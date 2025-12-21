HMD का नया फोन, लॉन्च से पहले सामने आए धांसू फीचर, मिल सकता है 50MP का कैमरा

संक्षेप: लीक के अनुसार एचएमडी का यह स्मार्टफोन 6.75 इंच के IPS डिस्प्ले के साथ आएगा। यह डिस्प्ले एचडी+ रेजॉलूशन वाला होगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का हो सकता है। फोन 4जीबी रैम से लैस हो सकता है।

Dec 21, 2025 08:55 am IST

HMD आजकल अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग का नाम HMD Vibe 2 है। इस अपकमिंग फोन के बारे में HMD_MEME'S ने X पोस्ट में दी। लीक के अनुसार एचएमडी का यह फोन 6.75 इंच के IPS डिस्प्ले के साथ आएगा। यह डिस्प्ले एचडी+ रेजॉलूशन वाला होगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का हो सकता है। फोन 4जीबी रैम से लैस हो सकता है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें Unisoc T7200 चिपसेट मिलने की संभावना है। यह एक 4G चिपसेट होगा।

मिल सकता है 50MP का कैमरा कंपनी इस फोन को दो स्टोरेज वेरिएंट 128जीबी और 256जीबी में लॉन्च कर सकती है। फोन में माइक्रो एसडी कार्ड का भी सपोर्ट मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार फोन में कंपनी फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दे सकती है। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 0.8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर शामिल हो सकता है। सेल्फी के लिए फोन में आपको 2 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है।

मिल सकती है 5000mAh की बैटरी वाइब 2 में ऑफर की जाने वाली बैटरी 5000mAh की हो सकती है। यह बैटरी 10 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि यह बैटरी फुल चार्ज पर पूरे दिन चल जाएगी। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 के साथ आ सकता है, जो बजट सेगमेंट के दूसरे डिवाइसेज को कड़ी टक्कर दे सकता है।