50MP AI कैमरे के साथ 15 सितंबर को भारत आ रहा 10,000 रुपये से कम का दमदार 5G फोन

HMD का नया Vibe 5G फोन 11 सितंबर 2025 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह एंट्री-लेवल 5G फोन 10,000 रुपये से कम की कीमत में उपलब्ध होगा, जिसमें 50MP AI रियर कैमरा और Glyph-लाइटिंग इफेक्ट जैसा डिज़ाइन पेश होगा।

HMD की Vibe सीरीज में इस बार एक बड़ा अपडेट आने वाला है और वह है 5G कनेक्टिविटी। कंपनी ने हाल ही में ट्विटर (अब X) पर टीज़र वीडियो जारी कर पुष्टि की है कि HMD Vibe 5G स्मार्टफोन का लॉन्च 11 सितंबर 2025 को भारत में किया जाएगा। यह फोन एक एंट्री-लेवल 5G डिवाइस होने की वजह से भारतीय बाजार में 10,000 रुपये से कम की कीमत में धमाकेदार एंट्री करेगा।

वीडियो में दिखाए गए डिवाइस डिज़ाइन से पता चलता है कि यह पिछले HMD Vibe मॉडल जैसा ही आरामदायक है, लेकिन अब डुअल रियर कैमरा में 50MP AI सेंसर और LED-लाइटिंग इफेक्ट्स भी शामिल हैं। अभी तक बाकी तकनीकी जानकारियों जैसे प्रोसेसर, रैम-स्टोरेज कॉन्फिग्रेशन, डिस्प्ले आदि कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर शेयर नहीं की हैं।

वीडियो में लैटेस्ट Vibe मॉडल जैसा प्रोफाइल दिखता है जो स्लीक, फेमिलियार डिज़ाइन। रियर में डुअल कैमरा माड्यूल है, जिसमें एक 50MP AI लेंस है। साथ ही दो चमकदार LED लाइनें कैमरा मॉड्यूल को फ्रेम करती दिखाई दे रही हैं, जो Glyph स्टाइल लाइट एलिमेंट जैसा लगता है।