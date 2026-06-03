जमकर चला HMD Vibe2 5G का जादू, पहली सेल में एक घंटे में हुआ Out of Stock, आज फिर ₹12,499 से खरीदने का मौका

HMD Vibe2 5G ने पहली सेल में जबरदस्त डिमांड हासिल करते हुए सिर्फ एक घंटे में Out of Stock का टैग हासिल कर लिया। अगर आप इसे खरीदने से चूक गए थे, तो आज फिर 12,499 रुपये में इसे खरीदने का मौका मिल रहा है।

HMD Vibe2 5G Sale: HMD के नए बजट 5G स्मार्टफोन HMD Vibe2 5G को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। फोन की पहली सेल शुरू होते ही खरीददारों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि कंपनी का पूरा स्टॉक महज एक घंटे के भीतर ही खत्म हो गया। कम कीमत में 6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स की वजह से यह स्मार्टफोन लॉन्च के साथ ही चर्चा में आ गया है। अगर आप पहली सेल में इसे खरीदने से चूक गए थे तो आपके लिए अच्छी खबर है। HMD Vibe2 5G आज एक बार फिर ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे से सेल के लिए उपलब्ध होगा। बैंक ऑफर्स के साथ आप फोन को बेहद कम कीमत में खरीद पाएंगे। आइए डिटेल में आपको बताते हैं फोन की कीमत और ऑफर्स की डिटेल्स:

HMD Vibe 2 5G की कीमत और सेल ऑफर्स HMD Vibe 2 5G को भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 12,999 रुपये रखी गई है, जबकि 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 13,999 रुपये में उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन Cosmic Lavender, Nordic Blue और Peach Pink जैसे आकर्षक कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा।

सेल के दौरान कंपनी बैंक ऑफर्स भी दे रही है। Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank और SBI बैंक कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को 500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इस ऑफर के बाद फोन 12,499 रुपये में खरीद सकते हैं।

HMD Vibe 2 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स HMD Vibe 2 5G में 6.7 इंच का बड़ा FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। फोन Android 15 पर काम करता है, जिससे यूजर्स को लेटेस्ट और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है।

फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का AI सपोर्टेड प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो बेहतर डिटेल और लो-लाइट फोटोग्राफी में मदद करता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।