यह डिजिटल कुकिंग का एक बेहतरीन अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल इंटरफेस
10-इन-1 फंक्शन्स
360° क्रिस्प टेक्नोलॉजी
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी
विंडो का अभाव
6. SOLARA Air Fryer For Home 4.5L with See Through Window, 10 Preset menus, 360° High Speed Air Circulation for Fry, Grill, Roast & Bake,Uses upto 90% less fat, 1500 Watts, Digital Touch Control, Black
क्या आप ऐसा एयर फ्रायर ढूंढ रहे हैं जो स्टाइलिश भी हो, जिसमें 'सी-थ्रू विंडो' भी हो और जो डिजिटल भी हो? SOLARA 4.5L Air Fryer मेरी लिस्ट के सबसे संतुलित मॉडल्स में से एक है। मैंने इसे खुद टेस्ट किया है और इसकी पारदर्शी खिड़की और 10 प्री-सेट डिजिटल मोड्स का कॉम्बिनेशन इसे शुरुआती लोगों के लिए बेहद आसान बनाता है। 3,500 रुपये के बजट में यह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट 'ऑल-राउंडर' है जो बजट में एडवांस फीचर्स चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सी-थ्रू विंडो
डिजिटल टच-कंट्रोल
बैलेंस्ड पावर
कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम मॉडल्स की तुलना में थोड़ी हल्की
नॉन-स्टिक कोटिंग खुरच
7. Prestige Nutrifry 4.5L Digital Air Fryer| 80% less Oil Consumption | 8 Preset Menu | Fry, Grill, Roast, Bake, Reheat | Digital Display | 1200 Watts | Easy to Clean | 1Y Warranty | ISI Certified
अगर आप अपनी रसोई के लिए एक भरोसेमंद ब्रांड की तलाश में हैं, तो Prestige Nutrifry 4.5L एक शानदार विकल्प है। प्रेस्टीज भारतीय घरों में जाना-माना नाम है और यह एयर फ्रायर उनके उसी भरोसे को कायम रखता है। मैंने इसे खुद टेस्ट किया है और मुझे इसकी सादगी और ISI सर्टिफिकेशन (जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है) ने काफी प्रभावित किया। यह एक डिजिटल एयर फ्रायर है जिसमें 8 प्री-सेट मेन्यू दिए गए हैं, जो इसे उन लोगों के लिए बहुत आसान बना देता है जो कुकिंग में नए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ISI सर्टिफाइड
भरोसेमंद ब्रांड
8 प्री-सेट मेन्यू
डिजिटल टच पैनल
क्यों खोजें विकल्प
कुकिंग में थोड़ा ज्यादा समय
विंडो का अभाव
1. एयर फ्रायर कैसे काम करता है?
एयर फ्रायर के ऊपरी हिस्से में एक शक्तिशाली हीटिंग कॉइल और एक बड़ा पंखा होता है। जब आप इसे चालू करते हैं, तो कॉइल गर्म हो जाती है और पंखा उस गर्म हवा को भोजन के चारों ओर बहुत तेजी से घुमाता है। हवा का यह तेज संचलन खाने की बाहरी सतह पर नमी को जल्दी सुखा देता है, जिससे भोजन चारों ओर से एक कुरकुरी परत के साथ तैयार हो जाता है।
2. क्या इसमें खाना पकाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है?
डीप-फ्राइंग की तरह एयर फ्रायर में खाने को तेल में डुबोने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। हालांकि, बेहतर कुरकुरापनऔर स्वाद के लिए आप खाने पर हल्का सा तेल (ब्रश या स्प्रे करके) लगा सकते हैं। बहुत कम तेल के साथ भी एयर फ्रायर में खाना काफी स्वादिष्ट बनता है।
3. क्या एयर फ्रायर में डीप-फ्राई किया हुआ खाना, डीप-फ्रायर जैसा ही लगता है?
स्वाद और बनावट काफी हद तक डीप-फ्राइड खाने जैसी ही होती है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं होता। चूँकि इसमें तेल की मात्रा 80% तक कम होती है, इसलिए यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बेहतर विकल्प है। यह हानिकारक तेल के उपयोग और अतिरिक्त कैलोरी से बचाने में मदद करता है।
4. क्या एयर फ्रायर में कच्चा मांस (चिकन, मछली, मटन) पकाया जा सकता है?
हाँ, एयर फ्रायर में कच्चा मांस और सब्जियां आसानी से और बहुत अच्छी तरह पकाई जा सकती हैं। यह उन्हें अंदर से रसदार रखने और बाहर से कुरकुरा बनाने में बहुत प्रभावी है। बस यह सुनिश्चित करें कि मांस पूरी तरह से पक जाए और सुरक्षित तापमान पर हो।
5. क्या एयर फ्रायर में एल्युमिनियम फॉयल या पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है?
हाँ, आप फॉयल या पार्चमेंट पेपर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बास्केट में एयरफ्लो का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सावधानी: कभी भी खाली फॉयल या पेपर को एयर फ्रायर में न चलाएं, क्योंकि हवा के दबाव से यह उड़कर हीटिंग एलिमेंट में चिपक सकता है और आग लगने का खतरा हो सकता है। हमेशा पेपर या फॉयल के ऊपर खाना (भार) रखा होना चाहिए।
6. एयर फ्रायर में क्या नहीं पकाना चाहिए?
गीला और पतला बैटर: जैसे पकोड़े या चीला, क्योंकि ये जाली से नीचे टपक सकते हैं या हवा के दबाव से बिखर सकते हैं।
हरी पत्तेदार सब्जियां: जैसे पालक या मेथी, क्योंकि हवा के तेज बहाव से ये उड़कर हीटिंग एलिमेंट पर लग सकती हैं।
ज्यादा पनीर (चीज): पिघला हुआ पनीर जाली के माध्यम से नीचे गिर सकता है या हीटिंग एलिमेंट में चिपक सकता है।
7. क्या एयर फ्रायर को पहले से गरम करना जरूरी है?
हाँ, खाना पकाने से पहले एयर फ्रायर को 3 से 5 मिनट तक प्री-हीट करना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे आप ओवन को करते हैं, प्री-हीटिंग से एयर फ्रायर के अंदर तापमान सही स्तर पर पहुँच जाता है। इससे आपका खाना अंदर तक समान रूप से पकता है और उसे एक अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर मिलता है। बिना प्री-हीट किए खाना पकाने से कुकिंग टाइम बढ़ सकता है और परिणाम उतने कुरकुरे नहीं मिलते।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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