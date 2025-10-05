1100W स्पीकर सिस्टम पार्टी में धूम मचा देगा, Amazon पर 81 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये मॉडल

Amazon Great Indian Festival Sale में अब बस समाप्त होने वाली है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन अपने घर में सिनेमा हॉल जैसे साउंड का मजा लेने के लिए पावरफुल साउंड सिस्टम लेने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में पावरफुल साउंड वाले कई होम थिएटर सिस्टम किफायती कीमत पर मिल रहे हैं।

Sun, 5 Oct 2025 04:07 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Amazon Great Indian Festival Sale में अब बस समाप्त होने वाली है। सेल में टीवी, फोन, होम अप्लायंसेस समेत अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप इस फेस्टिव सीजन अपने घर में सिनेमा हॉल जैसे साउंड का मजा लेने के लिए पावरफुल साउंड सिस्टम लेने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में पावरफुल साउंड वाले कई होम थिएटर सिस्टम किफायती कीमत पर मिल रहे हैं। देखें लिस्ट...

GOVO

24,999 रुपये एमआरपी वाला यह होम थिएटर स्पीकर सिस्टम अमेजन सेल में 74 फीसदी छूट के साथ मात्र 6,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें कुल 500W का साउंड आउटपुट मिलता है।

ZEBRONICS

48,999 रुपये एमआरपी वाला यह होम थिएटर स्पीकर सिस्टम अमेजन सेल में 79 फीसदी छूट के साथ मात्र 10,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें कुल 525W का साउंड आउटपुट मिलता है।

Mivi

74,999 रुपये एमआरपी वाला यह होम थिएटर स्पीकर सिस्टम अमेजन सेल में 81 फीसदी छूट के साथ मात्र 13,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें कुल 900W का साउंड आउटपुट मिलता है।

Boat

74,990 रुपये एमआरपी वाला यह होम थिएटर स्पीकर सिस्टम अमेजन सेल में 73 फीसदी छूट के साथ मात्र 19,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें कुल 625W का साउंड आउटपुट मिलता है।

ZEBRONICS

1,29,999 रुपये एमआरपी वाला यह होम थिएटर स्पीकर सिस्टम अमेजन सेल में 72 फीसदी छूट के साथ मात्र 36,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें कुल 1100W का साउंड आउटपुट मिलता है।

इन Home Theatre System पर भी मिल रही बड़ा डिस्काउंट