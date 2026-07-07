Best CCTV Brands on Amazon CP Plus से लेकर Qubo तक, अमेजन पर मिल रहे हैं ये टॉप ब्रांडेड होम सिक्योरिटी कैमरे
अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए Amazon पर CP Plus, Qubo और Mi जैसे टॉप ब्रांड्स के होम सिक्योरिटी कैमरों पर शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। इन स्मार्ट कैमरों में आपको 360° व्यू, नाइट विजन और AI मोशन डिटेक्शन जैसे एडवांस फीचर्स बेहद बजट फ्रेंडली कीमत में मिल जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के दौर में घर और दफ्तर की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता बन चुकी है। अगर आप भी अपने आशियाने को सुरक्षित रखने के लिए एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली सीसीटीवी कैमरा तलाश रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर इस समय देश के सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद सिक्योरिटी कैमरा ब्रांड्स पर धमाकेदार डील्स और भारी डिस्काउंट मिल रहा है।
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इस लिस्ट में CP Plus, Qubo और TP-Link जैसे दिग्गज ब्रांड्स शामिल हैं, जिनकी बाजार में भारी डिमांड है। इन स्मार्ट कैमरों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें इंस्टॉल करना बेहद आसान है और इन्हें आप सीधे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके दुनिया के किसी भी कोने से अपने घर पर लाइव नजर रख सकते हैं।
प्रीमियम फीचर्स अब आपके बजट में:
अमेज़न पर मिल रहे इन कैमरों में आपको 360-डिग्री रोटेशन, क्रिस्टल क्लियर नाइट विजन (जो अंधेरे में भी साफ तस्वीर देता है), टू-वे ऑडियो (जिससे आप कैमरे के पास मौजूद व्यक्ति से बात कर सकते हैं) और AI मोशन डिटेक्शन जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। AI फीचर के जरिए जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति आपके घर के आसपास दिखेगा, कैमरा तुरंत आपके फोन पर अलर्ट भेज देगा।
सबसे अच्छी बात यह है कि ये टॉप-रेटेड कैमरे बेहद किफायती शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। अगर आपका बजट कम भी है, तो भी आपको एक शानदार वायरलेस वाई-फाई कैमरा मिल जाएगा। तो देर किस बात की? इस लिमिटेड पीरियड डील का फायदा उठाएं, अमेज़न पर चल रहे बेस्ट ऑफर्स को चेक करें और आज ही अपने बजट और जरूरत के हिसाब से बेस्ट सिक्योरिटी कैमरा चुनकर अपने परिवार को सुरक्षित बनाएं।
1. Maizic Smarthome Wifi 1080p HD 2MP 360° Viewing Area Security Camera - Indoor/Outdoor, Alert Type: [Include Alert Type] - White
अगर आप अपने घर या दुकान की सुरक्षा के लिए एक बजट-फ्रेंडली और दमदार फीचर्स वाला सीसीटीवी कैमरा ढूंढ रहे हैं, तो Maizic Smarthome 1080p HD Fox Wifi Camera एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अमेजन पर यह कैमरा इस समय 66% की भारी छूट के साथ मात्र 1,699 रुपये (M.R.P. 4,999 रुपये) में मिल रहा है।
यह एक ऑल-वेदर (IP66 वॉटरप्रूफ) कैमरा है, जिसे आप घर के अंदर या बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी अपने घर पर लाइव नजर रख सकते हैं। इसमें आपको 360° व्यूइंग एरिया, नाइट विजन और टू-वे टॉक जैसे प्रीमियम फीचर्स बेहद कम कीमत में मिल जाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
320° रोटेशन और ज़ूम
कलर नाइट विजन
टू-वे ऑडियो और रिकॉर्डिंग
वॉटरप्रूफ और मौसम प्रतिरोधी
क्यों खोजें विकल्प
SD कार्ड साथ नहीं मिलता
पूरी तरह वायरलेस (बैटरी से चलने वाला) नहीं
2. Full HD1080P Wi-Fi IP66 PTZ v380 PRO Camera Pan Tilt Surveillance Camera, Two Way Audio/Motion Detection/Best Night Vision/Waterproof CCTV Camera Support Upto 128G SD,White
अगर आप अपने घर, दुकान या गैराज के लिए एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा चाहते हैं जिसे मोबाइल ऐप से कहीं से भी घुमाकर देखा जा सके, तो Generic Full HD 1080P Wi-Fi PTZ V380 PRO Camera एक अच्छा बजट ऑप्शन है। अमेज़न पर यह कैमरा 60% की भारी छूट के साथ 1,999 रुपये (M.R.P. 4,999 रुपये) में मिल रहा है।
यह कैमरा लोकप्रिय V380 PRO ऐप पर काम करता है, जो मोबाइल कनेक्टिविटी को काफी आसान बनाता है। IP66 वेदर-प्रूफ रेटिंग के साथ आने वाला यह कैमरा आउटडोर और इंडोर दोनों जगह इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें आपको साउंड अलार्म और कलर नाइट विजन जैसे कमाल के फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार रोटेशन
कलरफुल नाइट विजन
लाइट और साउंड अलार्म
टू-वे ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
वेब इंटरफेस नहीं
SD कार्ड अलग से लेना होगा
3. Maizic Smarthome WiFi 2 MP Smart Rudraansh IP Camera (Plug and Play) with Live Streaming, Extensible Slot for 128 GB SD Card, Alarm 1080p Quality Multi Color
यदि आप अपने घर के अंदरूनी हिस्सों, बच्चों, बुजुर्गों या पालतू जानवरों पर नजर रखने के लिए एक बेहद सस्ता और आसान कैमरा ढूंढ रहे हैं, तो Maizic Smarthome Smart Rudraansh IP Camera आपके लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है। अमेजन पर यह प्लग-एंड-प्ले कैमरा 70% की भारी छूट के साथ मात्र 1,249 रुपये (M.R.P. 4,230 रुपये) में मिल रहा है।
यह मुख्य रूप से एक इनडोर सिक्योरिटी कैमरा है जिसे सेटअप करना बेहद आसान है। इन-बिल्ट रोटेटिंग मोटर के साथ आने वाले इस कैमरे को आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने मोबाइल ऐप के जरिए घुमाकर पूरे कमरे पर नजर रख सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
टू-वे इंटरकम्यूनिकेशन
रिमोट रोटेशन
स्मार्ट मोशन रिकॉर्डिंग
आसान वाई-फाई सेटअप
क्यों खोजें विकल्प
केवल इनडोर उपयोग के लिए
सीमित नाइट विजन रेंज
4. Trueview 3MP WiFi Robot Security Camera | 360° Pan Tilt | All-Time Color Night Vision | AI Auto Tracking & 2-Way Audio | Alexa Compatible | Supports 256GB Memory Card | STQC Certified for Privacy
अगर आप अपने घर या ऑफिस की सुरक्षा के लिए एक प्रीमियम फीचर्स और हाई-लेवल डेटा सिक्योरिटी वाला कैमरा ढूंढ रहे हैं, तो Trueview 3MP WiFi Robot Smart Camera एक बेहतरीन चॉइस है। अमेजन पर यह कैमरा 54% की छूट के साथ 1,849 रुपये (M.R.P. 4,000 रुपये) में मिल रहा है। पिछले महीने में ही इसे 1,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है।
इस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत इसकी STQC सर्टिफिकेशन है, जो भारत सरकार के साइबर सिक्योरिटी मानकों के अनुसार आपकी प्राइवेसी और डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखती है। इसके अलावा, यह अमेजन अलेक्सा को भी सपोर्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3MP क्रिस्टल क्लियर रिजॉल्यूशन
ऑल-टाइम कलर नाइट विजन
AI ऑटो ह्यूमन ट्रैकिंग
भारी स्टोरेज सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल इनडोर उपयोग के लिए
केवल 2.4GHz वाई-फाई सपोर्ट
5. Qubo Smart Bullet Cam Pro 4MP [2026 Edition] by Hero Group | STQC Certified | AI Person Detection | Intruder Alarm | Color Night Vision | App Control | Records Directly on Cloud | No SD Card Required
अगर आप अपने घर, दुकान या पार्किंग एरिया की बाहरी सुरक्षा के लिए एक बेहद एडवांस और प्रीमियम आउटडोर कैमरा ढूंढ रहे हैं, तो Qubo Smart Bullet Cam Pro 4MP [2026 Edition] आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। हीरो ग्रुप के भरोसे के साथ आने वाला यह मेड-इन-इंडिया कैमरा अमेजन पर 49% की छूट के साथ 3,590 रुपये (M.R.P. 6,990 रुपये) में मिल रहा है।
यह कैमरा STQC सर्टिफाइड है, जो आपकी प्राइवेसी और डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। इसके 2026 एडिशन में सीधे क्लाउड पर रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है, जिसका मतलब है कि चोर अगर कैमरे को नुकसान भी पहुँचाए, तो भी आपका डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
4MP अल्ट्रा 2K डिस्प्ले
130° का वाइड व्यू
क्लाउड रिकॉर्डिंग
एडवांस एआई पर्सन डिटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
लोकल स्टोरेज
6. CP PLUS 3MP Smart Wi-Fi CCTV Camera | 360° Pan & Tilt | CTC Cyber Secure Tech | View & Talk | Smart Detection Suite | Night Vision | Cloud Storage | Supports OK Google | CP-E35Q
CP PLUS (CP-E35Q) एक स्मार्ट और बजट-फ्रेंडली इंडोर वाई-फाई सीसीटीवी कैमरा है, जो आपके घर, ऑफिस या दुकान की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह 3MP फुल एचडी क्लेरिटी के साथ आता है, जो बेहद साफ वीडियो रिकॉर्ड करता है। इस कैमरे में 360° पैन और 85° टिल्ट की सुविधा है, जिससे पूरे कमरे पर नजर रखी जा सकती है और कोई भी कोना छूटता नहीं है। इसके अलावा, इसमें टू-वे ऑडियो (बातचीत करने के लिए), मोशन ट्रैकिंग और साइबर सुरक्षा के लिए CTC तकनीक दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
360-डिग्री कवरेज
टू-वे ऑडियो
स्मार्ट डिटेक्शन
मजबूत साइबर सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ इनडोर उपयोग के लिए
पावर के लिए केबल जरूरी
मेमोरी कार्ड साथ नहीं मिलता
7. Godrej Security Solutions EVE Pro 4G Bullet CCTV Camera | New Launch | Sim Based | 3MP Night Vision | Human & Motion Detection | 2-Way Talk | Up to 256GB SD Card Support | Outdoor Security Camera
Godrej EVE Pro 4G Bullet एक नए जमाने का आउटडोर (बाहरी) सुरक्षा कैमरा है, जो बिना वाई-फाई के भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। यह कैमरा 4G सिम कार्ड सपोर्ट के साथ आता है, जो इसे खेतों, फार्महाउस, गोदामों, दुकानों या ऐसी दूरदराज की जगहों के लिए सबसे बेस्ट बनाता है जहाँ ब्रॉडबैंड या वाई-फाई की सुविधा नहीं होती। इसमें 3MP की क्लियर वीडियो क्वालिटी, नाइट विजन, और टू-वे ऑडियो (बातचीत करने के लिए) जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो आपके घर या बिजनेस को 24/7 सुरक्षित रखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना वाई-फाई के काम करे
आउटडोर के लिए मजबूत डिजाइन
टू-वे टॉक
बड़ा स्टोरेज सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
फिक्स्ड व्यू
सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड अलग से लेना होगा
1. सही सीसीटीवी कैमरा कैसे चुनें?
कैमरा खरीदते समय आपको मुख्य रूप से इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए,
- इंडोर या आउटडोर : सबसे पहले यह तय करें कि कैमरा घर/दुकान के अंदर लगाना है या बाहर। अंदर के लिए म (Dome) या 360° पैन-टिल्ट कैमरे अच्छे होते हैं, जबकि बाहर के लिए वाटरप्रूफ और मजबूत बुलेट (Bullet) कैमरे सही रहते हैं।
- रेजोल्यूशन : कम से कम 3MP या 4MP का कैमरा चुनें, ताकि चेहरे और गाड़ियों के नंबर साफ दिखाई दें। 2MP से कम का कैमरा अब पुराना हो चुका है।
- कनेक्टिविटी : अगर आपके पास वाई-फाई है, तो Smart Wi-Fi कैमरें सबसे आसान और सस्ते पड़ते हैं। अगर वाई-फाई नहीं है, तो 4G सिम वाले कैमरे या पारंपरिक DVR/NVR (तार वाले) सिस्टम चुनें।
- स्टोरेज : वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे में माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट होना चाहिए (कम से कम 126GB या 256GB सपोर्ट)। इसके अलावा आजकल सुरक्षित रिकॉर्डिंग के लिए क्लाउड स्टोरेज का विकल्प भी मिलता है।
- स्मार्ट फीचर्स : कैमरे में नाइट विजन (रात में देखने के लिए), टू-वे ऑडियो (बातचीत करने के लिए), और ह्यूमन डिटेक्शन (इंसान की हलचल पर अलर्ट) जैसे फीचर्स जरूर होने चाहिए।
2. छोटी दुकान के लिए कौन सा सीसीटीवी कैमरा सबसे अच्छा है?
- एक छोटी दुकान के लिए 360° पैन-टिल्ट स्मार्ट वाई-फाई कैमरा सबसे बेस्ट होता है।
क्यों बेस्ट है? इसे दुकान के किसी भी कोने या छत पर लगाया जा सकता है। यह एक ही कैमरा मोबाइल ऐप के जरिए चारों तरफ घूमकर पूरी दुकान पर नजर रख सकता है। इसमें इन-बिल्ट माइक और स्पीकर होता है, जिससे आप घर बैठे काउंटर पर बैठे स्टाफ या ग्राहकों की बातें सुन सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं।
बेस्ट उदाहरण: CP PLUS 3MP Smart Wi-Fi Camera (CP-E35Q) या TP-Link Tapo C210। ये बजट में आते हैं (2,000रुपये - 2,500 रुपये) और इनके लिए किसी लंबे-चौड़े तार या सेटअप की जरूरत नहीं होती।
3. घर या दुकान के बाहर के लिए कौन सा सीसीटीवी कैमरा सबसे अच्छा है?
- बाहर की सुरक्षा के लिए हमेशा बुलेट कैमरा सबसे अच्छा माना जाता है, जो IP66 या IP67 रेटेड (वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ) हो।
क्यों बेस्ट है? आउटडोर कैमरे को बारिश, तेज धूप, धूल और ठंड का सामना करना पड़ता है। बुलेट कैमरे का डिजाइन ऐसा होता है कि इस पर पानी का असर नहीं होता। साथ ही, इनका विजन (दूरी) ज्यादा लंबा होता है, जिससे ये सड़क या गेट को दूर तक कवर कर सकते हैं।
बेस्ट उदाहरण:
- अगर बाहर वाई-फाई सिग्नल आता है: Imou Bullet 2C या Tapo C310।
- अगर बाहर वाई-फाई नहीं है: Godrej EVE Pro 4G Bullet Camera (यह सीधे सिम कार्ड से चलता है)।
4. सीसीटीवी कैमरे के लिए कौन सा नेटवर्क सबसे अच्छा है?
सीसीटीवी कैमरों की सुचारू रूप से लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नेटवर्क का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं,
- वाई-फाई कैमरों के लिए : अगर आप वाई-फाई कैमरे लगा रहे हैं, तो Airtel Xstream, JioFiber या BSNL Fiber का ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे अच्छा है। सीसीटीवी को लगातार वीडियो अपलोड करनी होती है, इसलिए आपको ऐसा प्लान लेना चाहिए जिसमें Upload Speed कम से कम 5 से 10 Mbps स्थिर मिले।
- 4G सिम कैमरों के लिए : अगर आप सिम वाला कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैमरा लगाने वाली जगह पर Jio या Airtel में से जिसका 4G/5G सिग्नल सबसे मजबूत हो, उसी की सिम का इस्तेमाल करें। (ग्रामीण इलाकों या खेतों में अक्सर Airtel या Jio में से किसी एक का नेटवर्क ज्यादा बेहतर चलता है, पहले अपने फोन से वहां सिग्नल चेक कर लें)।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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