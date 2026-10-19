HMD Vibe 2 Max में मिलेगा 108MP कैमरा और 6000mAh बैटरी! लॉन्च से पहले फीचर्स लीक
HMD Vibe 2 Max स्मार्टफोन के फीचर्स लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं। इसमें 108MP कैमरा, 6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 256GB स्टोरेज मिल सकता है।
HMD अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में एक नया मॉडल शामिल करने की तैयारी कर सकती है। इसका नाम HMD Vibe 2 Max बताया जा रहा है। लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन के रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हुए हैं। टिप्स्टर @smashx_60 के मुताबिक, फोन में 108MP का रियर कैमरा, 50MP का फ्रंट कैमरा और 6000mAh की बैटरी मिल सकती है। इसके अलावा, फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और Unisoc T9100 प्रोसेसर दिए जाने की बात कही गई है।
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लीक के मुताबिक, HMD Vibe 2 Max में 6.78 इंच का FHD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1500 निट्स तक हो सकती है। इस डिस्प्ले के साथ यूजर्स को स्क्रॉलिंग और एनिमेशन का बेहतर एक्सपीरियंस मिल सकता है। वहीं, ज्यादा ब्राइटनेस के साथ तेज रोशनी में भी स्क्रीन पर कंटेंट देखना आसान हो सकता है।
फोन के लीक हुए रेंडर्स में इसका डिजाइन भी सामने आया है। यह स्मार्टफोन ब्लैक, रेड और ग्रीन कलर ऑप्शन में आ सकता है। इसके पिछले हिस्से में ऊपर की तरफ एक आयताकार कैमरा मॉड्यूल दिखाई देता है, जिसमें दो कैमरा सेंसर और LED फ्लैश मिल सकते हैं।
Unisoc T9100 प्रोसेसर और 256GB स्टोरेज
परफॉर्मेंस के लिए HMD Vibe 2 Max में Unisoc T9100 प्रोसेसर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। यह चिपसेट 2.7GHz तक की क्लॉक स्पीड पर काम कर सकता है। इसके साथ 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन में Android 16 मिल सकता है। हालांकि, कंपनी की ओर से एंड्रॉयड अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट पीरियड को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।
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108MP कैमरा और 50MP सेल्फी कैमरा
कैमरा इस स्मार्टफोन का बड़ा हाइलाइट हो सकता है। लीक के अनुसार, HMD Vibe 2 Max में 108MP का प्राइमरी रियर कैमरा और 8MP का सेकेंडरी कैमरा दिया जा सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलने की बात कही गई है। लीक में 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी जिक्र है।
6000mAh बैटरी और 33W चार्जिंग
बैटरी के मामले में HMD Vibe 2 Max में 6000mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसके साथ 33W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। बड़ी बैटरी से सामान्य इस्तेमाल में लंबा बैकअप मिल सकता है, लेकिन रियल बैटरी लाइफ यूजर्स के इस्तेमाल पर निर्भर करेगी। फोन में 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 और NFC कनेक्टिविटी भी मिल सकती है। इसके अलावा, इसमें डुअल स्पीकर, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और IP64 रेटिंग दिए जाने की बात कही गई है।
HMD Vibe 2 Max की कीमत और लॉन्च डेट
HMD ने अभी Vibe 2 Max की कीमत, लॉन्च डेट और भारत में उपलब्धता का खुलासा नहीं किया है। फिलहाल सामने आई सभी जानकारियां लीक पर बेस्ड हैं। ऐसे में फोन के फीचर्स, डिजाइन और कीमत को लेकर इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।