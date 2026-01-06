इन Home Theatres की आवाज सुनकर बाजू वाले भी लगेंगे थिरकने, ₹10000 से कम में ले आएं घर

संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छा साउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध ये होम थिएटर्स आपको काफी पसंद आएंगे। इन सभी की कीमत 10,000 रुपये से कम है।

अगर आप घर में सिनेमा जैसा साउंड एक्सपीरियंस कम बजट में पाना चाहते हैं, तो 10,000 रुपये के अंदर होम थिएटर सिस्टम एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। इस रेंज में मिलने वाले होम थिएटर में दमदार साउंड क्वालिटी, क्लियर डायलॉग्स और बास के साथ इमर्सिव म्यूजिक का एक्सपीरियंस मिलता है। ये सिस्टम टीवी, लैपटॉप या मोबाइल से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। साथ ही पार्टी, मूवी नाइट या गेमिंग के लिए परफेक्ट साउंड इंगेजमेंट उपलब्ध कराता है। किफायती कीमत में बेहतरीन साउंड के लिए यह सेगमेंट बेहद शानदार है। ये सभी 10,000 रुपये से कम रेंज में अमेजन पर उपलब्ध है।

इसकी कीमत 13,990 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 9,479 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4.1 चैनल होम स्पीकर सिस्टम म्यूजिक और एंटरटेनमेंट का शानदार एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। इसमें 100W का पावरफुल आउटपुट और बड़ा सबवूफर दिया गया है, जिससे डीप बास और साफ साउंड मिलता है। 4.1 चैनल सराउंड साउंड के साथ मूवी, गाने और गेम्स का मजा कई गुना बढ़ जाता है। ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग की मदद से आप मोबाइल से वायरलेस म्यूजिक चला सकते हैं।

Specifications चैनल 4.1 चैनल सराउंड साउंड पावर आउटपुट 100W सबवूफर बड़ा और पावरफुल बास कनेक्टिविटी ब्लूटूथ वायरलेस स्ट्रीमिंग पोर्ट USB पोर्ट कम्पैटिबिलिटी TV, PC और म्यूजिक प्लेयर क्यों खरीदें दमदार साउंड और डीप बास 4.1 चैनल से बेहतर सराउंड एक्सपीरियंस ब्लूटूथ से वायरलेस म्यूजिक USB पोर्ट से आसान प्लेबैक क्यों खोजें विकल्प बहुत छोटे कमरे के लिए ज्यादा पावरफुल पोर्टेबिलिटी कम

इसकी एमआरपी 53,999 रुपये है। इसे 83% डिस्काउंट के साथ 8,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक नया और पावरफुल 5.1 चैनल होम थिएटर साउंडबार है, जो शानदार सिनेमा जैसा साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसमें 780 वॉट की दमदार पावर और Dolby Audio सपोर्ट मिलता है, जिससे आवाज साफ, तेज और गहरे बास के साथ सुनाई देती है। इसमें 3 इन-बिल्ट स्पीकर्स, 2 सैटेलाइट स्पीकर्स और एक बड़ा वूफर शामिल है, जो पूरे कमरे में शानदार सराउंड साउंड फैलाता है।

Specifications चैनल 5.1 चैनल होम थिएटर पावर आउटपुट 780 वॉट ऑडियो टेक्नोलॉजी Dolby Audio स्पीकर्स 3 इन-बिल्ट + 2 सैटेलाइट वूफर बड़ा और पावरफुल सबवूफर क्यों खरीदें बहुत दमदार साउंड और डीप बास Dolby Audio से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मल्टीपल EQ से बेहतर साउंड कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा कॉम्पैक्ट कमरों के लिए ओवरपावर

इस होम थिएटर की कीमत 6,000 रुपये है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 3,695 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 80W का पावर आउटपुट और पावरफुल सबवूफर मिलता है, जो डीप बास और बैलैंस्ड साउंड देता है। HDMI ARC सपोर्ट से टीवी के साथ कनेक्शन आसान हो जाता है। डिजिटल बास और ट्रेबल कंट्रोल की मदद से आप अपनी पसंद के अनुसार साउंड ट्यून कर सकते हैं। ब्लूटूथ 5.3, USB, FM और AUX जैसे कई कनेक्टिविटी ऑप्शन इसे बेहद उपयोगी बनाते हैं।

Specifications चैनल 2.1 होम थिएटर सिस्टम पावर आउटपुट 80W कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.3, HDMI ARC, USB, FM, AUX साउंड कंट्रोल डिजिटल बास और ट्रेबल कंट्रोल क्यों खरीदें HDMI ARC से आसान टीवी कनेक्शन ब्लूटूथ 5.3 से बेहतर वायरलेस कनेक्शन बास और ट्रेबल कंट्रोल की सुविधा क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए पावर कम 5.1 सिस्टम जैसा फुल सराउंड एक्सपीरियंस नहीं

इस होम थिएटर की कीमत 73% डिस्काउंट के साथ 5,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल 5.1 चैनल होम थिएटर साउंडबार है, जो मूवी, म्यूजिक और गेमिंग के लिए शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें 200W का आउटपुट और मेगा सबवूफर मिलता है, जिससे डीप बास और साफ आवाज सुनाई देती है। 5.1 चैनल सेटअप पूरे कमरे में सराउंड साउंड का एहसास कराता है। एचडीएमआई, ऑप्टिकल, AUX, USB और ब्लूटूथ जैसे कई कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं।

Specifications चैनल 5.1 चैनल होम थिएटर पावर आउटपुट 200W सबवूफर मेगा सबवूफर कनेक्टिविटी HDMI, ऑप्टिकल, AUX, USB, ब्लूटूथ साउंड मोड 3 इक्वलाइजर मोड क्यों खरीदें दमदार साउंड और डीप बास 5.1 चैनल से बेहतर सराउंड एक्सपीरियंस कई कनेक्टिविटी ऑप्शन EQ मोड से साउंड कस्टमाइजेशन क्यों खोजें विकल्प बहुत छोटे कमरे में ज्यादा पावरफुल पोर्टेबिलिटी कम

यह 12,990 रुपये में लिस्टेड है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 7,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3D सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है, जो साफ आवाज और बेहतर साउंड स्टेज देती है। 160W की पावर और पावरफुल सबवूफर के साथ डीप बास मिलता है। ब्लूटूथ की मदद से आप मोबाइल से वायरलेस म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं। USB, RCA और AUX इनपुट कई डिवाइस कनेक्ट करने की सुविधा देते हैं।

Specifications चैनल 2.1 चैनल साउंडबार पावर आउटपुट 160W साउंड टेक्नोलॉजी 3D सराउंड साउंड कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, USB, RCA, AUX सबवूफर डीप बास के लिए पावरफुल सबवूफर क्यों खरीदें साफ और दमदार साउंड क्वालिटी 3D सराउंड से बेहतर एक्सपीरियंस कई कनेक्टिविटी ऑप्शन वायरलेस ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग क्यों खोजें विकल्प 5.1 सिस्टम जैसा फुल सराउंड नहीं बड़े कमरे के लिए साउंड सीमित

इसकी एमआरपी 7,499 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 3,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 140W का आउटपुट और 13.33 सेमी का बड़ा सबवूफर दिया गया है, जिससे डीप बास और साफ आवाज मिलती है। 7.1 चैनल सेटअप मूवी, गेमिंग और म्यूजिक के लिए बेहतरीन है। RGB लाइटिंग और LED डिस्प्ले इसे परफेक्ट लुक देते हैं। ब्लूटूथ, USB और AUX जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन से अलग-अलग डिवाइस आसानी से कनेक्ट किए जा सकते हैं।

Specifications चैनल 7.1 चैनल होम थिएटर पावर आउटपुट 140W सबवूफर 13.33 सेमी पावरफुल सबवूफर लाइटिंग RGB लाइट्स कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, USB, AUX क्यों खरीदें 7.1 चैनल से शानदार सराउंड साउंड दमदार बास और साफ ऑडियो RGB लाइटिंग से प्रीमियम लुक कई कनेक्टिविटी ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प सेटअप में जगह ज्यादा बहुत छोटे कमरे के लिए ओवरपावर

इसे 54% डिस्काउंट के साथ 8,979 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 240W का आउटपुट और 8 इंच का बड़ा सबवूफर है, जो डीप और दमदार बास की सुविधा देता है। ब्लूटूथ 5.0, ऑक्स, यूएसबी, एचडीएमआई(ARC) और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी की मदद से आप कई डिवाइस से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। डायनामिक LED डिस्प्ले और IR रिमोट से साउंड और मोड्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।

Specifications चैनल 2.1 चैनल होम थिएटर पावर आउटपुट 240W सबवूफर 8 इंच, डीप बास कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.0, ऑक्स, यूएसबी, एचडीएमआई(ARC), ऑप्टिकल क्यों खरीदें पावरफुल साउंड और डीप बास कई कनेक्टिविटी ऑप्शन IR रिमोट से आसान कंट्रोल स्टाइलिश और प्रीमियम लुक क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे में भी बास ज्यादा जोरदार 2.1 चैनल होने के कारण फुल सराउंड एक्सपीरियंस सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।