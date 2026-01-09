Top Soundbar: साउंड ऐसा जो उड़ा दे होश, हर कोई चाहेगा खरीदना
टीवी के साथ अगर साउंडबार न लगाया जाए, तो टीवी देखना का मजा किरकिरा हो सकता है, ऐसे में हम आपके लिए कुछ बेस्ट साउंडबार लेकर आए हैं…
आप कितनी भी महंगा टीवी क्यों न खरीद ले, अगर आपने टीवी के साथ साउंडबार नही लिया है, तो आपको टीवी देखने का असली मजा नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि एक अच्छा साउंडबार खरीदा जाए, जो न सिर्फ कीमत में बेहतर हो, बल्कि उसकी डिजाइन ऐसा हो कि वो आपके घर के इंटीरियर को शानदार लुक दे। वही जब चले, तो ऐसा लगे के आप किसी सिनेमाघर में है, तो आपकी सुविधा के लिए हम कुछ ऐसे ही साउंडबार लेकर आए हैं, जो डिजाइन में बेहतर होने के साथ ही साउंड में उम्दा हैं। इन साउंडबर की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे आप इन साउंडबार को सस्ते में खरीद सकते हैं।
1. Honeywell Moxie V3000 Soundbar | 30W Wireless Stereo Sound, Deep Bass, Bluetooth v5.3+EDR, 12-Hour Playtime, Dual 57mm Drivers, AUX & USB Input
यह एक कॉम्पैक्ट 2.0 चैनल वाला वायरलेस साउंडबार है, जिसे पर्सनल और छोटे कमरे के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 30W आउटपुट और डुअल 57mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो म्यूजिक, मूवी और गेमिंग के लिए क्लियर स्टीरियो साउंड और बेहतर बास प्रदान करते हैं। इन-बिल्ट बैटरी और Bluetooth v5.3 सपोर्ट के साथ यह साउंडबार पोर्टेबल ऑडियो एक्सपीरियंस भी देता है। यह साउंडबार फिलहाल 66 फीसदी छूट के साथ 2,349 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
30W आउटपुट के साथ डुअल 57mm ड्राइवर्स
Bluetooth v5.3 + EDR के साथ स्टेबल कनेक्शन
12 घंटे तक की बैटरी लाइफ
2 साल की वारंटी
AUX और USB इनपुट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सबवूफर नहीं दिया गया है
बड़े कमरे या TV होम थिएटर के लिए लिमिटेड पावर
2. IWAI Thunder 200W 2.2 Soundbar SBVB2000 with 3D Surround Sound, 100mm Subwoofer, HDMI ARC, 4 EQ Modes, Bluetooth 5.3.
यह एक 2.2 चैनल वाला हाई-पावर साउंडबार है, जिसे होम एंटरटेनमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 200W का दमदार आउटपुट और 100mm का पावरफुल सबवूफर मिलता है, जो गहरे बास और क्लियर साउंड का अनुभव देता है। 3D Surround Sound टेक्नोलॉजी और मल्टीपल EQ मोड्स की मदद से यह मूवी, म्यूजिक और न्यूज के लिए इमर्सिव ऑडियो प्रदान करता है। यह साउंडबार फिलहाल 67 फीसदी छूट के साथ 4,998 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
200W हाई-पावर ऑडियो आउटपुट
100mm सबवूफर के साथ डीप और पंची बास
Bluetooth 5.3 के साथ स्टेबल वायरलेस कनेक्टिविटी
रिमोट कंट्रोल के साथ आसान ऑपरेशन
4 EQ मोड्स (Movie, Music, News, Standard)
क्यों खोजें विकल्प
रिव्यू की संख्या फिलहाल कम है
Dolby Audio/DTS का आधिकारिक सपोर्ट नहीं
3. Mivi Fort Hip-Hop 1000 180 Watts Home Theatre Soundbar [New Launch], 2.1 Channel, 2 in-Build Speakers and 1 External Subwoofer, Multiple EQ & Input Modes, BT v5.3, Made in India Sound bar
यह एक 2.1 चैनल वाला पावरफुल होम थिएटर साउंडबार है, जिसे बड़े और मिड-साइज कमरों में बेहतर एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 180W का हाई-आउटपुट साउंड और एक वायर्ड एक्सटर्नल सबवूफर मिलता है, जो मूवी और म्यूजिक के दौरान गहरा बास और क्लियर डायलॉग देता है। मल्टीपल EQ और इनपुट मोड्स के साथ यह साउंडबार टीवी और अन्य डिवाइस के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। यह साउंडबार फिलहाल 87 फीसदी छूट के साथ 3,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
180W पावरफुल ऑडियो आउटपुट
HDMI ARC, Coaxial, USB, AUX और Bluetooth v5.3 सपोर्ट
इंस्टॉलेशन और डेमो सपोर्ट उपलब्ध
प्रीमियम मेटैलिक डिजाइन और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Audio/DTS का ऑफिशियल सपोर्ट नहीं
सबवूफर वायर्ड है, वायर मैनेजमेंट जरूरी
4. Portronics Sound Slick 5 80W Bluetooth Wireless Soundbar with LED Display, 3.5mm Aux-in, Supports USB, Optical Input Port, Remote Control(Black)
यह एक 80W वायरलेस साउंडबार है, जिसे घर में थिएटर जैसा ऑडियो अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इन-बिल्ट स्पीकर्स हैं और कोई एक्सटर्नल सबवूफर नहीं है, फिर भी यह हाई-क्वालिटी साउंड और स्पष्ट बास प्रदान करता है। Bluetooth 5.0, USB, AUX और Optical इनपुट के साथ यह साउंडबार आसानी से TV, लैपटॉप और मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। यह साउंडबार फिलहाल 49% छूट के साथ 3,599 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
80W पावरफुल साउंड आउटपुट
कॉम्पैक्ट और एस्थेटिक डिजाइन
वायरलेस कनेक्टिविटी Bluetooth 5.0 के साथ
अलग-अलग साउंड मोड्स (Music, Movie, Party)
क्यों खोजें विकल्प
2.0/2.1 चैनल सिस्टम नहीं है, सिर्फ इन-बिल्ट स्पीकर्स
बड़े घर या हाई-एंड होम थिएटर एक्सपीरियंस के लिए पर्याप्त नहीं
5. GOVO Newly Launched GOSURROUND 750 Pro Max | 160W Soundbar | 2.1 Channel Home Theatre | Deep Bass from 5.25” Subwoofer | BT v5.3, HDMI, AUX, USB Connectivity | 5 EQ Modes
यह एक 2.1 चैनल वाला पावरफुल होम थिएटर साउंडबार है, जिसे मूवी और म्यूजिक लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 160W का आउटपुट और 5.25-इंच का बड़ा सबवूफर मिलता है, जो गहरा और थंपिंग बास देता है। DSP-इनेबल्ड 3D सराउंड साउंड और 5 EQ मोड्स की मदद से यह साउंडबार घर पर थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। यह साउंडबार फिलहाल 75 फीसदी छूट के साथ 4,419 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
160W पावरफुल ऑडियो आउटपुट
Amazon’s Choice टैग और बड़ी संख्या में पॉजिटिव रिव्यू
HDMI ARC, USB, AUX और Bluetooth v5.3 सपोर्ट
5 EQ मोड्स (Pop, Rock, Jazz, Classic, Country)
क्यों खोजें विकल्प
Dolby Audio/DTS का ऑफिशियल सपोर्ट नहीं
बहुत छोटे कमरों के लिए बास ज्यादा लग सकता है
6. ZEBRONICS 90 Watts, Compact Soundbar, Home Theatre, Dual Driver Soundbar, 11.43cm Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth v5.1, Wall Mountable, Glossy Finish (Juke BAR 200A)
यह एक कॉम्पैक्ट 2.1 होम थिएटर साउंडबार है, जिसे छोटे और मिड-साइज कमरों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 90W RMS आउटपुट, डुअल ड्राइवर साउंडबार और 11.43cm का सबवूफर मिलता है, जो टीवी के इन-बिल्ट स्पीकर्स की तुलना में कहीं बेहतर ऑडियो देता है। Dolby Audio सपोर्ट और HDMI ARC कनेक्टिविटी के साथ यह साउंडबार डायलॉग क्लैरिटी और मूवी एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। यह साउंडबार फिलहाल 50 फीसदी छूट के साथ 3,499 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
90W RMS पावरफुल आउटपुट
Dolby Digital और Dolby Digital+ सपोर्ट
कॉम्पैक्ट डिजाइन, वॉल माउंटेबल
भरोसेमंद Zebronics ब्रांड
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए पावर सीमित लग सकती है
प्रीमियम साउंडबार्स जैसी डीप बास नहीं
7. Creative Stage SE mini Compact Under-Monitor Soundbar with Bluetooth 5.3, USB Digital Audio, for PC and Mobile
यह एक Creative Stage SE mini 12W साउंडबार है, जिसे खासतौर पर PC और मोबाइल के लिए बनाया गया है। यह मॉनिटर के नीचे फिट हो जाता है और USB पावर से चलता है, जिससे डेस्कटॉप सेटअप साफ-सुथरा रहता है। इसमें Bluetooth 5.3 और USB डिजिटल ऑडियो सपोर्ट है और यह हेडफोन आउट के साथ आता है। इसे 36% छूट के साथ 3,199 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
12W पावर के साथ नेओडिमियम ड्राइवर्स
कम प्रोफाइल डिजाइन
साइड में वॉल्यूम और सोर्स कंट्रोल बटन
3-पोल हेडफोन आउट
क्यों खोजें विकल्प
सबवूफर या डीप बास नहीं
आउटपुट सिर्फ 12W, हाई-एंड गेमिंग या मूवी साउंड के लिए कम
