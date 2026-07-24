3.2 इंच स्क्रीन वाला 'छोटू' फीचर फोन, होमवर्क करने में मदद करेगा, कंटेंट पढ़कर सुनाएगा
HMD ने HMD Touch AI नाम का एक नया फीचर फोन लेकर आया है। इस फोन में ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। यह स्क्रीन का कंटेंट पढ़कर सुना सकता है, जिससे लंबे समय तक स्क्रीन देखने की जरूरत कम होगी।
HMD तेजी से अपने फीचर फोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब ब्रांड एक छोटू फोन लेकर आया है, जिसमें 3.2 इंच का डिस्प्ले है।
खबरों के मुताबिक, कंपनी ने चीन में HMD Touch AI नाम का एक नया फीचर फोन लॉन्च किया गया है। इसमें टचस्क्रीन डिस्प्ले, AI-पावर्ड फीचर्स और Nokia Lumia सीरीज जैसा डिजाइन है। ITHome की रिपोर्ट के अनुसार, यह फोन डुअल 4G कनेक्टिविटी, वाई-फाई, हॉटस्पॉट शेयरिंग, मोबाइल पेमेंट और एक डेडिकेटेड SOS बटन के साथ आता है। कहा जा रहा है कि यह ByteDance के Doubao AI मॉडल पर काम करता है और इसमें AI-असिस्टेड ट्रांसलेशन, लर्निंग, फोटोग्राफी और इमेज जनरेशन जैसे फीचर्स भी हैं।
इतनी है HMD Touch AI की कीमत
ITHome की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में HMD Touch AI की कीमत 469 युआन (लगभग 6,700 रुपये) है और यह अभी प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। कहा जा रहा है कि यह फोन Nokia Lumia सीरीज से इंस्पायर्ड सियान फिनिश में आएगा। रिपोर्ट के अनुसार, ब्रांड इसके येलो, ब्लू और व्हाइट कलर के रियर कवर भी अलग से बेचेगा, जिन्हें बदला जा सकेगा।
चलिए अब एक नजर डालते हैं HMD Touch AI के फीचर्स पर:
इसमें फुल वॉयस ब्रॉडकास्ट फीचर
कहा जा रहा है कि HMD Touch AI में 3.2-इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले होगा। इस फोन में 'फुल वॉयस ब्रॉडकास्ट' फीचर भी होने की खबर है, जो स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट को पढ़कर सुनाएगा, जिससे लंबे समय तक स्क्रीन देखने की जरूरत कम होगी। बताया जा रहा है कि यह फोन एक क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा, जो थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड या शॉर्ट-वीडियो एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता है। इसमें पैरेंटल कंट्रोल, ब्लैकलिस्ट और व्हाइटलिस्ट जैसे फंक्शन भी हैं, साथ ही MP3 प्लेयर, कैलेंडर, अलार्म क्लॉक, वर्ल्ड क्लॉक, काउंटडाउन टाइमर, कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्टर, स्नेक गेम और एडजस्टेबल डिस्प्ले ब्राइटनेस जैसी इन-बिल्ट यूटिलिटीज भी दी गई हैं।
बड़े काम के AI फीचर्स
खबरों के मुताबिक, HMD का Touch AI, ByteDance के Doubao AI मॉडल पर चलता है और इसमें छह AI असिस्टेंट शामिल हैं। कहा जाता है कि यह AI सुइट बातचीत में मदद, कहानी सुनाने, सवालों के जवाब देने, इमोशनल गाइडेंस, चीनी-अंग्रेजी ट्रांसलेशन, उच्चारण और ग्रामर करेक्शन के साथ बोलचाल की भाषा की प्रैक्टिस, होमवर्क समझने (जो सीधे जवाब देने के बजाय समाधान के तरीके समझाता है), और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर AI-जनरेटेड आर्टवर्क जैसी सुविधाएं देता है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में सर्कुलर रियर कैमरा मॉड्यूल होगा। फोन में फ्रंट कैमरे के साथ 2-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि यह AI-पावर्ड इमेज रिकग्निशन, AI इमेज जनरेशन और स्टाइल कन्वर्जन को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स अपनी फोटो को एनिमेशन, कॉमिक और ट्रेडिशनल चीनी पेंटिंग स्टाइल में बदल सकते हैं। यह भी दावा है कि यह फोन रेट्रो CCD-स्टाइल इमेजिंग इफेक्ट भी दे सकता है।
फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में डुअल नैनो सिम सपोर्ट (डुअल 4G स्टैंडबाय के साथ), VoLTE, वाई-फाई, हॉटस्पॉट शेयरिंग और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि यह फोन पब्लिक और होम वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, टैबलेट और लैपटॉप के साथ अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकता है और Alipay QR कोड पेमेंट को सपोर्ट कर सकता है। साथ ही, माता-पिता इस डिवाइस को स्मार्टफोन से पेयर करके रोजाना खर्च की सीमा तय कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देख सकते हैं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि HMD Touch AI में एक टॉप बटन है, जिसे अपनी सुविधानुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। इस बटन से पहले से तय कॉन्टैक्ट्स को इमरजेंसी अलर्ट भेजने के लिए SOS की (key) के तौर पर सेट किया जा सकता है। इसमें USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ 1950mAh की बैटरी होने की भी बात कही गई है। खबरों के अनुसार, इसके बॉक्स में फोन, बैटरी, यूएसबी टू टाइप-सी चार्जिंग केबल, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव केस, सिम इजेक्ट टूल, क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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