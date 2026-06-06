1 घंटे में हुआ Sold Out, अब इस दिन मिलेगा यह सस्ता 5G फोन, कंपनी ने बताई डेट

HMD Vibe2 5G पहली सेल में 1 घंटे के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। अगर आप इसे खरीदने से चूक गए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। कंपनी ने अगली सेल की तारीख बता दी है। सेल में फोन 12,499 रुपये में मिलेगा। देखें सेल डेट और फीचर्स…

HMD Vibe2 5G Goes Sold Out: HMD का नया HMD Vibe2 5G स्मार्टफोन भारत में धड़ाधड़ बिक रहा है। पहली सेल में मात्र 1 घंटे के अंदर इस फोन के सारे यूनिट्स Sold Out हो गए थे। दूसरी सेल में भी लोगों का रिस्पॉन्स देखकर कंपनी हैरान रह गई। इस फोन की दूसरी सेल में भी ग्राहक इसे खरीदने के लिए टूट पड़े और एक घंटे के अंदर इसके सारे यूनिट फिर से Sold Out हो गए थे। अगर आप इसे खरीदने के चूक गए हैं, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कंपनी ने अब इसके नेक्स्ट सेल डेट की घोषणा कर दी है। अब देखना यह है कि क्या यह तीसरी सेल में भी Sold Out हो जाएगा। हालांकि, कंपनी यूनिट्स की संख्या नहीं बताती। खैर, अगर आप भी इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें सेल की अगली तारीख क्या है…

इतनी है कीमत कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर टीजर शेयर करके फोन की नेक्स्ट सेल डेट की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि फोन 16 जून 11AM से शुरू होगी। सेल में फोन ऑफर्स के बाद 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसे कॉस्मिक लैवेंडर, नॉर्डिक ब्लू और पीच पिंक कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध है। ग्राहक इसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं।

चलिए अब एक नजर डालते हैं HMD Vibe 2 5G के स्पेसिफिकेशन्स पर: नए HMD Vibe 2 5G स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है (चार्जर बॉक्स में साथ मिलता है)। इस स्मार्टफोन का डाइमेंशन 168×77.7×8.6 एमएम है और इसका वजन 210 ग्राम है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.0, Wi-Fi 5 और एक USB Type-C पोर्ट दिया गया है। इसमें एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर जैसे सेंसर भी मौजूद हैं। फोन को अनलॉक करने के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।