इन Home Theatres की आवाज सुनकर बाजू वाले भी लगेंगे थिरकने, ₹10000 से कम में ले आएं घर

संक्षेप:

अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छा साउंड एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध ये होम थिएटर्स आपको काफी पसंद आएंगे। इन सभी की कीमत 10,000 रुपये से कम है।

Jan 06, 2026 03:45 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप घर में सिनेमा जैसा साउंड एक्सपीरियंस कम बजट में पाना चाहते हैं, तो 10,000 रुपये के अंदर होम थिएटर सिस्टम एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। इस रेंज में मिलने वाले होम थिएटर में दमदार साउंड क्वालिटी, क्लियर डायलॉग्स और बास के साथ इमर्सिव म्यूजिक का एक्सपीरियंस मिलता है। ये सिस्टम टीवी, लैपटॉप या मोबाइल से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। साथ ही पार्टी, मूवी नाइट या गेमिंग के लिए परफेक्ट साउंड इंगेजमेंट उपलब्ध कराता है। किफायती कीमत में बेहतरीन साउंड के लिए यह सेगमेंट बेहद शानदार है। ये सभी 10,000 रुपये से कम रेंज में अमेजन पर उपलब्ध है।

इन Home Theatres की आवाज सुनकर बाजू वाले भी लगेंगे थिरकने, ₹10000 से कम में ले आएं घर

इसकी कीमत 13,990 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 9,479 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4.1 चैनल होम स्पीकर सिस्टम म्यूजिक और एंटरटेनमेंट का शानदार एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। इसमें 100W का पावरफुल आउटपुट और बड़ा सबवूफर दिया गया है, जिससे डीप बास और साफ साउंड मिलता है। 4.1 चैनल सराउंड साउंड के साथ मूवी, गाने और गेम्स का मजा कई गुना बढ़ जाता है। ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग की मदद से आप मोबाइल से वायरलेस म्यूजिक चला सकते हैं।

Specifications

चैनल
4.1 चैनल सराउंड साउंड
पावर आउटपुट
100W
सबवूफर
बड़ा और पावरफुल बास
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ वायरलेस स्ट्रीमिंग
पोर्ट
USB पोर्ट
कम्पैटिबिलिटी
TV, PC और म्यूजिक प्लेयर

क्यों खरीदें

...

दमदार साउंड और डीप बास

...

4.1 चैनल से बेहतर सराउंड एक्सपीरियंस

...

ब्लूटूथ से वायरलेस म्यूजिक

...

USB पोर्ट से आसान प्लेबैक

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत छोटे कमरे के लिए ज्यादा पावरफुल

...

पोर्टेबिलिटी कम

इसकी एमआरपी 53,999 रुपये है। इसे 83% डिस्काउंट के साथ 8,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक नया और पावरफुल 5.1 चैनल होम थिएटर साउंडबार है, जो शानदार सिनेमा जैसा साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसमें 780 वॉट की दमदार पावर और Dolby Audio सपोर्ट मिलता है, जिससे आवाज साफ, तेज और गहरे बास के साथ सुनाई देती है। इसमें 3 इन-बिल्ट स्पीकर्स, 2 सैटेलाइट स्पीकर्स और एक बड़ा वूफर शामिल है, जो पूरे कमरे में शानदार सराउंड साउंड फैलाता है।

Specifications

चैनल
5.1 चैनल होम थिएटर
पावर आउटपुट
780 वॉट
ऑडियो टेक्नोलॉजी
Dolby Audio
स्पीकर्स
3 इन-बिल्ट + 2 सैटेलाइट
वूफर
बड़ा और पावरफुल सबवूफर

क्यों खरीदें

...

बहुत दमदार साउंड और डीप बास

...

Dolby Audio से थिएटर जैसा एक्सपीरियंस

...

मल्टीपल EQ से बेहतर साउंड कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

कॉम्पैक्ट कमरों के लिए ओवरपावर

इस होम थिएटर की कीमत 6,000 रुपये है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 3,695 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 80W का पावर आउटपुट और पावरफुल सबवूफर मिलता है, जो डीप बास और बैलैंस्ड साउंड देता है। HDMI ARC सपोर्ट से टीवी के साथ कनेक्शन आसान हो जाता है। डिजिटल बास और ट्रेबल कंट्रोल की मदद से आप अपनी पसंद के अनुसार साउंड ट्यून कर सकते हैं। ब्लूटूथ 5.3, USB, FM और AUX जैसे कई कनेक्टिविटी ऑप्शन इसे बेहद उपयोगी बनाते हैं।

Specifications

चैनल
2.1 होम थिएटर सिस्टम
पावर आउटपुट
80W
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.3, HDMI ARC, USB, FM, AUX
साउंड कंट्रोल
डिजिटल बास और ट्रेबल कंट्रोल

क्यों खरीदें

...

HDMI ARC से आसान टीवी कनेक्शन

...

ब्लूटूथ 5.3 से बेहतर वायरलेस कनेक्शन

...

बास और ट्रेबल कंट्रोल की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े कमरे के लिए पावर कम

...

5.1 सिस्टम जैसा फुल सराउंड एक्सपीरियंस नहीं

इस होम थिएटर की कीमत 73% डिस्काउंट के साथ 5,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल 5.1 चैनल होम थिएटर साउंडबार है, जो मूवी, म्यूजिक और गेमिंग के लिए शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें 200W का आउटपुट और मेगा सबवूफर मिलता है, जिससे डीप बास और साफ आवाज सुनाई देती है। 5.1 चैनल सेटअप पूरे कमरे में सराउंड साउंड का एहसास कराता है। एचडीएमआई, ऑप्टिकल, AUX, USB और ब्लूटूथ जैसे कई कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं।

Specifications

चैनल
5.1 चैनल होम थिएटर
पावर आउटपुट
200W
सबवूफर
मेगा सबवूफर
कनेक्टिविटी
HDMI, ऑप्टिकल, AUX, USB, ब्लूटूथ
साउंड मोड
3 इक्वलाइजर मोड

क्यों खरीदें

...

दमदार साउंड और डीप बास

...

5.1 चैनल से बेहतर सराउंड एक्सपीरियंस

...

कई कनेक्टिविटी ऑप्शन

...

EQ मोड से साउंड कस्टमाइजेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत छोटे कमरे में ज्यादा पावरफुल

...

पोर्टेबिलिटी कम

यह 12,990 रुपये में लिस्टेड है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 7,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3D सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है, जो साफ आवाज और बेहतर साउंड स्टेज देती है। 160W की पावर और पावरफुल सबवूफर के साथ डीप बास मिलता है। ब्लूटूथ की मदद से आप मोबाइल से वायरलेस म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं। USB, RCA और AUX इनपुट कई डिवाइस कनेक्ट करने की सुविधा देते हैं।

Specifications

चैनल
2.1 चैनल साउंडबार
पावर आउटपुट
160W
साउंड टेक्नोलॉजी
3D सराउंड साउंड
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ, USB, RCA, AUX
सबवूफर
डीप बास के लिए पावरफुल सबवूफर

क्यों खरीदें

...

साफ और दमदार साउंड क्वालिटी

...

3D सराउंड से बेहतर एक्सपीरियंस

...

कई कनेक्टिविटी ऑप्शन

...

वायरलेस ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

5.1 सिस्टम जैसा फुल सराउंड नहीं

...

बड़े कमरे के लिए साउंड सीमित

इसकी एमआरपी 7,499 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 3,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 140W का आउटपुट और 13.33 सेमी का बड़ा सबवूफर दिया गया है, जिससे डीप बास और साफ आवाज मिलती है। 7.1 चैनल सेटअप मूवी, गेमिंग और म्यूजिक के लिए बेहतरीन है। RGB लाइटिंग और LED डिस्प्ले इसे परफेक्ट लुक देते हैं। ब्लूटूथ, USB और AUX जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन से अलग-अलग डिवाइस आसानी से कनेक्ट किए जा सकते हैं।

Specifications

चैनल
7.1 चैनल होम थिएटर
पावर आउटपुट
140W
सबवूफर
13.33 सेमी पावरफुल सबवूफर
लाइटिंग
RGB लाइट्स
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ, USB, AUX

क्यों खरीदें

...

7.1 चैनल से शानदार सराउंड साउंड

...

दमदार बास और साफ ऑडियो

...

RGB लाइटिंग से प्रीमियम लुक

...

कई कनेक्टिविटी ऑप्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

सेटअप में जगह ज्यादा

...

बहुत छोटे कमरे के लिए ओवरपावर

इसे 54% डिस्काउंट के साथ 8,979 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 240W का आउटपुट और 8 इंच का बड़ा सबवूफर है, जो डीप और दमदार बास की सुविधा देता है। ब्लूटूथ 5.0, ऑक्स, यूएसबी, एचडीएमआई(ARC) और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी की मदद से आप कई डिवाइस से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। डायनामिक LED डिस्प्ले और IR रिमोट से साउंड और मोड्स को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।

Specifications

चैनल
2.1 चैनल होम थिएटर
पावर आउटपुट
240W
सबवूफर
8 इंच, डीप बास
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.0, ऑक्स, यूएसबी, एचडीएमआई(ARC), ऑप्टिकल

क्यों खरीदें

...

पावरफुल साउंड और डीप बास

...

कई कनेक्टिविटी ऑप्शन

...

IR रिमोट से आसान कंट्रोल

...

स्टाइलिश और प्रीमियम लुक

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े कमरे में भी बास ज्यादा जोरदार

...

2.1 चैनल होने के कारण फुल सराउंड एक्सपीरियंस सीमित

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
