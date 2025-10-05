1100W स्पीकर सिस्टम पार्टी में धूम मचा देगा, Amazon पर 81 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये मॉडल
Amazon Great Indian Festival Sale में अब बस समाप्त होने वाली है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन अपने घर में सिनेमा हॉल जैसे साउंड का मजा लेने के लिए पावरफुल साउंड सिस्टम लेने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में पावरफुल साउंड वाले कई होम थिएटर सिस्टम किफायती कीमत पर मिल रहे हैं।
1. GOVO GOSURROUND 950 | 500W Sound bar | 5.1 Channel Home Theatre with 6.5" subwoofer | Dual Rear Satellites, HDMI, AUX, USB & Bluetooth, 5 Equalizer Modes, Stylish Remote & LED Display (Platinum Black)
24,999 रुपये एमआरपी वाला यह होम थिएटर स्पीकर सिस्टम अमेजन सेल में 74 फीसदी छूट के साथ मात्र 6,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें कुल 500W का साउंड आउटपुट मिलता है।
2. ZEBRONICS Zeb-Juke BAR 9500WS PRO Dolby 5.1 soundbar with Wireless Satellites, Dolby Audio, 525 Watts Output Power, 16.5cm subwoofer, HDMI ARC, Optical, BT v5.0, LED Display, Wall Mount and AUX,Black
48,999 रुपये एमआरपी वाला यह होम थिएटर स्पीकर सिस्टम अमेजन सेल में 79 फीसदी छूट के साथ मात्र 10,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें कुल 525W का साउंड आउटपुट मिलता है।
3. Mivi Superbars Cinematic 900W Premium Dolby Home Theatre System [Newly Launch] with Dual Subwoofers soundbar, 5.2 Channel, EQ & Input Modes, BT v5.3, Sound bar (Installation Included)
74,999 रुपये एमआरपी वाला यह होम थिएटर स्पीकर सिस्टम अमेजन सेल में 81 फीसदी छूट के साथ मात्र 13,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें कुल 900W का साउंड आउटपुट मिलता है।
4. boAt Aavante 5.2.4 Prime 6250DA (2025 Launch), Dolby Atmos, 625W, 5.2.4CH(Dual Subwoofers & Wireless Satellites),Multi Connectivity, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)
74,990 रुपये एमआरपी वाला यह होम थिएटर स्पीकर सिस्टम अमेजन सेल में 73 फीसदी छूट के साथ मात्र 19,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें कुल 625W का साउंड आउटपुट मिलता है।
5. ZEBRONICS 1100 Watts Powerful Soundbar, 7.2.4 Home Theatre, Wireless (Dual Satellites + Dual Driver Subwoofer) Dual Radiators, DTS X, Dolby Atmos, Karaoke UHF Mic, HDMI eARC, Optical (Juke BAR 10000)
1,29,999 रुपये एमआरपी वाला यह होम थिएटर स्पीकर सिस्टम अमेजन सेल में 72 फीसदी छूट के साथ मात्र 36,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें कुल 1100W का साउंड आउटपुट मिलता है।
