काम की बात: होली पर फोन की फ्रिक? कलर और पानी से इस तरह सेफ रखें डिवाइस

Feb 27, 2026 04:05 pm IST
हम आपको कुछ ऐसी काम की टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने स्मार्टफोन को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए होली का पूरा मजा ले सकते हैं। ये टिप्स आपके फोन को पानी और रंग से बचाएंगी।

काम की बात: होली पर फोन की फ्रिक? कलर और पानी से इस तरह सेफ रखें डिवाइस

होली बिल्कुल करीब है। हम सभी अपने दोस्तों और परिवार के साथ होली मनाएंगे। होली में अपने स्मार्टफोन, ईयरबड्स और स्मार्टवॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज का ध्यान रखना बेहद अहम है, क्योंकि पानी और रंग के सीधे संपर्क में आने पर इनको नुकसान हो सकता है और ये खराब हो सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने स्मार्टफोन को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए होली का पूरा मजा ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये टिप्स...

जिप-लॉक बैग्स या वॉटरप्रूफ पाउच का इस्तेमाल
जिप-लॉक बैग्स या वॉटरप्रूफ पाउच होली के दौरान अपने डिवाइसेज को पानी और रंग से बचाने का सबसे किफायती उपाय हैं। इन्हें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स से खरीद सकते हैं। जिप-लॉक बैग्स में आप अपने स्मार्टफोन, ईयरबड्स और स्मार्टवॉच को आसानी से रख सकते हैं, इसमें आपके यह डिवाइसेज रंग, पानी और धूल से पूरी तरह सेफ रहेंगे।

ये भी पढ़ें:आपके नाम पर चल रहे हैं कितने SIM कार्ड? दो मिनट में पता कर सकते हैं आप

फोन के पोर्ट्स को टेप से कर लें कवर
स्मार्टफोन में पानी और रंग पोर्ट्स, बटन, स्पीकर ग्रिल के जरिए आसानी से अंदर जा सकता है। अपने डिवाइस को सेफ रखने के लिए आप स्पीकर्स, माइक्रोफोन, चार्जिंग पोर्ट और हेडफोन जैक (अगर फोन में है तो) जैसे कवर ओपनिंग्स को आप टेप का इस्तेमाल करते हुए कवर कर लें। इसके अलावा, अपने फोन को वाइब्रेशन मोड में रखें, ताकि टेप लगाने के बाद स्पीकर्स को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।

बदल लें फोन अनलॉक करने का तरीका
अगर आपने अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए बायोमीट्रिक ऑथेन्टिकैशन मेथेड लगाया हुआ है तो होली से ठीक पहले उसे पैटर्न या पिन लॉक में चेंज कर लें। होली में आपके चेहरे पर कलर लगा होता है, ऐसे में बायोमीट्रिक ऑथेन्टिकैशन के जरिए फोन अनलॉक करने में परेशानी आ सकती है। पैटर्न या पिन लॉक में आप आसानी से अपना फोन खोल पाएंगे।

ये भी पढ़ें:AI से घर बैठे करो हजारों रुपये की कमाई, क्या आपको पता हैं ये 7 तरीके?

लो पावर मोड का इस्तेमाल
होली के दौरान अपने फोन को लो पावर मोड में रखें, जिससे धूप के संपर्क में आने पर यह ओवरहीटिंग से बचा रहेगा। इसके अलावा, फोन में मजबूत बैक कवर और अच्छे स्क्रीन प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें, जिससे गिरने पर भी आपके फोन को नुकसान न हो।

सिलिकॉन स्ट्रैप का करें इस्तेमाल
अगर स्मार्टवॉच पहनना जरूरी हो तो सिलिकॉन स्ट्रैप का इस्तेमाल करें। लेदर और फैब्रिक स्ट्रैप्स में रंग आसानी से सोख लेता है। इसके अलावा, होली खेलते समय इन-ईयर ईयरफोन का इस्तेमाल करने से बचें।

अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और आपकी किसी गलती की वजह से फोन में पानी या रंग चला जाता है तो इन टिप्स को अपनाएं....

तुरंत स्विच ऑफ कर दें फोन
अगर आपके स्मार्टफोन में पानी या रंग चला जाता है तो तुरंत इसे स्विच ऑफ कर दें। यह आपके फोन को शॉर्ट सर्किट्स और इंटरनल डैमेज से बचाएगा।

एक्सेसरीज को हटाएं
फोन से फोन केस, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और किसी भी तरह की कनेक्टेड एक्सेसरीज को हटा दें। कलर या पानी को पोछने के लिए सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े या टिश्यू का इस्तेमाल करें। किसी भी पोर्ट्स में हवा ना फूंके, इससे पानी या कलर और अंदर जा सकता है। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हुए फोन सुखाने की कोशिश न करें, यह आपके फोन के इंटरनल कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने फोन को सिलिका जेल पैकेट्स के साथ कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए रख दें। यह प्रभावी तरीके से नमी को सोख लेता है।

ये भी पढ़ें:ओप्पो का होली ऑफर, फोन खरीदने पर तगड़ा कैशबैक, 24 महीनों तक इंटरेस्ट FREE ईएमआई

फोन को तुरंत चार्ज करने से बचें
अगर आपको लगे कि आपका स्मार्टफोन सूख गया है, तो भी कम से कम 24 घंटे फोन को चार्जिंग पर लगाने से बचें। भींगे हुए फोन को चार्ज करने से शॉर्ट सर्किट्स और परमानेंट डैमेज हो सकता है। अगर स्पीकर या चार्जिंग पोर्ट में रंग चला जाए तो किसी सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करते हुए आसानी से होली के कलर हटाएं।

अगर आपका फोन पानी में डूबने या भींगने के बाद इन उपायों को आजमाने के बाद भी काम न करे तो रिपेयर के लिए प्रोफेशनल सर्विस सेंटर की मदद लें।

काम की बात: होली में अपने स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज को कैसे पानी और रंग से सुरक्षित रखें, इसको लेकर हमने कई काम की बात बताई हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने फोन को पानी और रंग से बचा सकते हैं। इन टिप्स में आपका खर्चा ना के बराबर है और ये आपके महंगे डिवाइसेज को सेफ रखेंगी।

