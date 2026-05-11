सस्ता 5G फोन भारत में मचाएगा गदर, दिखने में iPhone जैसा, कलर्स भी खूबसूरत

HMD Vibe 2 5G बजट 5G फोन के तौर पर भारत में धूम मचाने आ रहा है। यह फोन 21 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले, कंपनी ने इसके कलर ऑप्शन्स का खुलासा कर दिया है। दिखने में आईफोन जैसा भी लगता है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं

HMD का सस्ता 5G फोन बाजार में धूम मचाने के लिए आ रहा है। हम बात कर रहे हैं HMD Vibe 2 5G की। कंपनी पिछले कई दिनों से इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर टीज कर रही है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट की घोषणा पहले ही कर चुकी है। यह 21 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। अब कंपनी ने इसके पूरे डिजाइन के साथ-साथ इसके कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। दिखने में यह फोन काफी स्टाइलिश लग रहा है। दरअसल, कंपनी ने फोन के खास स्पेसिफिकेशन, फीचर, डिजाइन और कलर ऑप्शन के बारे में भी जानकारी दी है। यह कंफर्म हो गया है कि यह फोन देश में तीन अलग-अलग कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसमें पीछे की तरफ दो कैमरों वाला सेटअप होगा, जो एक रैक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल में लगा होगा। दिखने में इसका डिजाइन काफी हद तक iPhone 17 Pro सीरीज के कैमरा प्लेटफॉर्म जैसा दिखता है। यह भी पक्का हो गया है कि आने वाला HMD Vibe 2 5G अपने पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ देश में आएगा, जिसमें 5,000mAh की बैटरी लगी होगी। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई नई डिटेल्स पर...

इन तीन धांसू कलर्स में आएगा HMD Vibe 2 5G कंपनी ने HMD Vibe 2 5G के लिए बनी खास वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है, जिससे यह पहले ही कंफर्म हो चुका है कि Vibe सीरीज का यह नया स्मार्टफोन 21 मई को भारत में लॉन्च होगा। यह फोन देश में Flipkart के जरिए Cosmic Lavender, Nordic Blue और Peach Pink जैसे कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

फोन में 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा भी इसके अलावा, अब यह भी कंफर्म हो गया है कि अपकमिंग HMD Vibe 2 5G में डुअल रियर कैमरा सिस्टम होगा। इस कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सेल का मेन AI रियल कैमरा होगा, जिसके साथ एक और सेकेंडरी कैमरा भी होगा (जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है)। इसमें 6,000mAh की बैटरी भी होगी और यह 18W वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि बॉक्स में ही 18W का चार्जर मिलेगा। कंपनी ने एक्स पर बताया कि फोन को 0-50 फीसदी तक चार्ज होने में 50 मिनट का समय लगता है, जिसमें यह पूरे 1 दिन चल सकता है।

डिजाइन की बात करें तो, HMD Vibe 2 5G में पीछे की तरफ एक रैक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिखाया गया है, जिसमें दो कैमरा लेंस और एक LED फ्लैश है। यह ऐप्पल के फ्लैगशिप फोन के डिजाइन जैसा दिखता है। इसमें एक डुअल-टोन फ्लैट पैनल भी होगा, जिसके निचले हिस्से में बीच में HMD की ब्रांडिंग दी गई है। फोन में राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि लेफ्ट साइड में एक सिम ट्रे स्लॉट होगा।

HMD Vibe 2 5G में नीचे की तरफ USB Type-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, सेकेंडरी माइक्रोफोन कटआउट और 3.5mm ऑडियो जैक होने की भी पुष्टि हो गई है। इसकी कीमत, चिपसेट और अन्य डिटेल्स अभी भी सीक्रेट हैं, जिनका खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है।

पुराने मॉडल HMD Vibe 5G की कीमत और खासियत यह डिवाइस HMD Vibe 5G स्मार्टफोन के सक्सेसर के तौर पर आएगा, जिसे पिछले साल भारत में लॉन्च किया गया था। चूंकि HMD Vibe 5G एक बजट-फ्रेंडली फोन (8,999 रुपये में) के तौर पर आया था, इसलिए HMD Vibe 2 5G स्मार्टफोन से भी ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। चलिए, HMD Vibe 5G के स्पेसिफिकेशन्स पर एक नजर डालते हैं।

HMD Vibe 5G में 6.67-इंच का एचडी प्लस पंच-होल आईपीएस डिस्प्ले है, जिसमें 2.5D कर्व्ड स्क्रीन और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। इसका रिजॉल्यूशन 720x1604 पिक्सेल है। यह यूनिसॉक T760 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 4GB रैम और 4GB तक का वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है। इसमें 128GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है।

HMD Vibe 5G डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल AI मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सेल डेप्थ कैमरा शामिल है, साथ ही इसमें LED फ्लैश और रियर नोटिफिकेशन लाइट भी दी गई है। सामने की तरफ, इसमें 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। ऑडियो के लिए, इसमें डुअल स्पीकर और एक सिंगल माइक्रोफोन दिया गया है।

इस फोन में 5000mAh की बैटरी है, जिसमें चार्जिंग के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलता है। बैटरी टाइप-सी पोर्ट के जरिए 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कहा जा रहा है कि यह 5G पर 30 घंटे तक और 4G पर 28 घंटे तक का टॉक टाइम देती है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में ब्लूटूथ वर्जन 5.2, जीपीएस/एजीपीएस, ग्लोनास, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन शामिल हैं।

Android 15 पर चलने वाला HMD Vibe 5G एक साफ और ब्लोटवेयर-फ्री एक्सपीरियंस देता है। एचएमडी दो साल तक हर तीन महीने में सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करता है, हालांकि इस डिवाइस को कोई ओएस अपग्रेड नहीं मिलेगा और यह Android 15 पर ही रहेगा। सिक्योरिटी फीचर्स में साइड में लगा फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक शामिल हैं, साथ ही इसमें एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट और प्रॉक्सिमिटी जैसे स्टैंडर्ड सेंसर भी दिए गए हैं।