बच्चों के लिए स्पेशल स्मार्टफोन, दिखने में धांसू, फीचर्स भी कमाल, यह है खास

बच्चों के लिए स्पेशल स्मार्टफोन, दिखने में धांसू, फीचर्स भी कमाल, यह है खास

संक्षेप:

HMD XploraOne जल्द ही कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार है। फिनलैंड की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस (HMD) ने नया टचस्क्रीन स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए वियरेबल बनाने वाली कंपनी Xplora के साथ हाथ मिलाया है। कहा जा रहा है कि यह खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है।

Tue, 2 Dec 2025 04:30 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
HMD XploraOne जल्द ही कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार है। फिनलैंड की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस (HMD) ने नया टचस्क्रीन स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए वियरेबल बनाने वाली कंपनी Xplora के साथ हाथ मिलाया है। कहा जा रहा है कि यह खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें कॉलिंग और टेक्स्टिंग जैसे बेसिक फीचर्स मिलेंगे। इसमें ऐप्स और इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन शामिल नहीं हैं। HMD ने अभी तक HMD XploraOne के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत कंफर्म नहीं की है, लेकिन एक टिप्स्टर ने इनमें से कुछ डिटेल्स पहले ही ऑनलाइन लीक कर दी हैं।

HMD XploraOne का डिजाइन और फीचर्स

एचएमडी एक्सप्लोरावन अभी एक्सप्लोरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड है, जिसमें इसका डिजाइन हर एंगल से दिखाया गया है। फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन लिस्टिंग में यूजर्स से आज ही रजिस्टर करने और एक्सप्लोरावन पर फोन पर एक्सक्लूसिव प्री-सेल ऑफर पाने के लिए कहा गया है।

hmd xploraone kids friendly phone
ये भी पढ़ें:फुल चार्ज में पूरे 329 घंटे चलेगा Redmi 15C 5G फोन, कल होगा लॉन्च, यह है खास

एचएमडी एक्सप्लोरावन एक बेसिक फोन है जिसे बच्चों के लिए पहले डिवाइस के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें कॉलिंग और टेक्स्टिंग फंक्शन हैं और इसमें फ्रंट और रियर दोनों कैमरे हैं। हैंडसेट में ऊपर एक बटन और सामने एक नेविगेशन बटन है। इसमें कैलेंडर, कैलकुलेटर और गैलरी जैसे जरूरी ऐप्स प्री-इंस्टॉल हैं। हैंडसेट सोशल मीडिया या इंटरनेट का एक्सेस नहीं देता है, यानी बच्चे इस फोन में सोशल मीडिया ऐप्स यूज नहीं कर पाएंगे।

लिस्टिंग में बताया गया है कि माता-पिता एचएमडी एक्सप्लोरावन पर जरूरत के हिसाब से कॉन्टैक्ट जोड़, हटा या ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे पूरा कंट्रोल मिलता है। यह लोकेशन ट्रैकिंग भी देता है।

ये भी पढ़ें:Moto का जलवा: ₹12,999 में 7000mAh बैटरी वाला 5G फोन, पहली सेल कल

HMD XploraOne के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

इस बीच, टिप्स्टर @smashx_60 ने एक्स पर एक पोस्ट में एचएमडी एक्सप्लोरावन के खास स्पेसिफिकेशन्स पहले ही लीक कर दिए हैं। फोन में 2.5D कोटिंग के साथ 3.2-इंच QVGA IPS डिस्प्ले होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इसमें 2-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 0.3-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा होगा।

कहा जा रहा है कि एचएमडी एक्सप्लोरावन, यूनिसॉक T127 चिपसेट पर चलेगा, साथ ही इसमें 64MB रैम और 128MB ऑनबोर्ड स्टोरेज होगा। इनबिल्ट स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के जरिए 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ 2000mAh की बैटरी है। डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए इसमें IP52 रेटिंग होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि इसमें ब्लूटूथ, जीपीएस, वाई-फाई, एमएफ रेडियो और Gemini AI जैसे अलग-अलग कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलेंगे। टिप्स्टर का यह भी दावा है कि एचएमडी एक्सप्लोरावन चारकोल और स्यान ब्लू शेड में मिलेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
